Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   DeFi Protokolü Bu Altcoin Sahiplerine Müjdeyi Verdi! 2.18 Milyon Dolarlık Altcoin Kurtarılacak!

DeFi Protokolü Bu Altcoin Sahiplerine Müjdeyi Verdi! 2.18 Milyon Dolarlık Altcoin Kurtarılacak!

Önde gelen DeFi kredi protokolü, bazı kullanıcıların platform üzerindeki kayıp token'larını kurtarmaya hazırlanıyor. Kurtarma planı değeri yalnızca en düşük 500 dolar olan token'ları kapsayacak.
16:20
10 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFi kredi protokolü Aave (AAVE), bazı kullanıcıların platformdaki kayıp token’larını kurtarmaya hazırlanıyor. Kurtarma planı değeri yalnızca en düşük 500 dolar olan token’ları kapsayacak.

2.18 Milyon Dolar Değerinde Altcoin Kurtarılacak

DeFi kredi protokolü Aave, DAO’nun oybirliğiyle varlık kurtarma planının birinci aşamasının başlatılması lehine oy kullanmasının ardından kullanıcıları için kayıp tokenleri kurtarmaya hazırlanıyor. İlk aşamada AAVE, LEND ve stake edilmiş AAVE token’ları için akıllı sözleşmelere yanlışlıkla gönderilen token’lara odaklanılacak. Bunlar arasında AAVE, LEND ve stkAAVE gibi token’ların yanı sıra UNI ve USDT de yer alıyor.

Aave geliştiricisi Bored Ghosts Developing Lab tarafından sağlanan rakamlara göre kutarılacak token’ların değeri yaklaşık 2.18 milyon dolar. AAVE token’ları, toplam 2.16 milyon dolar değerinde 29 bin 188’den fazla AAVE ve 107 stake edilmiş AAVE token’ı ile bu aşamadaki kurtarmanın büyük kısmını oluşturacak. Geri kazanılan LEND token’ları, 100 LEND’e 1 AAVE token’ı oranında AAVE’ye dönüştürülecek.

Bored Ghosts Developing Labs, kurtarma planının topluluk üyelerinden gelen çağrılara yanıt niteliğinde olduğunu söyledi. Ekip, kurtarma görevinin etkilenen birçok kullanıcıya yardımcı olacağını söyledi. Ancak, süreç sırasında tüm kayıp token’lar kurtarılmayacak. Kurtarma planı kapsamında en az 500 dolar değerindeki kayıp token‘lara odaklanılacak. Bunun nedeni, kurtarma maliyetinin kurtarılan token’ların değerinden daha yüksek olacak olması. Kurtarma planı, merkezi kripto para borsaların cüzdanlarından gönderilmesi sonucunda kaybolan token’ları kapsamayacak.

Kurtarılan token’ları bir distribütör akıllı sözleşmesine gönderilecek. Kullanıcılar daha sonra kayıp token’larını sözleşmeyi kullanarak geri alabileceklerdir. Bunu yapmak için, başlangıçta kaybettikleri aynı cüzdan adresini kullanmaları gerekecek.

Güncellenebilir Akıllı Sözleşmeler Kullanılacak

Kurtarma planında, ekosistem içinde yükseltilebilir akıllı sözleşmeler olarak bilinen güncellenebilir akıllı sözleşmeler kullanılacak. Güncellenebilir akıllı sözleşmeler, proje ekiplerinin Blockchain’e yerleştirildikten sonra bile güncellemeler yapmasına, hataları düzeltmesine ve genellikle akıllı sözleşmeleri geliştirmesine imkan tanır. Bu güncellemeler, sözleşmenin durumuna müdahale etmeden yalnızca sözleşme içindeki belirli mantık öğelerini etkiler.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
Artık Ölüm Kalım Noktasında! 2 Kıdem Kripto Analisti Şimdi Uyardı! 6 Ay Dedi!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Eyvahlar Olsun! 40 Milyar Dolarlık Altcoin Tehlikede! İlk Açıklamalar Geldi! Binance CEO’sunun Ahı Tuttu!
Eyvahlar Olsun! 40 Milyar Dolarlık Altcoin Tehlikede! İlk Açıklamalar Geldi! Binance CEO’sunun Ahı Tuttu!
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? BTC’de Düşüş Tehlikesi Devam Ediyor Mu?
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? BTC’de Düşüş Tehlikesi Devam Ediyor Mu?
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!
Bilinmezliğin Kralı Altcoin Karmaşadan Kurtulamıyor! Önce Yüzde 10 Arttı Sonra Yüzde 10 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
BTC’de Bu Hataya Düşmeyin! En İyi Piyasa Uzmanlarından Biri Kripto İçin Uyardı!
BTC’de Bu Hataya Düşmeyin! En İyi Piyasa Uzmanlarından Biri Kripto İçin Uyardı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023