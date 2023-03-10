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Sabah saatlerinden bu yana sert düşüşler kaydeden Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer kaybı kaydederek 20.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, güncel haber akışlarının ve BTC’deki değer kayıplarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Kripto Para Piyasasında Sert Düşüş

Güncel haber akışları ve ABD’de mali düzenleyiciler tarafından art arda gelen son açıklamalar, kripto para piyasasının güçlü bir düşüş ivmesi yakalamasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana sert düşüşler kaydetti ve son 24 saatlik zaman dilim içerisinde %10’a yakın bir değer kaybı kaydederek 20.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre ise 915 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin’deki Düşüş Derinleşecek mi?

Gün içerisindeki bu düşüş ile beraber kripto para piyasasındaki yüksek volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 375 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Ayrıca Bitcoin’in işlem hacminde de son 24 saatte önemli bir artış kaydedildi. Kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki güncel durumu değerlendirdi. Analist, güncel haber akışlarının ve FED tarafından gelen son açıklamaların kripto para piyasasında güçlü bir düşüş ivmesi kazandırdığını ifade etti. Silvergate Bank haberi başta olmak üzere son dönemlerdeki güncel gelişmelerin ve ABD’li mali düzenleyicilerden gelen son açıklamaların etkisiyle piyasadaki düşüş ivmesinin bir süre daha devam edebileceğini dile getiren analist, yakın vadeli düşüşlere karşın mali düzenlemelerin ilerlemesi ile birlikte kripto para birimlerinin uzun vadede benimsenme oranlarının artacağını öne sürdü. Analiste göre mevcut durum, uzun vadede kripto para birimlerine büyük bir avantaj sağlayabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.