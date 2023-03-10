Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne sert bir düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın değer kaybederek 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasındaki bu düşüş sürerken analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Güncel haber akışlarının ve artan mali düzenleyici baskının da etkisiyle sert düşüşler kaydeden Bitcoin (BTC), gün içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi ve düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 930 milyar dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 400 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Piyasadaki Son Durumu Değerlendirdi

Kripto para piyasasında bu düşüş yönlü ivme devam ederken analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin güncel haber akışlarının da etkisiyle devam edebileceğini ifade ederek olası düşüş senaryosunda 18.100 dolar ile 18.600 dolar fiyat seviyelerinin kritik bir öneme sahip olabileceğini dile getirdi. Öte yandan analist, piyasanın yeniden toparlanmaya başlaması durumunda ise BTC adına sırasıyla 20.600 dolar ve 21.400 dolar fiyat seviyelerinin takip edilebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.