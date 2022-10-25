Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika! Dijital Türk Lirasında Test Edilme Tarihi Açıklandı!

Küresel çapta merkez bankaları kendi dijital para projelerine odaklanırken, Türkiye de bu yarışta yerini almak için kolları sıvadı
16:09
25 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Küresel çapta merkez bankaları kendi dijital para projelerine odaklanırken, Türkiye de bu yarışta yerini almak için kolları sıvadı.

 2023’te Başlıyor: Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığının “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl başlayacak.​​

Yapılan açıklamaya göre, Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

Rapor ayrıca, 2023‘te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye politikası araçlarının koordineli bir biçimde uygulamaya konularak finansal istikrarın gözetilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Yükseliyor! Bitcoin Atağı Başladı!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Yükseliyor! Bitcoin Atağı Başladı!
X-App Geliyor! Elon Musk’ın Gizemli Projesi ve Kripto Para Planları!
X-App Geliyor! Elon Musk’ın Gizemli Projesi ve Kripto Para Planları!
Devlet Kripto Para Balinaları İçin Harekete Geçiyor!
Devlet Kripto Para Balinaları İçin Harekete Geçiyor!
Son Dakika! Devasa Borsada İstifa Depremi: CEO Veda Etti!
Son Dakika! Devasa Borsada İstifa Depremi: CEO Veda Etti!
Dev Kripto Para Borsasının Sahibine Şok! 8 Yıl Hapsi İstendi!
Dev Kripto Para Borsasının Sahibine Şok! 8 Yıl Hapsi İstendi!
BitMEX Kurucusundan Çarpıcı Bitcoin (BTC) Görüşü: Çok Geç Olabilir!
BitMEX Kurucusundan Çarpıcı Bitcoin (BTC) Görüşü: Çok Geç Olabilir!
Kripto Para Boğa Sinyali! ABD CFTC Başkanından Geldi!
Kripto Para Boğa Sinyali! ABD CFTC Başkanından Geldi!
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022