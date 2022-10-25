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Sıcak Gelişme: Metaverse Altcoin Fransız Deviyle Ortaklığını Açıkladı!

Bir ilki gerçekleştirecekler. Popüler metaverse altcoin büyük ortağını duyurdu.
16:42
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük şirketleri Web3 ve metaverse alanında yeni adımlar atmakla meşgul. Sonuncusu bugün duyuruldu. En büyük metaverse kripto paralarından biri kendi sanal dünyasındaki kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için önemli bir ortaklık duyurdu. Peki hangi metaverse altcoin nasıl bir adım attı? Ortaklığın detayları ve daha fazlası.

Sandbox Metaverse

The Sandbox, önde gelen Fransız art-house film şirketi MK2 ile ortaklığını birkaç dakika önce duyurdu. MK2’nin The Sandbox‘taki arazisinde “mk2 Park” adında yeni film odaklı bir alan oluşturulacak. Bu mk2 Park, açık hava sineması ile sinematik bir karnaval deneyimini kullanıcılarla buluşturmak için başlatılıyor. Burada film temalı mini oyunlar, gezintiler ve daha fazlası da olacak. Amaç, sinemaseverlere, sevilen bir buluşma noktası olarak bir sinema evi fikri de dahil olmak üzere, her yönüyle sinema sevgisi etrafında oyun oynayabilecekleri, deneyimleyebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir yer sağlamaktır.

The Sandbox COO’su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget şunları söyledi;

Metaverse‘ü çeşitli eğlence ve kültürlerin buluşma yeri olarak görüyoruz ve MK2’yi ilk art-house film ortağımız olarak ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Birlikte, sinemaseverlerin metaverse’de birlikte eğlenebilecekleri bir eğlence merkezi yaratmayı planlıyoruz.”

SAND Token Haberleri

MK2 isimli film şirketi dünya çapında yeni ve klasik filmler yaratması, koruması, dağıtması ve sergilemesiyle tanınıyor. Koleksiyonunda Charles Chaplin, François Truffaut, Abbas Kiarostami, David Lynch, Gus Van Sant, Kiyoshi Kurosawa ve daha birçok yönetmenin filmleri yer alıyor. Dünya art-house sinemasında hem filmleri destekleme hem de yenilikçi sinema salonları yaratma konusunda dikkat çeken MK2, kaliteli film yapımını, çok yönlü canlı merkezleri ve yaratıcı keşifleri teşvik etmektedir.

2016 yılında Avrupa’nın ilk kalıcı sanal gerçeklik mekânı olan MK2 VR‘ın açılışıyla sürükleyici teknolojilerde öncü olan şirket şimdi de Sandbox ortaklığıyla bunu bir adım daha ileriye götürüyor.

MK2 CEO’su Elisha Karmitz şunları söyledi;

“Biz her zaman, tüm izleyicilere açık evrensel bir sanat olarak başka bir sinema fikrini destekledik. The Sandbox ile sinemayı kutlayan benzersiz bir deneyim aracılığıyla vizyonumuzu metaverse’e taşımak bizim için olağanüstü bir fırsattır”.

Dünya art-house sinemasında bir referans olan mk2, 1974 yılında Marin Karmitz tarafından kurulan ve şu anda oğulları Nathanaël ve Elisha Karmitz tarafından yönetilen bir aile şirketidir.

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