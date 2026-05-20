Dogecoin analistlerine göre yükseliş için $0.80 direnci kritik, hedef 5 ila 10 dolar aralığı

Dogecoin, son dönemde uzun vadeli yükselen destek çizgisini koruyarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler önümüzdeki güçlü yükseliş dalgasında fiyatın 5 ila 10 dolar aralığına ulaşabileceğini dile getiriyor. Ancak Dogecoin’in bu seviyelere ilerleyebilmesi için öncelikle aylık grafikte kritik öneme sahip olan 0,70 ile 0,80 dolar bandındaki direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Güçlü teknik görünüm: Destek sürüyor, direnç gündemde

Kripto piyasasında popülerliğiyle öne çıkan Dogecoin, analist MikybullCrypto’nun X üzerinden paylaştığı aylık grafiklere göre geçtiğimiz döngüye benzer bir yapı sergiliyor. Önceki süreçte, fiyat sıkışan bir aralıkta hareket ettikten sonra yükselen destek hattını birkaç kez test etmiş ve sonrasında hızlı bir çıkış yaşamıştı.

Son grafikte ise Dogecoin’in yine uzun vadeli destek çizgisinin üzerinde kaldığı ve karar aşamasına yaklaştığı görüldü. Fiyatın birkaç kez trend çizgisine temas etmesi, alıcıların henüz uzun vadeli tabanı koruduğu anlamına geliyor.

Aynı tabloya bakıldığında, yukarıda 0,70-0,80 dolar direnç bandı yakın geçmişte tepe oluşturduğu için büyük önem taşıyor. Eğer bu bölge geride bırakılırsa, analistlerin öngördüğü 5 ila 10 dolar gibi yüksek fiyat hedefleri daha güçlü şekilde gündeme gelebilir.

Analist MikybullCrypto, Dogecoin’in mevcut yapısının önceki döngülere benzediğini ve yükselişin başlaması için fiyatın 0,70-0,80 dolar bandının üzerine çıkması gerektiğini belirtti.

Grafikte yer alan mor okla işaretlenen hareketin 5-10 dolar arası bir hedefe işaret ettiği ifade edildi. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi için hem destek hattının korunması hem de aylık bazda güçlü bir kırılım gelmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Grafikteki teknik göstergelerden biri de, fiyatın aşırı satım bölgesine yakın olduğunu gösteriyor. Bu da daha önceki birikim evrelerine benzerlik taşıyor ve olumlu bir tablo sunuyor; yine de kesin bir yukarı yönlü kırılma teyidi henüz yok.

Uzun vadede destek seviyeleri ve direnç bölgeleri güç kaybetmediği sürece, Dogecoin için orta vadeli görünümde umutlu beklentiler öne çıkıyor.

Mini sözlük: MikybullCrypto, kripto paralar ve özellikle teknik analiz odaklı grafik paylaşımlarıyla bilinen bağımsız bir piyasa analisti. Paylaşımlarında genellikle uzun vadeli fiyat hareketlerine odaklanan öngörülerine yer veriyor.

Piyasa güveni artıyor: DOGE/BTC paritesi önemli sinyal veriyor

Dogecoin’e yönelik olumlu beklentileri destekleyenlerden biri de Ryker oldu. Ryker, Dogecoin’in Bitcoin karşısındaki (DOGE/BTC) ve dolar karşısındaki (DOGE/USDT) grafiklerinin uzun vadede oldukça güçlü gözüktüğünü aktardı.

Ryker, Dogecoin’in “meme coin” dünyasında en önde gelen varlık olduğuna işaret ederek, kripto ana akımında Bitcoin neyse bu segmentte de Dogecoin’in benzer bir yeri olduğunu söyledi.

Analist ayrıca, Dogecoin’in geçmişte sıkça volatil dönemler yaşamasına rağmen, zaman içinde en çok bilinen kripto mizah varlığı kimliğini koruduğunu belirtti. Dogecoin’in uzun piyasa geçmişine vurgu yapılarak, projenin bugüne dek istikrarını sürdürebilmesi piyasada güven unsuru olarak değerlendirildi.

Ryker, Dogecoin’in asla tamamen sahneden çekilmediğini ve popülerliğini doğal şekilde sürdürebildiğini dile getirdi. Ancak paylaşımında net fiyat hedefleri ve kesin kırılım noktaları vermediğinin altı çizildi.

Bu nedenle analistin iyimser yorumu, daha çok piyasa algısına ve grafik yapısına dayanıyor. Teknik olarak, DOGE/BTC paritesi yükselirse Dogecoin’in Bitcoin’e karşı güçlendiği anlamı çıkıyor. Öte yandan DOGE/USDT fiyat hareketleri de genel yatırım ilgisini artırabilecek kritik göstergeler arasında yer alıyor.

Genel olarak, piyasa analizlerinde toparlanan güven duygusu öne çıksa da, Dogecoin’in net bir kırılım hareketiyle bunu teyit etmesi gerekiyor. Teknik seviyeler aşılmadığı sürece, yükseliş beklentileri temkinli şekilde takip edilmeye devam ediyor.