Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Synthetix Yorumları: SNX Coin Kimin?

Synthetix platformunun yerel kripto para birimi olarak karşımıza çıkan SNX yazının kaleme alındığı sırada 2 dolardan işlem görüyor.
12:17
11 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Synthetix, herhangi bir protokolün çeşitli amaçlar için yararlanabileceği merkezi olmayan bir likidite sağlama protokolü oluşturma hedefi ile yola çıkan bir proje olarak tanımlanabilir. Derin likiditesi ve düşük ücretleri, hem Optimism hem de Ethereum‘daki birçok heyecan verici protokol için bir back-end görevi görüyor.

SNX Yorumları

Synthetix platformunun yerel kripto para birimi SNX yazının kaleme alındığı sırada 2 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak yüzde 4,5 oranında değer kaybeden SNX, son 1 haftada yüzde 29 ve son 1 ayda da yüzde 21 oranında düştü.

Analistlerin yorumlarına bakıldığında SNX için şu anda 2,3 doların önemli bir seviye olabileceği düşünülüyor. Bu seviyenin aşılmasından sonra ise 2,5 dolar ve ardından 2,8 doların direnç seviyeleri olarak grafiklerde yer alabileceği ifade ediliyor.

Bunlara ek olarak eğer SNX 2 dolarlık seviyesini koruyamazsa 1,8 dolar deste olabileceği ifade ediliyor. 1,8 doların kaybı ise beraberinde 1,5 doların test edilmesini getirebilir. Buna ek olarak şu anda genel kripto para piyasasında belirsiz bir durum olduğu için analistlerin de Bitcoin fiyatını yakından takip ettiğini belirtmekte fayda var. Çünkü altcoin’ler BTC ile birlikte hareket ediyor ve dolayısıyla altcoin’lerin yükselişe geçmesi için öncelikle Bitcoin’in yukarı yönlü hamle yapması gerektiği düşünülüyor.

SNX Coin Ekibi

Synthetix ağı, Eylül 2017’de Kain Warwick tarafından Havven (HAV) adı altında başlatıldı. Yaklaşık bir yıl sonra şirket Synthetix olarak yeniden markalaştı. Kain Warwick, Synthetix’in kurucusu ve blueshyft ağında icra kurulunda olmayan bir yönetici olarak karşımıza çıkıyor. Warwick, Synthetix’i kurmadan önce birkaç başka kripto para birimi projesi üzerinde de çalıştı.

Öte yandan projenin CEO’su Peter McKean, yazılım geliştirme alanında yirmi yılı aşkın bir deneyime sahip. Daha önce ICL Fujitsu’da programcı olarak çalıştı.

Synthetix’in COO’su Jordan Momtazi, blockchain, kripto para, dijital ödemeler ve e-ticaret sistemlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir iş stratejisti, pazar analisti ve satış lideri. CTO Justin J. Moses ise MongoDB’de eski mühendislik direktörü ve Lab49’da mühendislik uygulama başkan yardımcısıydı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Aman Dikkat! Bu 3 Altcoin Tehlike Saçıyor, Yatırımcılar Bir Süreliğine Uzak Durmalı!
Aman Dikkat! Bu 3 Altcoin Tehlike Saçıyor, Yatırımcılar Bir Süreliğine Uzak Durmalı!
Elon Musk’ın Dogecoin’i (DOGE) Mi Yoksa Shiba Inu (SHIB) Mu? Yarışı Kazanan Kim?
Elon Musk’ın Dogecoin’i (DOGE) Mi Yoksa Shiba Inu (SHIB) Mu? Yarışı Kazanan Kim?
Bu Altcoin İşlem Hacminde Bitcoin’e (BTC) Rakip! Metrik Ne Anlama Geliyor?
Bu Altcoin İşlem Hacminde Bitcoin’e (BTC) Rakip! Metrik Ne Anlama Geliyor?
Hızlı Olan Kazanır! Yatırımcı Bu Altcoin’de 1,45 Dolarla 2 Milyon Dolar Kazandı!
Hızlı Olan Kazanır! Yatırımcı Bu Altcoin’de 1,45 Dolarla 2 Milyon Dolar Kazandı!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
460 Milyar Dolarlık Bomba Tahmin! Bitcoin ve Altcoin’lerde Fırtına Kopabilir!
460 Milyar Dolarlık Bomba Tahmin! Bitcoin ve Altcoin’lerde Fırtına Kopabilir!
Bu Altcoin Piyasadaki Düşüşe Meydan Okuyor! Her Şey Düşerken O Uçtu!
Bu Altcoin Piyasadaki Düşüşe Meydan Okuyor! Her Şey Düşerken O Uçtu!
Ey Korku Sen Nelere Kadirsin! Talihsiz Yatırımcı Bu Altcoin’de Tek İşlemde 2 Milyon Dolar Kaybetti!
Ey Korku Sen Nelere Kadirsin! Talihsiz Yatırımcı Bu Altcoin’de Tek İşlemde 2 Milyon Dolar Kaybetti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Piyasadaki Sert Düşüşün Kurbanı Olmuştu! Bu Altcoin’de Yükseliş Her An Başlayabilir Ama…
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Yüzde 50 Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoin İçin Teknik Veriler Yükseliş Diyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!
KAVA, DAO, LQTY, XRP ve BONE Bugüne Damga Vurdu! Kripto Paralar Düşerken Bunlara Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023