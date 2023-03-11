Son 24 saatte yaşanan çılgınlığının ortasında USD Coin (USDC) stablecoin'in değer kaybederek dolar sabitini kaybetmesi ve bunun kripto para piyasasını büyük oranda etkileyeceği korkusuyla dikkat çeken bir ticaret yaşandı.

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Son 24 saatte yaşanan çılgınlığının ortasında USD Coin (USDC) stablecoin’in değer kaybederek dolar sabitini kaybetmesi ve bunun kripto para piyasasını büyük oranda etkileyeceği korkusuyla dikkat çeken bir ticaret yaşandı.

2 Milyon Dolar Verdi, 0,05 Dolar Aldı

Kısa süre önce bildirdiğimiz gibi talihsiz bir kripto para yatırımcısı 2 milyon dolar değerindeki USDC karşılığında sadece 0,05 dolar değerinde Tether (USDT) aldı. Bir başka kripto para yatırımcısı ise yaşanan bu talihsiz işlemden faydalanarak sadece 1,45 dolar değerindeki USDC karşılığında 2 milyon dolar değerinde 3CRV token’ı aldı. İki kripto para yatırımcısı doğrudan birbirlerine karşı değil, likiditesi yüksek olmayan bir fon havuzunda işlem yaptı.

İlk talihsiz yatırımcı 2 milyon dolar değerindeki 3CRV token’ını (üç stablecoin’i temsil eden bir token) USDT ile takas etmeye çalıştı. Her iki yatırımcı da farklı token takas uygulamalarını bir araya getiren KyberSwap adlı hizmeti kullandı. Talihsiz yatırımcı uygun sapma korumalarını uygulamada hata yapmıştı. Bu hatasının bir sonucu olarak yüz binlerce dolar kaybetti.

Twitter’daki kripto para topluluğunun üyesi olan BowTiedPickle, işlemin 251 gündür kullanılmayan likiditesi yüksek olmayan bir havuza gönderildiğine bildirdi. Havuzda yalnızca yaklaşık 2 dolarlık likidite bulunuyordu ve 2 milyon dolarlık token takasını yapmak için yeterli likidite yoktu. Bir Curve havuzunda böyle bir durumla karşılaşıldığında, alım satımlar önceden tanımlanmış kurallara göre otomatik olarak hesaplanarak gerçekleştirilir. Bundan dolayı talihsiz yatırımcıya 2 milyon dolar değerindeki USDC karşılığında yalnızca 0,05 dolar değerinde USDT verilerek işlem kapatıldı.

1,45 Dolar İle 2 Milyon Dolar Kazandı

Takas işleminin gerçekleştirilmesinin ardından Curve havuzu çok fazla 3CRV token’ı bulunması ve yeterli USDC bulunmaması nedeniyle dengesiz hale geldi. Bu durum, bir önceki işlemin ardından ilk başarılı işlemi gerçekleştirecek yatırımcı için tarihi bir fırsatın ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durumda, talihsiz yatırımcının ardından harekete geçen yatırımcı hızla hareket ederek 1,45 dolar değerinde USDC ödeyerek 2 milyon dolar değerinde 3CRV token’ı aldı.

Böylece Curve havuzu tekrar dengelemiş oldu. Tüm bu yaşananlar Curve havuzlarının yalnızca piyasa değerleri yerine token’lar arasındaki oranlara odaklanıyor olmasından kaynaklanmıştı.

Kullanıcı işlem ücreti olarak 45 dolar ödedi ancak işlemleri gerçekleştiren doğrulayıcılara bahşiş olarak 23 ETH (yaklaşık 33 bin dolar değerinde) ödedi. Böylece işlemin gerçekleşme süresini kısaltmış oldu.