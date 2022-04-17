Elon Musk’ın gözdesi Dogecoin ve meme token piyasalarının ikinci devi Shiba Inu kısa vadede hangi seviyeleri görebilir? Bitcoin, düşük hacme rağmen hafta sonu 40.000 doların üzerinde tutunuyor. Doge ve Shiba Coin içinse söyleyecek çok şey var. O halde kısa ve orta vadeli beklentileri ele alalım.

Dogecoin Ne Zaman Yükselir?

Tesla CEO’su Elon Musk‘ın Twitter’ı satın alma teklifini takiben geçen haftaki kısa Dogecoin (DOGE) fiyat rallisi, şimdilik söndü gibi görünüyor. DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,144 dolardan alıcı buluyor. DOGE‘nin fiyatı, 0.149 dolara ulaştıktan üç gün sonra, 17 Nisan’da 0.142 dolara düştü. Dogecoin düzeltmesi, mütevazı olsa da aşağı yönlü hedefine ulaşmada %85 başarı oranıyla klasik bir düşüş eğilimini tetikleme potansiyelini artırdı. Dogecoin çizelgelerinde ortaya çıkan baş ve omuz modeli, DOGE yatırımcıları arasında olumlu bir kanaat olmadığını gösteriyor.

Baş ve omuzlar (H&S) olarak adlandırılan model, Dogecoin üç zirve oluşturduğu için ortaya çıktı. Sol ve sağ omuz, ortada ise omuzlardan yüksek bir zirve yani baş oluşur. Bu üç tepe noktası, “boyun çizgisi” adı verilen ortak bir destek seviyesinin üzerindedir. Teori ilerledikçe, fiyat tipik olarak üçüncü tepe noktasını veya sağ omzu oluşturduktan sonra boyun çizgisinin altına düşer ve H&S’nin maksimum yüksekliği, yani başın üst kısmı ile boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar düşer.

DOGE’nin en az 24 Mart’tan beri benzer bir yapı oluşturduğu görülüyor. Kripto para birimi şimdi sağ omzunu oluşturduktan sonra boyun çizgisine bir düşüş ve ardından aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi tam teşekküllü bir düşüş kırılması izliyor. Sonuç olarak, Dogecoin‘in 0.132 dolar civarında H&S boyun çizgisine doğru düzeltme olasılığı bugünün fiyatının yaklaşık %7,5 altında olacak. En kötü senaryoda fiyat %30 geri çekilebilir.

Shiba Inu (SHIB) Yorumlar

SHIB alıcıları Mart ortasındaki en düşük seviyelerinden yukarı çıkarken, uzun vadeli görünümü kendi lehlerine çevirmeye çalıştılar. Ancak yılar dokuz haftalık trend çizgisi direncini (beyaz, kesikli) güçlü tutuyor. Alıcılar, 0,000021 dolardan başlayan uzun vadeli desteğin sorumluluğunu üstlendiler. Son beş gün içinde Shiba Coin trend çizgisi direncinde duran %24’ün üzerinde bir büyüme gördü. Son gerilemeye rağmen, fiyat 20/50/200 EMA’nın üzerine çıktı ve yükseliş yönelimini devam ettirdi.

Yazı hazırlandığı sırada SHIB 0,0000259 dolardan işlem görüyor. Son birkaç gün içinde, RSI orta çizgide gezindi ve hafif bir yükseliş kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.