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Kripto para yatırımcılarının yoğun gündemi 2008 yılından bu yana iflas eden en büyük ikinci bankayla daha da yoğun hale geldi. Amerika’nın 18’inci büyük bankası 200 milyar dolarlık Silicon Valley Bank iflas etti. Üstelik bu banka birçok kripto para şirketiyle de çalışıyordu. Bunlardan biri de 40 milyar dolarlık stablecoin USDC.

USDC Neden Düşüyor?

Circle tarafından ihraç edilen USDC birçok borsada 1 doların altına hatta 0,93 dolar seviyesine kadar geriledi. İkinci UST vakası olmasından endişeleniliyor çünkü 40 milyar dolarlık nakit rezervin 3,3 milyar dolarlık bölümü iflas eden Silicon Valley Bank’ta bulunuyordu. FDIC 250 bin dolara kadar olan alacaklar için sigorta yapıyor ve bu rakam çok büyük. 24 saat içinde merkezi borsalardan 7,66 milyar USDC çekildi. Jump 150 milyon USDC’yi nakde çevirdi; Wintermute/FalconX Coinbase’e USDC yatırdı. Son 24 saat içinde 2,4 milyar USDC nakde çevrildi.

Kraken borsasında USDC 0,89 dolara kadar düştü. Coinbase, son yaşanan hareketliliğin ardından USDC’den USD’ye dönüşümü durdurdu. Hafta içi bankalar yeniden açıldığında dönüşümün devam edebileceğini açıkladı. Kripto borsası attığı bir tweet’te, bankalar hafta sonu boyunca kapalıyken dönüşümleri “geçici olarak duraklattığını” söyledi. Pazartesi günü dönüşümleri yeniden başlatmayı planladığını söyledi. Coinbase, Circle Internet Financial’ın USDC’nin ihraççısı olan Centre Consortium’daki ortağı olarak ABD doları ve USDC arasındaki itfaları destekliyor.

“Faaliyetlerin arttığı dönemlerde, dönüşümler normal bankacılık saatlerinde bankalardan yapılan USD transferlerine dayanıyor. Bankalar Pazartesi günü açıldığında, dönüşümleri yeniden başlatmayı planlıyoruz.”

Geçici olsa da bu duraklama, Silicon Valley Bank çöküşünün ardından kripto endüstrisinin ikinci en büyük stablecoin’ini sarsan kaosa işaret ediyor.

Kripto Paraların Geleceği

Coinbase hali hazırda ABD’nin en büyük borsası ve USDC’nin arkasındaki şirketlerden biri ve eğer USDC 3,3 milyar dolarlık kaybını telafi edemezse borsa zor duruma girecek. Kazançları azaldığı için personel sayısını azaltan Coinbase borsasının daha büyük bir çöküş yaşanmaması için 3,3 milyar dolarlık kaynak üretmesi pek mümkün görünmüyor. O halde FDIC ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkması beklenecek. Bu da en iyi ihtimalle bir süre daha USDC etrafındaki korkunun devam edeceği anlamına geliyor.

Kral kripto para birimi tüm bu kaosu Cuma gününün ilk saatlerinde fiyatlamaya başladığı için şimdi 20.300 dolar seviyesinde bulunuyor. USDC’nin sıfıra gitmesi kripto para piyasalarında daha büyük bir sonuç doğuracaktır. Şimdilik pazartesi günü itfaların devam edeceği varsayımıyla yatırımcıların umudu devam ediyor.