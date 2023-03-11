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  •   İkisi de Binance’de Listeli: The Graph (GRT) ve Aptos (APT) Yorumları 

İkisi de Binance’de Listeli: The Graph (GRT) ve Aptos (APT) Yorumları 

Kripto para piyasasında aşağı yönlü hamleler devam ederken yakından takip edilen The Graph ve Aptos’ta son durumlara bakıyoruz. 
11:08
11 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaşanan tüm gelişmeler ile birlikte tüm kripto para piyasasında aşağı yönlü bir seyir olduğu görülüyor. Toplam kripto para piyasası değeri 932 milyar dolar seviyesinde bulunurken lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 20.125 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerde de geri çekilmeler yaşanıyor. Peki, The Graph (GRT) ve Aptos’ta (APT) son durum ne?

The Graph (GRT)

Web3 ve yapay zekanın popülerliğinin artması ile birlikte The Graph dikkat çeken bir proje olarak karşımıza çıkıyor. The Graph Blockchain verilerini düzenlemek ve kolayca erişilebilir hale getirmek için tasarlanmış bir protokol olarak tanımlanabilir.

The Graph’in yerel token’ı olan GRT yazının kaleme alındığı sırada 0,11 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 1 oranında düşüş kaydeden GRT, son 1 haftada da yüzde 22 oranında düştü. Ayrıca GRT’nin piyasa ile birlikte son 1 ay içinde yüzde 36’dan fazla değer kaybettiği görülüyor.

Analistlerin yorumlarına baktığımızda ise GRT için 0,1225 doların önemli bir seviye olduğu ifade ediliyor. Bu seviye daha önce destek olarak işlem görürken şu anda direnç olarak işlem görüyor. Dolayısıyla GRT’nin yeni bir yükseliş trendine girebilmesi için 0,1225 doları aşması gerekiyor.

Aptos (APT)

Altcoin’ler için dikkat çeken bir başka kripto para ise Aptos. Teoride saniyede 100 binin üzerinde işlem hacmine ulaşmak için paralel işlem işlemeyi Move adlı yeni bir akıllı sözleşme diliyle birleştiren Proof of Stake (PoS) tabanlı bir Layer 1 Blockchain olarak tanımlayabileceğimiz Aptos’un yeler kripto parası APT yazının kaleme alındığı sırada 10,10 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre şu anda APT için 11 dolar seviyesinin geçilmesi yükseliş sinyali olarak değerlendirebilir. Ancak eğer APT 10 dolar desteğini kaybeder ve 9,7 doların altına gerilerse 9,5 doların önemli bir destek olarak grafiklerde yer alabileceği ifade ediliyor.

İki kripto para birimine baktığımızda ikisinin de Binance’de listelenmiş olmasının dikkat çekici olduğu görülüyor. Bunun yanında belirsiz piyasa koşullarında yatırımcıların sadece GRT ve APT konusunda tüm kripto para ekosisteminde temkinli olmasında fayda olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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