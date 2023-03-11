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Synthetix, herhangi bir protokolün çeşitli amaçlar için yararlanabileceği merkezi olmayan bir likidite sağlama protokolü oluşturma hedefi ile yola çıkan bir proje olarak tanımlanabilir. Derin likiditesi ve düşük ücretleri, hem Optimism hem de Ethereum‘daki birçok heyecan verici protokol için bir back-end görevi görüyor.

SNX Yorumları

Synthetix platformunun yerel kripto para birimi SNX yazının kaleme alındığı sırada 2 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak yüzde 4,5 oranında değer kaybeden SNX, son 1 haftada yüzde 29 ve son 1 ayda da yüzde 21 oranında düştü.

Analistlerin yorumlarına bakıldığında SNX için şu anda 2,3 doların önemli bir seviye olabileceği düşünülüyor. Bu seviyenin aşılmasından sonra ise 2,5 dolar ve ardından 2,8 doların direnç seviyeleri olarak grafiklerde yer alabileceği ifade ediliyor.

Bunlara ek olarak eğer SNX 2 dolarlık seviyesini koruyamazsa 1,8 dolar deste olabileceği ifade ediliyor. 1,8 doların kaybı ise beraberinde 1,5 doların test edilmesini getirebilir. Buna ek olarak şu anda genel kripto para piyasasında belirsiz bir durum olduğu için analistlerin de Bitcoin fiyatını yakından takip ettiğini belirtmekte fayda var. Çünkü altcoin’ler BTC ile birlikte hareket ediyor ve dolayısıyla altcoin’lerin yükselişe geçmesi için öncelikle Bitcoin’in yukarı yönlü hamle yapması gerektiği düşünülüyor.

SNX Coin Ekibi

Synthetix ağı, Eylül 2017’de Kain Warwick tarafından Havven (HAV) adı altında başlatıldı. Yaklaşık bir yıl sonra şirket Synthetix olarak yeniden markalaştı. Kain Warwick, Synthetix’in kurucusu ve blueshyft ağında icra kurulunda olmayan bir yönetici olarak karşımıza çıkıyor. Warwick, Synthetix’i kurmadan önce birkaç başka kripto para birimi projesi üzerinde de çalıştı.

Öte yandan projenin CEO’su Peter McKean, yazılım geliştirme alanında yirmi yılı aşkın bir deneyime sahip. Daha önce ICL Fujitsu’da programcı olarak çalıştı.

Synthetix’in COO’su Jordan Momtazi, blockchain, kripto para, dijital ödemeler ve e-ticaret sistemlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir iş stratejisti, pazar analisti ve satış lideri. CTO Justin J. Moses ise MongoDB’de eski mühendislik direktörü ve Lab49’da mühendislik uygulama başkan yardımcısıydı.