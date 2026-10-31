Shiba Inu’da satış baskısı artarken yeni düşüş riski büyüyor

Shiba Inu, son aylardaki toparlanma denemelerine karşın zayıf bir görünüm sergiliyor. Token, önemli fiyat eşiklerinin altında kalırken satış baskısı fiyat yapısında belirleyici olmaya devam ediyor. Teknik göstergeler, aşağı yönlü risklerin kısa vadede sürdüğüne işaret ediyor.

İşlem hacmi düşüşle birlikte yükseldi

En belirgin uyarı işaretlerinden biri, fiyat gerilerken işlem hacminin artması oldu. Günlük mum verileri, SHIB $0.00000460 ile $0.00000480 aralığına yaklaşırken satış yönlü işlemlerin güç kazandığını gösteriyor. Düşüş sırasında hacmin yükselmesi, çoğu zaman geçici zayıflıktan çok satıcıların piyasaya daha güçlü katıldığını ortaya koyuyor.

Fiyat düşerken işlem hacminin artması, SHIB’de satış baskısının güçlendiğine ve alıcıların henüz denge kuramadığına işaret ediyor.

Bu tabloda alıcıların baskıyı karşılayamaması halinde mevcut seviyelerin korunması zorlaşabilir. $0.00000460 seviyesinin altına kalıcı bir sarkma yaşanması durumunda önce $0.00000420, ardından psikolojik açıdan önem taşıyan $0.00000400 bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

RSI göstergesi ivme kaybına işaret ediyor

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI da zayıflayan momentuma işaret eden bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Günlük grafikte gösterge nötr bölgenin alt bandına doğru geriledi. Bu durum, yukarı yönlü ivmenin sınırlı kaldığını ve satışların ağırlık kazandığını gösteriyor.

SHIB aşırı satım bölgesine yaklaşsa da bu tek başına hızlı bir toparlanma anlamına gelmiyor. Uzun süren düşüş dönemlerinde RSI uzun süre düşük kalabilir ve fiyat geri çekilmeyi sürdürebilir. Göstergenin 30 eşiğinin altına yerleşmesi, aşağı yönlü ivmenin daha da güçlendiğine işaret edebilir.

Hareketli ortalamalar zayıf görünümü destekliyor

Hareketli ortalamalar tarafında da tablo olumlu görünmüyor. SHIB, uzun vadeli eğilimi yansıtan göstergeler dahil olmak üzere birçok önemli ortalamanın altında işlem görüyor. Kısa vadeli ortalamaların aşağı dönmesi, yeni negatif kesişim ihtimalini artırıyor.

Bu tür kesişimler mevcut düşüş eğilimini güçlendirebilir ve piyasaya yeni alıcı girişini sınırlayabilir. Buna karşılık $0.00000520 ile $0.00000560 aralığı, teknik görünümün iyileşmesi için yeniden aşılması gereken bölge olarak izleniyor.

Gösterge Mevcut sinyal İzlenen bölge İşlem hacmi Düşüşte artış $0.00000460 ile $0.00000480 RSI Zayıflayan momentum 30 eşiği Hareketli ortalamalar Aşağı yönlü yapı $0.00000520 ile $0.00000560

Artan satış hacmi, zayıflayan RSI ve olumsuz hareketli ortalama dizilimi birlikte değerlendirildiğinde SHIB üzerindeki aşağı yönlü baskının sürdüğü görülüyor. Kısa vadede $0.00000460 ve $0.00000420 seviyeleri öne çıkarken, daha derin bir geri çekilmede $0.00000400 seviyesi izlenebilir.

SHIB’in teknik görünümünde iyileşme için yalnızca fiyatın yükselmesi değil, aynı zamanda daha güçlü alım hacmiyle önemli ortalamaların yeniden kazanılması gerekiyor.

Fiyatın üstte yer alan hareketli ortalamaların üzerine dönmemesi ve alım iştahının belirgin biçimde artmaması halinde aşağı yönlü eğilimin korunması beklenebilir.