Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son zamanlarda yerinde sayarken, başka bir meme coin projesi çarpıcı verileri ve fiyat artışı ile odak noktası oldu.

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Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son zamanlarda yerinde sayarken, başka bir meme coin projesi çarpıcı verileri ve fiyat artışı ile odak noktası oldu.

Dogechain (DG): 5 Büyük Başarı!

Dogechain (DG), 55 milyon zincir üstü işlem ve 250 bin benzersiz cüzdan dahil olmak üzere akıllara durgunluk veren bazı dönüm noktalarına ulaştı. Uzmanlara göre bu durum, ekosistemin yerel token’ı DG fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Kripto para sektörüne tartışmalı bir giriş yapmasına rağmen, Dogecoin ağını tamamlamak için inşa edilen 2. katman çözümü, benimsenme oranında büyük bir büyüme kaydetti. Dogechain lansmanından kısa bir süre sonra büyük başarılara imza atıyor. Meme coin’lerde fiyat artışını etkileyen en önemli faktörlerden birisi topluluk faaliyetleri ve kritik duyurulardır. Projenin resmi Twitter hesabı, bu gelişmelere dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Rapor, Dogechain ağının 55 milyondan fazla işlemi başarıyla gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu metrik, işlem sayısı daha önce 8 Ekim’de 50 milyon değerinde olduğu için ağdaki işlem sayısında üç haftadan kısa bir süre içinde %10’luk bir artışa işaret ediyor. Ek olarak, Dogechain’deki benzersiz cüzdanlar 250.000’in üzerinde bir değere yükseldi ve üç haftadan kısa bir sürede %2,4’lük bir artış kaydetti. Dogechain ağındaki benzersiz cüzdanların sayıı 8 Ekim’de toplam 244.00o ulaşmıştı. Ayrıca Dogechain, son 24 saat içinde, an itibariyle 1 milyondan fazla işleme tanık oldu. Buna ek olarak, son 24 saat içinde CEX işlem hacmi 55 milyon doları aştı ve zincir üstü DEX işlem hacmi 2,5 milyon doları aştı.

1 Haftada Yüzde 300 Artış: İşte Sebebi!

Dogechain’deki büyüme, ekibin son zamanlarda duyurduğu projelere bağlanabilir. Geçen ay, Dogechain ekibi, ağın Doge Name Service (DNS) olarak adlandırılan benzersiz adlandırma sistemini açıkladı. Doge Name Service’i tanıttıktan kısa bir süre sonra, Dogechain ekibi benzersiz yönetişim platformu Dogegress’i tanıttı.

Geçen Cuma, Dogechain’in fiyatı 0,0004 dolardı. O zamandan beri, DC fiyatı bir haftada %300’ün üzerinde bir artış göstererek 0,00176 dolara yükseldi ve 12 Eylül’den beri görülmeyen seviyelere ulaştı. Meme coin’ler arasındaki savaş devam ederken, yeni projelerin başarısı yatırımcıyı bu token’lara çekiyor. SHIB ve Doge gibi projeler, yatırımcı sayısını giderek artırıyor.