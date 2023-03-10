Artık bu düşüşün bir sonu olmadı ve iyimser senaryo gerçekleşirse yüzde 50'ye varan kazanç fırsatı kapıda olabilir.

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Kripto para piyasaları sert bir düşüş yaşadı ve Ocak, Şubat aylarının bizde hatırlattığı önemli bir şey var. Düşüşler sonsuza kadar devam etmez ve yükseliş başladığında trene atlamak için geç kalmış olabilirsiniz. Evet Mart ayı da tam tersini söylüyor. Trenden atlamak için geç kalanlar kardan zarara geçerken kripto paralar yıllardır aynı şeyi yapıyor. Peki yükseliş ne zaman?

Dogecoin (DOGE)

Meme token kralı Elon Musk tarafından terk edilme riskinin ortasında kripto paraların yaşadığı düşüşle birlikte önemli ölçüde eridi. Dogecoin, DOGE/BTC çiftinin Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinden bir gün sonra, 10 Mart’ta Bitcoin karşısında bazı kayıplarını telafi etti. Günlük grafikte bu dönüş Kasım 2022’den bu yana paritenin aşağı yönlü hareketlerini sınırlayan çok aylık azalan trend çizgisi etrafında gerçekleşti. İlginç bir şekilde, DOGE/BTC alçalan trend çizgisi, hakim bir düşen kama formasyonunun parçası gibi görünmektedir.

Geleneksel grafik analistleri, özellikle formasyonun yukarı yönlü fiyat hedeflerini karşılamadaki %62’lik başarı oranı nedeniyle, düşen takozu bir yükseliş dönüşü düzeni olarak değerlendirmektedir.

DOGE Coin Yorum

Fiyat üst ve alt trend çizgilerinin birleştiği düşen takozun tepe noktası etrafında hareket ediyor. DOGE’nin alt trend çizgisinden gelen son toparlanması, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, bir kırılma için üst trend çizgisini test etme olasılığını artırıyor. Eğer bu gerçekleşirse popüler altcoin için %50’ye varan kazançlar görebiliriz.

DOGE/BTC paritesinde hedef 500 satoshi civarında ve bu üşen takozun üst ve alt trend çizgisi arasındaki maksimum mesafeyi kırılma noktasına ekledikten sonra ölçülür. Fakat olumsuz senaryoda alt trend çizgisinin altına düşüş ve burada kapanışlar DOGE fiyatının BTC karşısında %13 daha erimesine neden olur. Bu durumda fiyatın 280 satoshi civarına indiğini görebiliriz.

Fakat bir sorun var 3 Mart tarihinde Elon Musk kripto paralardan uzaklaştığını ve artık yapay zekayla ilgileneceğini söyledi. Bu durum Dogecoin’i terk ettiği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Eğer yakın zamanda muzip milyarder Shiba Inu cinsi köpeğiyle alakalı ve DOGE hakkında paylaşım yapmazsa 0,055-0,042 dolarına kadar devam eden düşüş ihtimali DOGE için artabilir. Diğer taraftan Musk’ın herkesi şaşırttığı senaryoda fiyat yeniden 0,076 doları ilk durak olarak hedefleyecektir.