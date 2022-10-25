Küresel çapta merkez bankaları kendi dijital para projelerine odaklanırken, Türkiye de bu yarışta yerini almak için kolları sıvadı

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Küresel çapta merkez bankaları kendi dijital para projelerine odaklanırken, Türkiye de bu yarışta yerini almak için kolları sıvadı.

2023’te Başlıyor: Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığının “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl başlayacak.​​

Yapılan açıklamaya göre, Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

Rapor ayrıca, 2023‘te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye politikası araçlarının koordineli bir biçimde uygulamaya konularak finansal istikrarın gözetilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi.