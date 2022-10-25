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Sepetinize Ekleyin! Kripto Para Kahini Boğada Uçacak Altcoini Açıkladı!

En fazla takip edilen analistlerden biri uzun vadeli yatırımcıların sepetine eklemesi gereken bir altcoini duyurdu.
17:00
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para topluluğunun yakından takip ettiği en popüler analistlerden biri önemli bir tahminde bulundu. Bitcoin ve Ethereum gibi devasa kripto paralar yerine en büyük borsalardan birinin altcoinine işaret etti. Peki bu altcoin neden bu kadar önemli? Kripto para kahininin ciddi büyüme beklediği altcoin ve diğer detaylar.

Kripto Para Uzman Yorumları

Michael van de Poppe, 636.500 Twitter takipçisine kripto boğalarının portföylerine Binance Coin (BNB) eklemeyi düşünmeleri gerektiğini söylüyor. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından desteklenen BNB güçlü kalmaya devam ediyor. Binance borsası hem türev hem de spot piyasalarda küresel hacmin %50’sinden fazlasını temsil ediyor.

Poppe şunları söyledi;

“BNB, kesinlikle yatırımcıların portföylerine eklemesi gereken bir altcoin. Binance’i çevreleyen tüm ekosistem büyük ölçüde genişliyor. Uzun vadeli yatırımcıların BNB’yi gözden çıkarmaması gerekiyor”.

2022 yılının dip seviyesi olan 183 dolardan yaklaşık %50 oranında artan BNB bugünlerde 275 dolar civarında alıcı buluyor.

Bitcoin Uzman Yorumları 2022

Van de Poppe ayrıca Bitcoin (BTC)’in fiyat hareketlerini de yakından izliyor. Kripto analisti, Bitcoin son zamanlarda dar bir aralıkta sıkışmış olsa da makro olayların nihayet BTC için yukarı yönlü volatiliteyi başlatacağını düşünüyor.

“Önümüzdeki hafta, tüm olaylarla birlikte büyük bir hafta olacak ve bu da aralıktan çıkmamızı neredeyse kaçınılmaz kılıyor. Bu son direnci (19.591 dolar) yakından izliyorum. Direnç kalıcı olarak kırıldıktan sonra parti başlayacak”.

Van de Poppe’un takvimindeki bir diğer makro olay ise perşembe günü açıklanacak olan ABD’nin üçüncü çeyrek GSYH’si, bunu Pazar günü haftanın önemli gelişmelerinde duyurmuştuk. Yatırımcılar, ABD’li politika yapıcıların sıkı para politikalarını sonlandırmaya zorlanıp zorlanmayacağını ölçmek için genellikle temel ekonomik göstergeleri takip eder; bu, Bitcoin ve kripto gibi risk varlıkları için geleceğe dair tahminlerin de temelini oluşturur. Biden ve diğerleri resesyon söylentilerinin boş olduğunu düşünüyor. Tıpkı geçtiğimiz yıl bugünlerde Powell tarafından sürekli yapılan “geçici enflasyon” açıklamalarında olduğu gibi. Bakalım yaklaşan resesyon tehlikesi kripto para piyasaları için ne gibi sonuçlar doğuracak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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