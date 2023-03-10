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Son Dakika! Yapay Zeka Anlaşması! Dev Metaverse Altcoin Duyurdu!

Popüler metaverse altcoin yapay zeka odaklı yeni ortaklığını duyurdu ancak zamanlaması nedeniyle fiyat bunu pek umursamadı.
17:46
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar arasın yapay zeka odaklı ürünler son derece popüler ve ciddi fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği metaverse altcoinlerden biri olan Sandbox (SAND) yeni yapay zeka ortaklığını duyurdu.

SAND Token Yapay Zeka

Birkaç dakika önce duyurulan ortaklık yapay zeka odaklı ürünler geliştiren Scenario ile yapıldı. Kullanıcıların kendi sanal dünyalarında vakit geçirmelerini sağlayan Sanbox bu alanda daha fazla adımın gelebileceği sinyalini de veriyor. The Sandbox tarafından yapılan duyuruda ayrıca şunlar yazıyordu;

“The Sandbox her zaman herkesi yaratıcı olma konusunda güçlendirmekle ilgili olmuştur. Bu misyona hizmet etmek için, yaratıcıları daha iyi deneyimleri daha hızlı üretmeleri için güçlendirmek üzere üretken yapay zekayı nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz. Amacımız insan yaratıcılığının yerini almak değil, üretkenliği artırabilecek ve basit görevleri kolaylaştırabilecek araçlarla potansiyelini geliştirmektir. Mevcut yapay zeka kullanımımızın yanı sıra, metaverse’de yaratıcılığın daha fazla yolunu ortaya çıkarmak için Scenario ile bir ortaklık kurduğumuzu duyuruyoruz.”

Peki Scenario ne iş yapıyor ve kendini nasıl tanımlıyor?

“Oyun, yapay zeka ve 3D teknolojilerinde geçmişi olan tutkulu girişimcilerden oluşan bir ekibiz. Herkesin kolayca oyun varlıkları oluşturmasını sağlayan gelişmiş üretken yapay zeka teknolojisi oluşturarak oyunların yapılma biçiminde devrim yaratma misyonundayız. 2D görüntülerle başlarken, vizyonumuz teknolojimizi daha yüksek kaliteli varlıklar, 3D modeller, sesler ve müzik, animasyonlar, ortamlar ve daha fazlasını içerecek şekilde genişletmektir. Oyun geliştiricilerine maliyetin çok altında bir fiyata hızlı bir şekilde mükemmel oyunlar oluşturmak için ihtiyaç duydukları tüm yapay zeka destekli araçları sağlamaya kendimizi adadık ve mevcut genel yapay zeka arayüzleriyle ilgili bazı sorunları ele almaya odaklanıyoruz. Çözümümüz, oyun yaratıcılarına stil açısından tutarlı, kişiye özel sonuçlar sağlıyor. Güvenli bir bulut altyapısı sayesinde her zaman, her yerde, her cihazdan kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcıların kendileri tarafından sağlanan özel eğitim verilerinden yararlanarak IP ve uyumluluk risklerini azaltmaya yardımcı olur. Biz sadece teknoloji geliştirmiyoruz – oyun yaratmanın geleceğini inşa ediyoruz.”

SAND Token Duyurusu

Fakat fiyat bu gelişmeyi pek umursuyor gibi görünmedi. Son 24 saatte %10’dan fazla düşen SAND Token fiyatı 0,5 dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bu tarz haberlerin piyasalar yükselirken daha iyi sonuçlar verdiğini görmüştük belki de The Sandbox ekibinin bir zamanlama sorunu vardır. Peki bu ortaklıkla birlikte hedeflenen şey ne?

“Yaklaşan birçok ortaklığın ilki, Scenario ile yeni bir test programıdır: Bu ortaklığın bir parçası olarak, içerik oluşturucularımızın Scenario’nun yapay zeka araçları ve bunların Sandbox‘a entegrasyonunu test etmeleri ve geri bildirimlerini sağlamaları için bir izin listesi açıyoruz.”

The Sandbox COO’su ve Kurucu Ortağı Sebastien BORGET şunları söyledi;

“Yapay zekayı herkese ulaştırmak istiyoruz, böylece Metaverse’deki sanal ARAZİLERİNDE hayata geçirmek isteyecekleri yeni olasılıkları ve heyecan verici konseptleri görselleştirebilirler”.

Scenario Kurucu Ortağı ve CEO’su Emmanuel de Maistre şunları söyledi;

“Scenario’da, geliştiricilerin, kullanıcıların sanatsal vizyonlarını yapay zekanın yardımıyla hayata geçirmelerini sağlamaya kendimizi adadık. Geniş yapay zeka modellerinin aksine, Scenario ile çalışmak, yaratıcı sürecin kesin ve kasıtlı olmasını sağlayarak uzun veya rastgele denemeleri ortadan kaldırıyor. İçerik oluşturuculara kreasyonlarına ince ayar yapmaları ve tutarlı bir stil sürdürmeleri için en iyi araçları sağlayarak, Metaverse’de deneyimler yaratma şeklimizi güçlendirebiliriz. Bu heyecan verici yeni sınırda mümkün olanın sınırlarını zorlamak için The Sandbox ve topluluklarıyla ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz.”

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