En büyük kripto para Bitcoin (BTC), özellikle 2021 yılında yaptığı çıkışla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. 69 bin doların hemen üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, o zamandan beri değerinin yüzde 70’inden fazlasını kaybetmiş olsa da insanların dikkatle takip ettiği bir varlık konumunda. Peki Bitcoin ilk çıktığında kaç dolardı, BTC yıllara göre fiyat grafiği nasıl görünüyor? Gelin bu soruların yanıtının yer aldığı yazımıza başlayalım.

Bitcoin İlk Çıktığında Kaç Dolardı?

Bitcoin ilk çıktığında kaç dolardı sorusunun yanıtını vermek için bundan 13 yıl öncesine gitmek gerekiyor. İlk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir kişi veya grup tarafından white paper’ı (teknik belge) yayınlanarak dünyaya tanıtılan lider kripto para Bitcoin, o zamandan beri büyük gelişmeler, değişimler gördü. Başlangıçta değersiz olan BTC, ekonomik gelişmeler, bireysel ve kurumsal benimseme ile yıllar sonra rekor kıran değerlere ulaştı. Bitcoin’in ilk çıktığı 2009 yılında fiyatının 0 dolar olduğunu belirterek, takip eden yıllardaki ortalama Bitcoin fiyatı şu şekilde sıralanabilir:

2010’da Bitcoin fiyatı: 0,06 dolar

2011’de Bitcoin fiyatı: 6,05 dolar

2012’de Bitcoin fiyatı: 8,46 dolar

2013’te Bitcoin fiyatı: 189,54 dolar

2014’te Bitcoin fiyatı: 526,02 dolar

2015’te Bitcoin fiyatı: 272,36 dolar

2016’da Bitcoin fiyatı: 567,27 dolar

2017’de Bitcoin fiyatı: 4 bin 1 dolar

2018’de Bitcoin fiyatı: 7 bin 558 dolar

2019’da Bitcoin fiyatı: 7 bin 196 dolar

2020’de Bitcoin fiyatı: 29 bin dolar

2021’de Bitcoin fiyatı: 47 bin 385 dolar

Bitcoin ve altcoin‘lerin geleneksel yatırım araçlarına nazaran daha yüksek volatiliteye sahip varlıklar olduğu iddia edilse de son aylarda bu durumun nispeten değiştiği, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin borsasından, hatta yavaş yavaş emtialardan daha düşük volatilite göstermeye başladığını not etmek gerekiyor. Öte yandan Bitcoin’in fiyatı kripto para borsalarındaki arz ve talep doğrultusunda değiştiğini not etmek gerekiyor. Bu bakımdan her kripto para borsasında arz-talep farklılığı kaynaklı fiyat değişiklik görülmektedir. Fiyatı belirleyen, yatırımcıların beklenti yönündeki talepleridir. Kısaca alım talebi fazla ise fiyatın yükseldiği, satış talebi fazla ise fiyatın düştüğü görülür.

BTC Yıllara Göre Fiyat Grafiği

Bitcoin fiyatı birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörler arasında başı arzı ve piyasanın buna olan talebi, madencilik süreci boyunca bir BTC’yi üretmenin maliyeti, Blockchain üzerinde yapılan işlemleri doğrulamak için madencilerine verilen BTC miktarı, rakip kripto paraların (altcoin’lerin) sayısı, işlem gördüğü borsaların sayısı, yerel regülasyonlar/düzenlemeler, siyasi ve ekonomik gelişmeler ve güncel olaylar çekmektedir.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in geçmiş veriler ışığında derlediği BTC yıllara göre fiyat grafiği aşağıdaki gibidir. Bitcoin’in yıllara göre fiyat grafiğine bakıldığında, fiyatın ilk gününden beri sürekli olarak yükseldiği açık bir şekilde görülebiliyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, Bitcoin’de HODL yani “al ve satmadan tut” şeklindeki yatırım stratejisini benimseyen yatırımcıların her zaman kazandıkları görüşünü savunuyorlar. Gerçekten de, yukarıdaki fiyat grafiği BTC‘de yatırımın uzun vadeli olması gerektiğini, kısa vadeli yatırımcıların büyük zararlar edilebileceğini gösteriyor.