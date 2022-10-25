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Kripto para sektörü krizler, iflaslar ve işten çıkarmalar nedeniyle kötü günler geçirirken, mevcut kaos ortamı domino etkisi yaratıyor.

Bitmex’in CEO’su Alexander Höptner, İstifa Etti!

Terra (LUNA) krizi ve iflaslarla sarılan kripto para sektöründe, sular durulmuyor. Birçok borsa işçi çıkarımlarına devam ederken, hem satış baskısı hem de düzenleme alanındaki artan baskı, şirketleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Binance, FTX ve Coinbase gibi şirketler, ayakta kalmayı başarırken, Ripple (XRP) ekibine 150 kişiyi daha ekleyeceğini duyurdu. Bununla birlikte bazı şirketler de küçülmeye giderek böylesine kaos dolu bir ortamda temkinli hareket ediyorlar.

Tıpkı İngiltere örneğinde olduğu gibi, türbülans yaşayan sistemlerde yönetici olmak zor bir duruma geldi. Bu nedenle görevinden istifa eden CEO’lar arasında Bitmex’in CEO’su Alexander Höptner da katıldı. Önde gelen borsalardan Bitmex’in CEO’su Alexander Höptner, iki yıldan kısa bir süre sonra göreve gelmişti. Höptner’in yerine Stephan Lutz geçici olarak CEO olarak atandı. Geçici CEO Stephan Lutz konu hakkında yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Yönetim ekibinin geri kalanı ve güçlü personelimizle beraber, Bitmex’in müşterilerimize kaliteli, yenilikçi kripto ticaret ürünleri ve güvenli ve istikrarlı bir işlem ortamı sunmaya devam etmesi önceliğimiz olacak. Alexander’a görev süresi boyunca işletmeye verdiği destek için teşekkür ediyor ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz

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