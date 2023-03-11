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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 9 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında kaydettiği sert düşüş hareketlerinin ardından hafta sonunun ilk gününe düşük oranlı değer artışları ile başladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,6 gibi düşük oranlı bir yükseliş kaydeden Bitcoin, yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Bitcoin’deki Yön Belirsizliği Devam Ediyor

Silvergate Bank haberi başta olmak üzere mali düzenleyiciler tarafından gelen son açıklamalar ve güncel gelişmeler, kripto para piyasasında önemli bir kan kaybına neden oldu. Şubat ayı içerisinde 25.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değerinde de önemli bir düşüş kaydedildi.

Hafta içerisinde sert düşüşler kaydeden Bitcoin (BTC), hafta sonunun ilk gününe ise düşük oranlı değer artışları ile başladı. Bitcoin (BTC), son 24 saatte %0,6 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydetti ve yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise gün içerisindeki düşük oranlı yükselişlerin ardından 923 milyar dolardan 928 milyar dolara yükseldi.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Hafta içerisindeki yüksek oranlı değer kayıplarının ardından Bitcoin’in hafta sonuna değer artışları ile başlaması ve yeniden 20.000 dolar seviyelerinin üzerine çıkması, piyasadaki çoğu kripto para biriminin yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. CoinMarketCap verilerine göre kaydettikleri son yükselişlerin ardından Stacks (STX), Quant (QNT), Trust Wallet Token (TWT) piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.