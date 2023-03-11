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Bu Altcoin İşlem Hacminde Bitcoin’e (BTC) Rakip! Metrik Ne Anlama Geliyor?

Kripto para piyasalarında önde gelen bir altcoin, işlem hacmi bakımından Bitcoin'e (BTC) rakip! Güncel veriler token'da ne anlama geliyor?
18:37
11 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Litecoin (LTC) devam eden piyasa kargaşasına rağmen başka bir galibiyetini kutluyor. Kripto para ağının en son güncellemesi, BitPay’deki işlem tutarlılığını korudu.

Litecoin’de İşlem Hacmi

Litecoin ağı, son altı ay içinde Bitcoin (BTC) ağından en yüksek ikinci işlem sayısına sahip oldu. BitPay’deki tüm işlemlerin %23,71’ini kontrol ettiği Şubat ayında da bu tutarlılığını sürdürdü. Yapılan analizler, Ethereum (ETH) ve en iyi altcoinlerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Litecoin ağı için bu durum bir kazanç olsa da, token’ın düşmesini engellemedi. Kripto para piyasaları, son dönemde 2023 yılındaki en düşük haftasını yaşadı ve en iyi kripto para birimlerinin çoğu için birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldı.

Popüler altcoin LTC, Mart ayının başından bu yana yoğun likidite çıkışlarından sert bir şekilde etkilendi. Satış baskısı, ortaya çıkan kapsamlı düşüş nedeniyle bu hafta özellikle yoğunlaştı. Litecoin’in satış baskısı, kısa da olsa 200 günlük hareketli ortalamanın altına itecek kadar güçlüydü. Yazı kaleme alındığında aynı göstergenin üzerine çıkmayı başardı. Ancak fiyat aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ediyor.

LTC Fonlama Oranı!

Kripto para biriminin düşüş yaşayan tek yönü LTC’nin fiyatı değil. Kripto para birimine olan talep, spot piyasa performansına paralel olarak bu hafta düştü. Hem Binance hem de DYDX fonlama oranları, özellikle son 24 saatte düşüş yaşadı. Litecoin’in geliştirme faaliyeti Şubat ayının son haftasında bir canlanma yaşadı. Ancak bu durum kısa ömürlü oldu ve belirtilen zaman aralığından beri aylık en düşük seviyelerine geri döndü. Ayrıca ağırlıklı duygu metriği de Mart ayı başlarında düştü. Geliştirme faaliyetindeki eksikliklere ve yüksek fiyat düşüşüne rağmen Litecoin’in ağırlıklı hissiyatı son iki günde büyük bir artış kaydetti. Bu durum yatırımcıların artık LTC’yi aşırı satış olarak algıladıklarının bir kanıtı olabilir. Öte yandan Litecoin, hash oranı açısından da iyi görünüyor. Bu haftanın başlarında kısa süreliğine 650 TH/S’nin altına düşmeden önce Şubat ayında 764 TH/S ile zirve yaptı.

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