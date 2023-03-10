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  •   Fırsat Bölgesinde Olan En Az 3 Altcoin! Dev Kripto Analiz Şirketinin Direktörü Açıkladı!

Fırsat Bölgesinde Olan En Az 3 Altcoin! Dev Kripto Analiz Şirketinin Direktörü Açıkladı!

En büyük kripto analist şirketlerinden birinin direktörü 3 altcoin saydı ve alım fırsatı dedi.
17:40
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi, Powell’ın şahin duruşu ve dün akşam gelen haberlerle düşmüştü. Ancak bugün veriler olumlu geldi. Eğer enflasyon verisi de pozitif gelirse yatırımcılar Bitcoin fiyatının daha da yükseldiğini görebilir. Fakat hali hazırda birçok altcoin alım bölgesine girmiş gibi görünüyor. Uzman piyasa analisti altcoinler özelinde güncel durumu değerlendirdi.

Düşüşte Alınacak Altcoinler

Kripto analiz platformu Santiment, önemli bir metriğin birkaç altcoin için satın alma sinyalleri verdiğini söylüyor. Kripto analiz firması yeni bir güncellemede, Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer (MVRV) oranının altcoinlerle ilgilenen yatırımcılara uygun bir zamanda bunları satın alma şansı verdiğini söyledi. Bu Bitcoin ve altcoinlerde yakından takip edilen bir veri ve son 24 saatte birçok altcoin için dip bölgeye girişler görüldü.

Santiment şunları yazdı;

“Sokaklarda kan gövdeyi götürürken altcoin satın almak için uygun zamanı bekliyorsanız, MVRV modelimiz bu zamanın geldiğini gösteriyor. Fiyatlar elbette daha da düşebilir, ancak Ocak ayından bu yana en güçlü sinyallerin geldiğini görüyoruz”.

Bir varlığın MVRV’si, geçerli piyasa fiyatı ile ortalama alış fiyatı arasındaki orandır.

Altcoinlerin Geleceği

Santiment’in pazarlama direktörü Brian Quinlivan, yeni bir videoda analiz firmasının altcoinler için yükseliş tezini destekler nitelikte açıklamalar yaptı. Son yaşanan Bitcoin düşüşü öncesinde önemli ölçüde kan kaybeden altcoinlerin birçoğu BTC’den daha az kayıp yaşadı. Bu da onların yaşadıkları aşırı satışları göz önünde bulundurduğumuzda artık dip seviyelere ulaşmış olabilecekleri anlamına geliyor. Quinlivan, merkezi olmayan borsalar dYdX (DYDX) ve Hashflow’un (HFT) yanı sıra sosyal medya için gizlilik odaklı blockchain çözümü sunan Mask Network’ün fırsat bölgesindeki bazı altcoinler olduğunu söyledi.

“Çeşitli varlıklar için birleştirilmiş kısa, orta ve uzun vadeli ortalama alım satım getirilerini gösteren MVRV modelimiz… Hemen hemen her birinin şu anda fırsat bölgesinde olduğunu görebilirsiniz çünkü kısa, orta ve uzun vadeli yatırımcıların hepsi bu varlıklarda para kaybetti. Bunlar artık dip sinyalleri gönderiyor. Orada birkaç farklı varlık görebiliyoruz. Sanırım dYdX bunlardan biri, Hashflow bunlardan biri, Mask bunlardan sadece birkaçı.”

Quinlivan’a göre, bir kripto varlığı fırsat bölgesindeyken bir pozisyon eklemek veya yeni bir pozisyona girmek mantıklı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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