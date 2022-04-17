X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Shiba Inu (SHIB) Yorumlar! Dogecoin Ne Zaman Yükselir?

Çift haneli kayıp riskleri, potansiyel ralli hedefleri ve daha fazlası sizlerle!
20:50
17 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Elon Musk’ın gözdesi Dogecoin ve meme token piyasalarının ikinci devi Shiba Inu kısa vadede hangi seviyeleri görebilir? Bitcoin, düşük hacme rağmen hafta sonu 40.000 doların üzerinde tutunuyor. Doge ve Shiba Coin içinse söyleyecek çok şey var. O halde kısa ve orta vadeli beklentileri ele alalım.

Dogecoin Ne Zaman Yükselir?

Tesla CEO’su Elon Musk‘ın Twitter’ı satın alma teklifini takiben geçen haftaki kısa Dogecoin (DOGE) fiyat rallisi, şimdilik söndü gibi görünüyor. DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,144 dolardan alıcı buluyor. DOGE‘nin fiyatı, 0.149 dolara ulaştıktan üç gün sonra, 17 Nisan’da 0.142 dolara düştü. Dogecoin düzeltmesi, mütevazı olsa da aşağı yönlü hedefine ulaşmada %85 başarı oranıyla klasik bir düşüş eğilimini tetikleme potansiyelini artırdı. Dogecoin çizelgelerinde ortaya çıkan baş ve omuz modeli, DOGE yatırımcıları arasında olumlu bir kanaat olmadığını gösteriyor.

Baş ve omuzlar (H&S) olarak adlandırılan model, Dogecoin üç zirve oluşturduğu için ortaya çıktı. Sol ve sağ omuz, ortada ise omuzlardan yüksek bir zirve yani baş oluşur. Bu üç tepe noktası, “boyun çizgisi” adı verilen ortak bir destek seviyesinin üzerindedir. Teori ilerledikçe, fiyat tipik olarak üçüncü tepe noktasını veya sağ omzu oluşturduktan sonra boyun çizgisinin altına düşer ve H&S’nin maksimum yüksekliği, yani başın üst kısmı ile boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar düşer.

DOGE’nin en az 24 Mart’tan beri benzer bir yapı oluşturduğu görülüyor. Kripto para birimi şimdi sağ omzunu oluşturduktan sonra boyun çizgisine bir düşüş ve ardından aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi tam teşekküllü bir düşüş kırılması izliyor. Sonuç olarak, Dogecoin‘in 0.132 dolar civarında H&S boyun çizgisine doğru düzeltme olasılığı bugünün fiyatının yaklaşık %7,5 altında olacak. En kötü senaryoda fiyat %30 geri çekilebilir.

Shiba Inu (SHIB) Yorumlar

SHIB alıcıları Mart ortasındaki en düşük seviyelerinden yukarı çıkarken, uzun vadeli görünümü kendi lehlerine çevirmeye çalıştılar. Ancak yılar dokuz haftalık trend çizgisi direncini (beyaz, kesikli) güçlü tutuyor. Alıcılar, 0,000021 dolardan başlayan uzun vadeli desteğin sorumluluğunu üstlendiler. Son beş gün içinde Shiba Coin trend çizgisi direncinde duran %24’ün üzerinde bir büyüme gördü. Son gerilemeye rağmen, fiyat 20/50/200 EMA’nın üzerine çıktı ve yükseliş yönelimini devam ettirdi.

Yazı hazırlandığı sırada SHIB 0,0000259 dolardan işlem görüyor. Son birkaç gün içinde, RSI orta çizgide gezindi ve hafif bir yükseliş kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Şaka Coin’ler Düşüyor! Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum Ne?
Şaka Coin’ler Düşüyor! Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum Ne?
Shiba Inu (SHIB), Bu Hafta Yüzde 7 Arttı! Fiyat, Neden Daha Fazla Artış Yaşayabilir?
Shiba Inu (SHIB), Bu Hafta Yüzde 7 Arttı! Fiyat, Neden Daha Fazla Artış Yaşayabilir?
Dogecoin Benimsenmesi Artıyor: DOGE Fiyatı Ne Durumda?
Dogecoin Benimsenmesi Artıyor: DOGE Fiyatı Ne Durumda?
Robinhood’dan Meme Coin Açıklaması: Bu Sefer Shiba Inu (SHIB) Değil!
Robinhood’dan Meme Coin Açıklaması: Bu Sefer Shiba Inu (SHIB) Değil!
İşler Kızışıyor! Elon Musk’tan Sonra Justin Sun da Olaya Dahil Oldu
İşler Kızışıyor! Elon Musk’tan Sonra Justin Sun da Olaya Dahil Oldu
Robinhood CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklama! Dogecoin, İnternetin Para Birimi Olabilir Mi?
Robinhood CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklama! Dogecoin, İnternetin Para Birimi Olabilir Mi?
Elon Musk’ın Hamlesi ile Bu Meme Token’ın Fiyatı Fırladı!
Elon Musk’ın Hamlesi ile Bu Meme Token’ın Fiyatı Fırladı!
Bu Meme Coin Metaverse’de Resmi Olarak Kullanılmaya Başlandı!
Bu Meme Coin Metaverse’de Resmi Olarak Kullanılmaya Başlandı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Ben Sadece Bir JPEG Değilim!
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022