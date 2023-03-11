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  •   Dev Stablecoin’lerin Tahtı Sallanırken Binance’dan Hamle Geldi! 6 Yeni İşlem Çifti Geliyor!

Dev Stablecoin’lerin Tahtı Sallanırken Binance’dan Hamle Geldi! 6 Yeni İşlem Çifti Geliyor!

Dev kripto para borsası Binance yaptığı son dakika duyurusu ise birden fazla stablecoin için yeni işlem çiftlerini alım satıma açacağını açıkladı.
10:03
11 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, ABD’de baş gösteren banka krizinin ardından USDC, DAI gibi stablecoin’lerin dolar sabiti kaybetmelerinin ardından dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Kripto para borsası yaptığı son dakika duyurusu ile birden fazla stablecoin için yeni işlem çiftlerini alım satıma açılacağını, belirli işlem çiftlerinde gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde komisyon indirimi yapılacağını ve belirli işlem çiftlerinden ise herhangi bir komisyon alınmayacağını belirtti. Ayrıca belirli stablecoin’ler için otomatik dönüştürmenin de durdurduğunu açıklandı.

6 Yeni İşlem Çifti Alım Satıma Açılıyor

Dev kripto para borsası Binance, spotta BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TUSD/USDT, USDC/USDT ve USDP/USDT işlem çiftlerini 11 Mart’ta 17.00’da alım satıma açacağını duyurdu.

Binance sırasıyla 10 Mart saat 02.30’da, 11 Mart 05.35’de ve 11 Mart 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere kullanıcıların yeni USDC, USDP ve TUSD yatırma işlemleri için otomatik olarak BUSD’ye dönüştürme işlemlerini durdurduğunu da aktardı. Kullanıcılar artık BUSD’lerini USDC, USDP veya TUSD’ye otomatik olarak dönüştüremeyecek.

BUSD‘lerini 1:1 oranında USDC veya USDP’ye dönüştürmek isteyen kullanıcılar 18 Mart saat 09.00’a kadar Binance Convert üzerinden elle işlem yapabilecek. BUSD’lerini 1:1 oranında TUSD’ye dönüştürmek isteyen kullanıcılar da bunu bir sonraki duyuruya kadar Binance Convert üzerinden elle işlem yapabilecek. Binance, elle dönüştürmenin yalnızca Binance Convert’te BUSD’den TUSD, USDC veya USDP’ye yapılabileceğini, diğer şekilde yapılamayacağını da ekledi.

Belirli Stablecoin’lerin İşlem Çiftlerindeki Alım Satımlardan Komisyon Alınmayacak

Öte yandan Binance, 11 Mart saat 17.00’dan itibaren geçerli olmak üzere BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TUSD/USDT, USDC/USDT ve USDP/USDT işlem çiftlerinde komisyon indirimi sunacağını, bir sonraki duyuruya kadar ise TUSD/USDT, USDC/USDT ve USDP/USDT işlem çiftlerinden komisyon almayacağını ekledi.

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