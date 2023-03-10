Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!

Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!

Artık bu düşüşün bir sonu olmadı ve iyimser senaryo gerçekleşirse yüzde 50'ye varan kazanç fırsatı kapıda olabilir.
19:20
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları sert bir düşüş yaşadı ve Ocak, Şubat aylarının bizde hatırlattığı önemli bir şey var. Düşüşler sonsuza kadar devam etmez ve yükseliş başladığında trene atlamak için geç kalmış olabilirsiniz. Evet Mart ayı da tam tersini söylüyor. Trenden atlamak için geç kalanlar kardan zarara geçerken kripto paralar yıllardır aynı şeyi yapıyor. Peki yükseliş ne zaman?

Dogecoin (DOGE)

Meme token kralı Elon Musk tarafından terk edilme riskinin ortasında kripto paraların yaşadığı düşüşle birlikte önemli ölçüde eridi. Dogecoin, DOGE/BTC çiftinin Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinden bir gün sonra, 10 Mart’ta Bitcoin karşısında bazı kayıplarını telafi etti. Günlük grafikte bu dönüş Kasım 2022’den bu yana paritenin aşağı yönlü hareketlerini sınırlayan çok aylık azalan trend çizgisi etrafında gerçekleşti. İlginç bir şekilde, DOGE/BTC alçalan trend çizgisi, hakim bir düşen kama formasyonunun parçası gibi görünmektedir.

Geleneksel grafik analistleri, özellikle formasyonun yukarı yönlü fiyat hedeflerini karşılamadaki %62’lik başarı oranı nedeniyle, düşen takozu bir yükseliş dönüşü düzeni olarak değerlendirmektedir.

DOGE Coin Yorum

Fiyat üst ve alt trend çizgilerinin birleştiği düşen takozun tepe noktası etrafında hareket ediyor. DOGE’nin alt trend çizgisinden gelen son toparlanması, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, bir kırılma için üst trend çizgisini test etme olasılığını artırıyor. Eğer bu gerçekleşirse popüler altcoin için %50’ye varan kazançlar görebiliriz.

DOGE/BTC paritesinde hedef 500 satoshi civarında ve bu üşen takozun üst ve alt trend çizgisi arasındaki maksimum mesafeyi kırılma noktasına ekledikten sonra ölçülür. Fakat olumsuz senaryoda alt trend çizgisinin altına düşüş ve burada kapanışlar DOGE fiyatının BTC karşısında %13 daha erimesine neden olur. Bu durumda fiyatın 280 satoshi civarına indiğini görebiliriz.

Fakat bir sorun var 3 Mart tarihinde Elon Musk kripto paralardan uzaklaştığını ve artık yapay zekayla ilgileneceğini söyledi. Bu durum Dogecoin’i terk ettiği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Eğer yakın zamanda muzip milyarder Shiba Inu cinsi köpeğiyle alakalı ve DOGE hakkında paylaşım yapmazsa 0,055-0,042 dolarına kadar devam eden düşüş ihtimali DOGE için artabilir. Diğer taraftan Musk’ın herkesi şaşırttığı senaryoda fiyat yeniden 0,076 doları ilk durak olarak hedefleyecektir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Hepsini Unutun! Üst Düzey Analist Bitcoin’de Hedefi Açıkladı! Fırsat Bu Fırsat Dedi!
Hepsini Unutun! Üst Düzey Analist Bitcoin’de Hedefi Açıkladı! Fırsat Bu Fırsat Dedi!
İki Hedef Var! Bitcoin (BTC) Fiyatı Bu Ay Nereye Gidecek?
İki Hedef Var! Bitcoin (BTC) Fiyatı Bu Ay Nereye Gidecek?
Hızla Yükselebilir! Ünlü CEO’nun Sepetindeki Altcoin!
Hızla Yükselebilir! Ünlü CEO’nun Sepetindeki Altcoin!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin’de (DOGE) Grafiklerle Fiyat Analizi!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin’de (DOGE) Grafiklerle Fiyat Analizi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023