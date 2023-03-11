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Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!

Bitcoin'deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
18:15
11 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Jason Pizzino isimli kripto para analisti, yeni YouTube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analiste göre Bitcoin’deki son düşüş ivmesi yakın vadede tersine dönebilir.

Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?

Son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler ve haber akışları, yatırımcıların kripto şirketleri arasında yeni bir iflas dalgasının başlayabileceği yönündeki beklentisini arttırdı. Bu durum kripto para piyasasının hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakalamasına neden oldu. Bitcoin (BTC), son 24 saatte kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerini aşsa da hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilerken, kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 930 milyar dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Yeni YouTube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti Jason Pizzino, yakın vadede Bitcoin adına kritik bir öneme sahip olabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti ve kripto para yatırımcılarına bir uyarıda bulundu. Analist, güncel gelişmelerin kripto para piyasasında yeni bir düşüşe yol açtığına ancak bu düşüşün yakın vadeli düzeltme hareketleri olabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Bitcoin’in yeni bir dip fiyat seviyesi oluşturacağına yönelik bir beklentisi olmadığını dile getiren analist, piyasadaki düşüş ivmesinin yakın vadede tersine dönebileceğini belirtti. Ancak analiste göre burada 18.000 dolar kritik bir fiyat seviyesi.

Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti

Analist, piyasadaki düşüşlerin devam etmesi durumunda 18.000 dolar seviyelerinin Bitcoin adına kritik bir destek seviyesi olabileceğini ve bu destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda yükseliş beklentisinin tersine dönebileceğini öne sürdü. Analiste göre Bitcoin 15.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesi durumunda kripto para piyasasında yeni bir düşüş dalgası başlayabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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