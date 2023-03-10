Önde gelen DeFi kredi protokolü, bazı kullanıcıların platform üzerindeki kayıp token'larını kurtarmaya hazırlanıyor. Kurtarma planı değeri yalnızca en düşük 500 dolar olan token'ları kapsayacak.

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DeFi kredi protokolü Aave (AAVE), bazı kullanıcıların platformdaki kayıp token’larını kurtarmaya hazırlanıyor. Kurtarma planı değeri yalnızca en düşük 500 dolar olan token’ları kapsayacak.

2.18 Milyon Dolar Değerinde Altcoin Kurtarılacak

DeFi kredi protokolü Aave, DAO’nun oybirliğiyle varlık kurtarma planının birinci aşamasının başlatılması lehine oy kullanmasının ardından kullanıcıları için kayıp tokenleri kurtarmaya hazırlanıyor. İlk aşamada AAVE, LEND ve stake edilmiş AAVE token’ları için akıllı sözleşmelere yanlışlıkla gönderilen token’lara odaklanılacak. Bunlar arasında AAVE, LEND ve stkAAVE gibi token’ların yanı sıra UNI ve USDT de yer alıyor.

Aave geliştiricisi Bored Ghosts Developing Lab tarafından sağlanan rakamlara göre kutarılacak token’ların değeri yaklaşık 2.18 milyon dolar. AAVE token’ları, toplam 2.16 milyon dolar değerinde 29 bin 188’den fazla AAVE ve 107 stake edilmiş AAVE token’ı ile bu aşamadaki kurtarmanın büyük kısmını oluşturacak. Geri kazanılan LEND token’ları, 100 LEND’e 1 AAVE token’ı oranında AAVE’ye dönüştürülecek.

Bored Ghosts Developing Labs, kurtarma planının topluluk üyelerinden gelen çağrılara yanıt niteliğinde olduğunu söyledi. Ekip, kurtarma görevinin etkilenen birçok kullanıcıya yardımcı olacağını söyledi. Ancak, süreç sırasında tüm kayıp token’lar kurtarılmayacak. Kurtarma planı kapsamında en az 500 dolar değerindeki kayıp token‘lara odaklanılacak. Bunun nedeni, kurtarma maliyetinin kurtarılan token’ların değerinden daha yüksek olacak olması. Kurtarma planı, merkezi kripto para borsaların cüzdanlarından gönderilmesi sonucunda kaybolan token’ları kapsamayacak.

Kurtarılan token’ları bir distribütör akıllı sözleşmesine gönderilecek. Kullanıcılar daha sonra kayıp token’larını sözleşmeyi kullanarak geri alabileceklerdir. Bunu yapmak için, başlangıçta kaybettikleri aynı cüzdan adresini kullanmaları gerekecek.

Güncellenebilir Akıllı Sözleşmeler Kullanılacak

Kurtarma planında, ekosistem içinde yükseltilebilir akıllı sözleşmeler olarak bilinen güncellenebilir akıllı sözleşmeler kullanılacak. Güncellenebilir akıllı sözleşmeler, proje ekiplerinin Blockchain’e yerleştirildikten sonra bile güncellemeler yapmasına, hataları düzeltmesine ve genellikle akıllı sözleşmeleri geliştirmesine imkan tanır. Bu güncellemeler, sözleşmenin durumuna müdahale etmeden yalnızca sözleşme içindeki belirli mantık öğelerini etkiler.