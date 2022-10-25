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APT Coin Nedir? Aptos Coin Yorumları

Bu yazımızda yaptığı çıkışla adından söz ettiren Aptos Coin yorumları ne yönde, APT coin nedir sorularını ele alacağız. Hazırsanız "APT Coin Nedir, Aptos Coin Yorum" başlıklı yazımıza geçelim.
15:30
25 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu yazımızda, kripto para piyasasının güç gösteremediği dönemde yaptığı çıkışla ve kazançlı APT AirDrop’u ile adından söz ettiren Aptos Coin yorumları ne yönde, APT coin nedir sorularını ele alacağız. Hazırsanız “APT Coin Nedir, Aptos Coin Yorum” başlıklı yazımıza geçelim.

APT Coin Nedir?

APT Coin, Aptos ağının yerel varlığıdır Aptos, teoride saniyede 100 binin üzerinde işlem hacmine ulaşmak için paralel işlem işlemeyi Move adlı yeni bir akıllı sözleşme diliyle birleştiren Proof of Stake (PoS) tabanlı bir Layer 1 Blockchain’idir. Proje, iki eski Meta mühendisi Mo Shaikh ve Avery Ching tarafından kurulmuştur ve Meta’nın rafa kaldırdığı Diem projesinin teknolojik halefi olarak kabul edilmektedir.

Aptos ilk olarak bu yılın Mart ayında, ünlü risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz tarafından yönetilen bir fonlama turunda 200 milyon dolar topladığının ortaya çıkmasının ardından kripto para endüstrisinde büyük dalgaya neden oldu. Temmuz ayında, FTX Ventures ve Jump Crypto liderliğindeki A Serisi finansman turunda 1.9 milyar dolar ön değerleme ile 150 milyon dolar daha toplayan girişim, iki ay sonra Binance Labs liderliğindeki fonlama turunda değerini 4 milyar dolara çıkardı.

Aptos’un tüm bunları, 17 Ekim’de ana ağda canlı yayına geçen Blockchain’ini başlatmadan önce yaptığını vurgulamakta fayda var. Test ağının ilk kullanıcılarını ödüllendirmek ve ilk token tahsisini adil bir şekilde dağıtmak için Aptos, 110 bin 235 adresin her birine 150 APT token (lansmanda sırasında yaklaşık bin 237 dolar değerinde) AirDrop yaptı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine APT, 1.2 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 43’ncü kripto para.

Aptos Coin Yorum

Aptos‘u diğer önemli teknolojik yenilikler ve trendlerle karşılaştırarak fiyat öngörüsünde bulunan algoritmik fiyat tahmin platformu Coincodex, Aptos fiyatının uzun vadede nereye gidebileceğini tahmin etmenin yolunu sunuyor. Buna göre yukarıdaki tablo, Aptos coin‘in büyüme yörüngesinin internetin büyümesini veya büyüme aşamasındaki Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerini takip etmesi durumunda Aptos fiyatının 2023, 2024 ve 2025 yıllarının sonunda ne olacağını göstermektedir. En iyi senaryoda, Aptos coin’in dev sosyal medya platformu Facebook’un büyümesini takip etmesi halinde 2025 yılında 0,065567 dolara, internet büyümesini takip etmesi halinde ise 2025 yılında 0,012924 dolar olması öngörülüyor. Bu da güncel fiyatlarla APT coin için pek de parlak olmayan bir geleceğe işaret ediyor.

Öte yandan bir diğer algoritmik fiyat tahmin platformu olan Coinarbitragebot, Aptos coin’in 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla 9,9 dolar, 20,02 dolar, 32,39 dolar ve 52,42 dolar olmasını öngörüyor.

Elbette kripto paraların yüksek volatilite gösterdiği ve bu volatiliteden dolayı tekniğin dışında aşırı fiyat hareketleri yapabildiklerinin unutulmaması gerekiyor. Bu da Aptos coin için Coincodex, Coinarbitragebot gibi algoritmik fiyat tahmin platformlarının ve piyasa analistlerinin işaret ettiği uzun vadeli fiyat öngörülerinin gerçekleşmesinin ihtimal dışında kalabileceği, fiyatın çok daha fazla yükselebileceği ya da çok daha fazla düşebileceğini akılda tutmak gerekiyor.

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