Kripto paralar arasın yapay zeka odaklı ürünler son derece popüler ve ciddi fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği metaverse altcoinlerden biri olan Sandbox (SAND) yeni yapay zeka ortaklığını duyurdu.

Birkaç dakika önce duyurulan ortaklık yapay zeka odaklı ürünler geliştiren Scenario ile yapıldı. Kullanıcıların kendi sanal dünyalarında vakit geçirmelerini sağlayan Sanbox bu alanda daha fazla adımın gelebileceği sinyalini de veriyor. The Sandbox tarafından yapılan duyuruda ayrıca şunlar yazıyordu;

“The Sandbox her zaman herkesi yaratıcı olma konusunda güçlendirmekle ilgili olmuştur. Bu misyona hizmet etmek için, yaratıcıları daha iyi deneyimleri daha hızlı üretmeleri için güçlendirmek üzere üretken yapay zekayı nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz. Amacımız insan yaratıcılığının yerini almak değil, üretkenliği artırabilecek ve basit görevleri kolaylaştırabilecek araçlarla potansiyelini geliştirmektir. Mevcut yapay zeka kullanımımızın yanı sıra, metaverse’de yaratıcılığın daha fazla yolunu ortaya çıkarmak için Scenario ile bir ortaklık kurduğumuzu duyuruyoruz.”

Peki Scenario ne iş yapıyor ve kendini nasıl tanımlıyor?

“Oyun, yapay zeka ve 3D teknolojilerinde geçmişi olan tutkulu girişimcilerden oluşan bir ekibiz. Herkesin kolayca oyun varlıkları oluşturmasını sağlayan gelişmiş üretken yapay zeka teknolojisi oluşturarak oyunların yapılma biçiminde devrim yaratma misyonundayız. 2D görüntülerle başlarken, vizyonumuz teknolojimizi daha yüksek kaliteli varlıklar, 3D modeller, sesler ve müzik, animasyonlar, ortamlar ve daha fazlasını içerecek şekilde genişletmektir. Oyun geliştiricilerine maliyetin çok altında bir fiyata hızlı bir şekilde mükemmel oyunlar oluşturmak için ihtiyaç duydukları tüm yapay zeka destekli araçları sağlamaya kendimizi adadık ve mevcut genel yapay zeka arayüzleriyle ilgili bazı sorunları ele almaya odaklanıyoruz. Çözümümüz, oyun yaratıcılarına stil açısından tutarlı, kişiye özel sonuçlar sağlıyor. Güvenli bir bulut altyapısı sayesinde her zaman, her yerde, her cihazdan kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcıların kendileri tarafından sağlanan özel eğitim verilerinden yararlanarak IP ve uyumluluk risklerini azaltmaya yardımcı olur. Biz sadece teknoloji geliştirmiyoruz – oyun yaratmanın geleceğini inşa ediyoruz.”