2022'de dip olarak nitelendirdiği 15 bin dolar ila 16 bin dolar aralığından Bitcoin (BTC) aldığını açıklayan ve 25 bin dolar beklentisi gerçekleşen anonim kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paraya ilişkin son düşüncelerini paylaştı.

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2022’de dip olarak nitelendirdiği 15 bin dolar ila 16 bin dolar aralığından Bitcoin (BTC) aldığını açıklayan ve 25 bin dolar beklentisi gerçekleşen anonim kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paraya ilişkin son düşüncelerini paylaştı.

20 Bin Dolar – 19 Bin Dolar Aralığına Dikkat!

Anonim kripto para analisti DonAlt, son analiz videosunda Bitcoin’in 19 bin dolar ila 20 bin dolar aralığına düşmesi halinde en büyük kripto parada aşırı yükseliş bekleyen tarafa geçerek gelecek çıkışın tadını çıkaracağını söyledi. Analist, “Aylık bazda hala gidecek biraz yerimiz var. Teknik olarak desteklerimiz 19 bin dolar, 20 bin dolar. Tekrar çok ama çok yükselişe geçeceğim yer burası. Ama henüz orada değiliz. Pozisyonumu aldım, bu yüzden herkes gibi ben de zarar ediyorum. Elimdeki BTC‘leri en tepede 25 bin dolarda satmıştım ve ardından 23 bin dolardan yeniden alım yapmıştım.” dedi.

Bitcoin, yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 3,44 düşüşle DonAlt’ın işaret ettiği fiyat seviyelerinde, 19 bin 661 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan DonAlt, Bitcoin’in 23 bin 500 dolardaki direncini geçmesi başması halinde 35 bin dolara kadar çıkabileceğini belirterek şunları söyledi:

Fiyatın önündeki öne çıkan dirençler 22 bin dolar, 23 bin dolar… Aslında 23 bin 500 dolar. Ve 19 bin dolar – 20 bin dolar civarında iyi bir destek var. Ve eğer 23 bin 500 dolar direncini kırıp geçecek olursak, güçlü bir çıkış olur. Bir sonraki potansiyel hedef 35 bin dolar. Ben hala 16 bin dolar civarının nihai dip olduğuna ve dip olarak kalmaya devam edeceğine inanıyorum.

Bitcoin’de Satın Alım Fırsatı Sunan Seviyeyi İşaretledi

Analist, BTC’nin yeniden 23 bin doların üzerine çıkması halinde en büyük kripto para için iyi bir satın alım fırsatının ortaya çıkacağı öngörüsünde bulunarak “Bence en aklı başında oyun aslında 23 bin doların geri kazanılmasını satın almak. Bu en kötü fiyat olacak, ama sadece marjinal olarak öyle olacak. Bence yeniden 23 bin doları geçersek 30 bin doların üzerine çıkacağız. Oraya gitmek için hala çok yeriniz var ve agresif oynadığınızda aldığınız riske sahip değilsiniz.” dedi.