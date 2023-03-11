Okuma Süresi: 5 Dakika

Bitcoin fiyatı 2008 krizinden bu yana en büyük banka iflasını gören ABD finansal sisteminin başlattığı kaosla mücadele ediyor. Şansölye bankayı kurtaracak mı? İflas çoktan gerçekleşti ve müşterilere varlıkları dağıtılacak. Fed sıkı para politikasından vazgeçip makul bir enflasyonla yaşamayı öğrenmeyi Amerikalılara tavsiye edecek mi? Bu uzun vadede olabilecek bir şey, peki bugün kripto yatırımcılarının merak ettiği şey ne? Elbette BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin gibi popüler kripto paraların fiyat performansı, o halde güncel görünüme göz atalım.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, Silvergate Bank ve Silicon Valley Bank’taki sıkıntıların yatırımcı duyarlılığını azaltmasıyla bugün kripto para piyasalarında keskin bir satışa öncülük etti. Buna ek olarak, New York Başsavcısı Letitia James’in kayıt dışı menkul kıymet sattığı iddiasıyla KuCoin’e açtığı davayı gördük. Kriptonun yoğun gündeminde yatırımcıları sevindiren tek şey Amerikalıların daha az para kazandığı ve daha fazlasının işsiz kaldığıyla alakalı gelen rapordu. Çünkü Fed’in istediği olacak, enflasyon düşecek ve Fed hedefine ulaşacaktı.

Bitcoin 9 Mart’ta 21.480 dolarlık desteği kaybetti ve bugün 20.000 doların altına indi. Halen 19.900 dolarlı fiyatıyla alıcı bulmaya çalışıyor. Son birkaç gündeki düşüş, göreceli güç endeksini (RSI) aşırı satım bölgesine gönderdi. Bu durum, yakın vadede bir toparlanmanın olabileceğini gösteriyor. RSI bize FTX çöküşündekine benzer bir satış dalgasından geçtiğimizi söylüyor. Neyse ki fiyat 16.000 yerine 19.000 doları tutmaya çalışıyor. Ayılar kısa vadede 21.480 dolar seviyesini dirence çevirmek için mücadele edecektir. Bitcoin’in bu bölgeyi aşarak yeniden destek olarak doğrulaması gerekecek aksi taktirde 20.000 dolar altı kapanışlar 18.000 dolara kadar olası düşüşü beraberinde getirebilir.

Ethereum (ETH)

BTC cephesinde olduğu gibi Ether’de de güçlü satışlar fiyatı önemli bir destek seviyesinin altına itti. ETH 1.461 doların altına düştü. ETH/USDT çifti bir sonraki aşamada boğaların güçlü bir savunma yapacağı 1.352 dolara kadar düşüşünü devam ettirebilir. Eğer destekten toparlanırsa 1.461 dolar seviyesinin direnç olarak çalışması muhtemeldir. Boğalar düşüşü önlemek istiyorsa, fiyatı hızla 1.461 doların üzerine çıkarmaları gerekecek. Başarılı oldukları senaryoda 1.565 dolar hedeflenebilir.

Ripple (XRP)

Alçalan kanaldan yukarı yönlü kırılan fiyat 8 Mart’ta gelen satışlar nedeniyle yoluna devam edemedi. Ertesi gün satıcılar fiyatı kanalın içine geri çekti. XRP fiyatı 0,36 dolarlık güçlü desteğine geri döndü, eğer altında kapanışlar gelirse fiyatın 0,33 dolara düştüğünü görebiliriz. Desteğin korunup alıcıların döndüğü senaryoda ilk hedef 0,43 dolar direnci olacaktır.

Cardano (ADA)

Cardano 8 Mart’ta 0,32 dolarlık desteğinin altına indi ve ayılar boğaların 9 Mart’ta fiyatı tekrar bu seviyenin üzerine çıkarma girişimlerini engelledi. Bugün satışlar hız kazandı ve ayılar fiyatı %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 0,30 doların altına çekmeye çalıştı. Bu da fiyatın %78,6 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 0,27 dolara kadar düşme ihtimalini gündeme getiriyor. Eğer destek tekrar kazanılırsa 20 günlük EMA (0,34 dolar) tekrar aşılabilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, Ekim 2022’den bu yana ikna edici bir şekilde ihlal edilmemiş olan 0,07 dolar civarındaki güçlü desteğin altına kolayca indi. Bu, ayıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor. RSI aşırı satım bölgesine düştü, bu da küçük bir konsolidasyon veya rahatlama rallisinin mümkün olduğunu gösteriyor. Boğaların 0,06 dolar ile 0,05 dolar arasındaki bölgeyi tüm güçleriyle savunmaları bekleniyor çünkü bu bölgenin altına inilmesi panik satışlarına neden olabilir.

Polygon (MATIC)

Polygon yatırımcısının bu ay güzel hayalleri vardı. zkEVM Mainnet ile Polygon daha fazla alıcıya kavuşacak ve fiyat yükselecekti. Bu beklentiyle fiyatın ATH seviyesinin %50 altına kadar yaklaştığını gördük. Polygon 8 Mart’ta keskin bir düşüş yaşadı ve 1,05 dolarlık güçlü desteğine geriledi. İdeal olarak, bu seviyenin agresif alımları çekmesi gerekirdi ancak bu gerçekleşmedi. Eğer satışlar sürerse 0,91 dolar güçlü bir talep bölgesi ve buradan sıçrama görülebilir. Kırıldığı senaryoda 0,75 ve 0,69 dolar seviyeleri gündeme gelecektir.

Solana (SOL)

Solana, 7 Mart’ta 19,68 dolar seviyesini savunamadı ve 8 Mart’ta desteğin altına geriledi. Bu durum, ayıların tekrar sürücü koltuğuna oturduğunu gösteriyor. Kısa vadede 15,28 dolar desteği dip olarak çalışabilir. Herhangi bir toparlanma girişiminin 19,68 dolar direncini aşması gerekecek. Aşağı yönde ise, 15,28 dolar seviyesinin kaybedilmesi halinde 12,85 ve 10 dolar seviyelerine kadar düşüş görebiliriz. Son durak 8,5 dolarlık tarihi dibi olacaktır.

Shiba Inu (SHIB)

Shibarium lansmanı, Shib Metaverse derken en büyük ikinci meme tokenin yatırımcıları da iyi bir Mart ayı yaşayacaklarını umuyordu. Alıcılar 8 Mart’ta Shiba Inu’da bir toparlanma başlatmaya çalıştı, ancak 0,000012 dolar seviyesinde güçlü satışlar geldi. SHIB/USDT çifti 9 Mart’ta düşüşe geçti ve 0,000011 dolar esteğinin altına geriledi. Boğalar şu anda 0.000010 dolarlık psikolojik destek seviyesini savunmak için mücadele ediyor.

Başarılı olurlarsa, parite 20 günlük EMA’ya doğru bir rahatlama rallisi başlatabilir. Tersi senaryoda 0,000008 dolar desteğine kadar düşüşün devam riski bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.