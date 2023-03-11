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USDC’de Sular Durulmuyor: Circle Her Şeyin Normal Olduğunu İddia Ediyor!

Son zamanlarda gerek dolar sabitlerinin bozulması gerek düzenleyici endişeler sebebiyle stablecoin’lerden sıkça söz ediyoruz. 
13:20
11 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda gerek peg’lerinin bozulması gerek düzenleyici endişeler sebebiyle stablecoin’lerden sıkça söz ediyoruz. Bunlara ek olarak stablecoin’lerin arkalarındaki firmalardan gelen kötü haberler de bu özel kripto para sınıfını yakından etkiliyor. Son olarak ise USDC olayı dikkatleri çekiyor.

USDC Peg’i Bozuldu Mu?

Circle Internet Financial’ın 42 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük ikinci stablecoin olan USDC stablecoin, Silicon Valley Bank’ın çöküşünün ardından dolara olan sabitini kaybetmiş gibi görünüyor.

USDC/USDT işlem çifti Kraken’de 0,94 dolara kadar düşerek Nisan 2021’den bu yana en düşük fiyatı gördü ve Cumartesi günü yaklaşık 0,984 dolara yükseldi. Ancak bu durum her ne kadar anormal olarak değerlendirilse de USDC’nin arkasındaki Circle öyle düşünmüyor gibi görünüyor. Bu noktada normal şartlarda USDC’nin 1 dolar olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Yani USDC’nin ABD doları ile 1’e 1 sabit tutulması amaçlanıyor, ancak Silicon Valley Bank’ın başarısızlığının etkisine ilişkin endişeler Cuma günü USDC’yi 1 dolardan aşağı çekti.

Circle: “Operasyonlar Normal”

USDC’nin nakit rezervlerinin açıklanmayan bir kısmı şu anda başarısız olan bankada yer alır durumda ve bu da stablecoin’i destekleyen paranın şu anda sıkışmış olduğu endişesine yol açıyor. USDC gibi sabit coinler kripto endüstrisinin temelinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor ve 1 dolardan (ya da sabitlendikleri fiat varlıktan) uzaklaştıklarında bu, finansal temelleri hakkında endişe uyandırıyor.

Öte yandan Circle birden fazla yorum talebine yanıt vermedi, ancak ödeme hizmetleri şirketi Cuma günü geç saatlerde bir tweet paylaştı ve  “Circle ve USDC normal şekilde çalışmaya devam ediyor.” sözlerini kullandı.

Her ne kadar Circle endişeleri yatıştırmak için açıklama yapmış olsa da yaşanan son olayların etkisinin bir süre daha görüleceği düşünülüyor. Hatta bazı uzman isimler USDC’nin USDT gibi olabileceğini ve peg’i tamamen kaybedebileceğini iddia ediyor.

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