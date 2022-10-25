Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ne LUNC! Ne SHIB! Bu Meme Altcoin’de Veriler Dudak Uçuklattı: Devasa Ralli!

Ne LUNC! Ne SHIB! Bu Meme Altcoin’de Veriler Dudak Uçuklattı: Devasa Ralli!

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son zamanlarda yerinde sayarken, başka bir meme coin projesi çarpıcı verileri ve fiyat artışı ile odak noktası oldu. 
16:30
25 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son zamanlarda yerinde sayarken, başka bir meme coin projesi çarpıcı verileri ve fiyat artışı ile odak noktası oldu.

Dogechain (DG): 5 Büyük Başarı!

Dogechain (DG), 55 milyon zincir üstü işlem ve 250 bin benzersiz cüzdan dahil olmak üzere akıllara durgunluk veren bazı dönüm noktalarına ulaştı. Uzmanlara göre bu durum, ekosistemin yerel token’ı DG fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Kripto para sektörüne tartışmalı bir giriş yapmasına rağmen, Dogecoin ağını tamamlamak için inşa edilen  2. katman çözümü, benimsenme oranında büyük bir büyüme kaydetti. Dogechain lansmanından kısa bir süre sonra büyük başarılara imza atıyor. Meme coin’lerde fiyat artışını etkileyen en önemli faktörlerden birisi topluluk faaliyetleri ve kritik duyurulardır. Projenin resmi Twitter hesabı, bu gelişmelere dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Rapor, Dogechain ağının 55 milyondan fazla işlemi başarıyla gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu metrik, işlem sayısı daha önce 8 Ekim’de 50 milyon değerinde olduğu için ağdaki işlem sayısında üç haftadan kısa bir süre içinde %10’luk bir artışa işaret ediyor. Ek olarak, Dogechain’deki benzersiz cüzdanlar 250.000’in üzerinde bir değere yükseldi ve üç haftadan kısa bir sürede %2,4’lük bir artış kaydetti. Dogechain ağındaki benzersiz cüzdanların sayıı 8 Ekim’de toplam 244.00o ulaşmıştı. Ayrıca Dogechain, son 24 saat içinde, an itibariyle 1 milyondan fazla işleme tanık oldu. Buna ek olarak, son 24 saat içinde CEX işlem hacmi 55 milyon doları aştı ve zincir üstü DEX işlem hacmi 2,5 milyon doları aştı.

1 Haftada Yüzde 300 Artış: İşte Sebebi!

Dogechain’deki büyüme,  ekibin son zamanlarda duyurduğu projelere bağlanabilir. Geçen ay, Dogechain ekibi, ağın Doge Name Service (DNS) olarak adlandırılan benzersiz adlandırma sistemini açıkladı. Doge Name Service’i tanıttıktan kısa bir süre sonra, Dogechain ekibi benzersiz yönetişim platformu Dogegress’i tanıttı.

Geçen Cuma, Dogechain’in fiyatı 0,0004 dolardı. O zamandan beri, DC fiyatı bir haftada %300’ün üzerinde bir artış göstererek 0,00176 dolara yükseldi ve 12 Eylül’den beri görülmeyen seviyelere ulaştı. Meme coin’ler arasındaki savaş devam ederken, yeni projelerin başarısı yatırımcıyı bu token’lara çekiyor. SHIB ve Doge gibi projeler, yatırımcı sayısını giderek artırıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Sepetinize Ekleyin! Kripto Para Kahini Boğada Uçacak Altcoini Açıkladı!
Sepetinize Ekleyin! Kripto Para Kahini Boğada Uçacak Altcoini Açıkladı!
APT Coin Nedir? Aptos Coin Yorumları
APT Coin Nedir? Aptos Coin Yorumları
Dikkat! SHIB’de 5 Kritik Veri Açıklandı! Analistlerden Önemli Açıklama Geldi!
Dikkat! SHIB’de 5 Kritik Veri Açıklandı! Analistlerden Önemli Açıklama Geldi!
Tecrübeli Analist “Gözünüz Bu Altcoin’de Olsun” Dedi ve Ekledi: Yüzde 850 Yükselecek
Tecrübeli Analist “Gözünüz Bu Altcoin’de Olsun” Dedi ve Ekledi: Yüzde 850 Yükselecek
Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!
Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!
Müjde! İtalyan Devinden Fan Token Duyurusu! İşte Kritik Tarih ve Ayrıntılar!
Müjde! İtalyan Devinden Fan Token Duyurusu! İşte Kritik Tarih ve Ayrıntılar!
Terra Classic’te (LUNC) Moralleri Bozan Gelişme: Binance!
Terra Classic’te (LUNC) Moralleri Bozan Gelişme: Binance!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022