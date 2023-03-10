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KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!

Hepsi düştü ama bu 5'i direndi. Peki yükselişleri devam ederse hangi seviyeleri görebilirler? Olası geri çekilme hedefleri hangi bölgeler?
15:40
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in son yaşadığı düşüş birçok altcoinde öncü sinyaller vermişti. Birkaç gündür çoğu altcoin eridi. Bugün erken saatlerde ivme kazanan BTC düşüşü ise altcoinlerin önemli bir kısmında çift haneli kayıplara neden oldu. Bu düşüşe direnenler de var. Peki günün yıldızı diyebileceğimiz 5 altcoin hangisi ve beklentiler neler?

Günün Altcoinleri

Devam eden ayı piyasası nedeniyle, ilk 100’de olumlu performans gösteren altcoinler de var. 5 altcoin kripto para yatırımcılarının çoğu zarar ederken yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. Ve bunların başında %9’luk artışla KAVA Coin geliyor.

KAVA Coin (KAVA)

KAVA fiyatı 19 Ocak’tan bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşüş gösterdi. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, yani nihai bir kırılma beklenir. Fiyat şu anda kanalın üst kısmında yer alıyor ve bu da bir kırılma olasılığını artırıyor. Eğer kırılma gerçekleşirse altcoinin fiyatının 1,06 dolara yükseldiğini görebiliriz. Eğer ret gerçekleşirse 0,7 dolar desteği gündeme gelecek.

DAO Maker (DAO)

DAO fiyatı, yılın başında azalan bir direnç çizgisinden çıktığından beri artış gösterdi. Yukarı yönlü hareket 8 Mart’ta 1,90 dolara kadar devam etti. Ancak, fiyat 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından reddedildi ve düşüş mumu oluştu. Reddedilme bir geri dönüş başlatırsa, DAO en yakın destek alanı olan 1,35 dolara düşebilir. Fakat 1,85 dolar üzeri kapanışlar 2,5 dolar hedefini gündeme getirecek.

Liquity (LQTY)

LQTY fiyatı 6 Mart’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Şu anda, 1,70 dolarlık destek alanının biraz üzerinde işlem görüyor. Eğer fiyat aşağı kırarla 1,4 dolara kadar gerileyebilir. Diğer taraftan LQTY direnç çizgisinden çıkarsa, 2,08 dolardaki direnç bölgesi cazip bir hedef olarak görülüyor.

Ripple (XRP)

Grafik KAVA’ya fazlasıyla benziyor. Fiyat düşüşünü sürdürürse, kanalın destek hattına ve 0,33 dolarlık destek alanına kadar gerileyebilir. Öte yandan, bir kırılma XRP fiyatının 0,42 dolara doğru keskin bir artışına yol açabilir.

Bone ShibaSwap (BONE)

Shibarium heyecanı SHIB yerine BONE Token’e yaradı. Yatırımcıların %75’ten fazlası kazanç gördü. Diğer tarafta SHIB yatırımcılarının yarıdan fazlası zararda. Şubat ayının sonunda, BONE fiyatı 2 doların üzerine çıkmak için birkaç başarısız girişimde bulundu. Bunlar, satış baskısının işaretleri olarak kabul edilen çok sayıda uzun üst fitil oluşmasını sağladı. Daha sonra, fiyat 1,45 dolar destek hattından sıçradı. Yukarı yönlü kırılma 2,6 ve aşağı yönlü kırılma 1,17 dolara kadar devam eden bir hareket görmemizi sağlayabilir.

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