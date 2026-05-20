Dogecoin fiyatı 0,1037 dolarda dengede: Analistler 0,12 dolar direncine odaklandı

Dogecoin piyasalarda son günlerde 0,1037 dolar civarında işlem görerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Hem dolar hem de Bitcoin karşısında çizilen teknik grafikler, özellikle 0,12 dolar seviyesinde güçlü bir direnç bulunduğunu ortaya koyuyor. Analistler, bu seviyenin aşılamaması halinde fiyatın kısa vadede aşağı yönlü hareket edebileceğine işaret ediyor.

DOGE fiyatında kritik teknik seviyeler

Son dönemde Dogecoin’in 0,10 dolara yakın bölgelerde tutunma çabası piyasada önemle takip ediliyor. Coinbase günlük grafiğine göre DOGE fiyatı hâlâ 0,12195 dolar Fibonacci seviyesinin altında seyrediyor. Bu eşik, kısa vadede en yakın güçlü direnç seviyesi olarak değerlendiriliyor.

Analistlere göre, fiyatın günlük bazda 0,12 doların üzerine yükselmesi durumunda yeni bir alım dalgası başlayabilir. Bu olası kırılmanın ardından hedef olarak 0,15 ile 0,157 dolar aralığı öne çıkıyor. Ancak, bu bölge geçmişte fiyatın hızlı düştüğü alan olduğu için dikkatle takip ediliyor.

Destek tarafında ise 0,095 dolar seviyesinin altına inilmesi, alıcıların kısa vadede güç kaybetmesine yol açabilir. Bu durumda sıradaki destekler olarak 0,085 dolar ve 0,08 dolar noktaları öne çıkıyor.

Meme coin dünyasında Dogecoin’in yeri

Dogecoin, kripto para piyasasında geniş bilinirliğiyle ve eskiye dayalı piyasadaki yoğun ilgiyle “meme coin” kategorisinin öncüsü olmayı sürdürüyor. Bazı piyasa yorumcuları Dogecoin ile lider kripto para birimi Bitcoin arasında benzerlik kurarak, DOGE’un bu alt alanda hâlâ en çok konuşulan ve takip edilen varlık olduğunu aktarıyor.

DOGE’nin özellikle sosyal medya ve topluluk desteği konusunda güçlü bir tabanının olması dikkat çekiyor. Son günlerde yapılan paylaşımlarda Dogecoin’in “meme” kültürü içindeki merkezi rolünden ve Elon Musk’la ilişkilendirilmesinden sıkça söz ediliyor. Bu tür yorumlar, bireysel yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.

Son günlerde yapılan bir paylaşımda, “Bitcoin kripto dünyasında neyse, DOGE da meme dünyasında odur” yorumuna yer verildi. Ayrıca, hem DOGE/BTC hem de DOGE/USDT grafiklerinin uzun vadeli yükseliş için umut verdiği belirtildi.

Öte yandan, Dogecoin fiyatındaki hareketlerin temel olarak alım-satım hacmi ve piyasa talebine göre şekillendiği de vurgulanıyor. Uzmanlar, sosyal medya ilgisinin kısa vadeli dalgalanmalar yaratabileceğini, ancak asıl yönün teknik göstergelerle belirlendiğini ifade ediyor.

Teknik göstergeler ve karar anı

Güncel teknik analizlerde, Dogecoin’in 0,09 ila 0,10 dolar aralığından tepki alarak yeniden yukarı yönlü hareket denemesi yaptığı görülüyor. Ancak, genel tabloya bakıldığında, önceki yükselişlerde 0,25 – 0,29 dolar bandından hızlı bir geri çekilme yaşandığı göze çarpıyor. Son hareketlerin ardından fiyat baskısıyla DOGE’de yön arayışı sürüyor.

Teknik tarafta, hareketli ortalamalar ve özellikle popüler bir göstergelerden olan MACD tarafsız bir görünüm sergiliyor. Yani alıcıların da satıcıların da net bir üstünlük sağlayamadığı bir piyasa yapısı hâkim. Yakın zamanda MACD’de yukarı yönlü bir kesişme gerçekleşirse, kısa vadede Dogecoin’de yeni bir yükseliş ivmesi mümkün olabilir.

Bir diğer önemli gösterge olan RSI (Göreceli Güç Endeksi) ise 44,7 seviyelerinde seyrediyor. Bu değer, piyasada alım gücünün henüz tam olarak yükselmediğine işaret ediyor. RSI’nin 50 üzerini test etmesi, Dogecoin’de yeniden güçlü alıcıların devreye girdiğini gösterebilir.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, Dogecoin’in fiyatı 0,1037 dolar seviyesinde bulunuyor ve kritik 0,12 dolar bandı ana direnç olmaya devam ediyor.

Mini sözlük: MACD, “Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama” göstergesi olarak bilinir ve kısa ile uzun vadeli hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması veya uzaklaşmasıyla piyasanın yönü hakkında ipucu verir. RSI ise (Göreceli Güç Endeksi), bir varlığın aşırı alımda mı, yoksa aşırı satımda mı olduğunu belirlemekte kullanılır. 50’nin üzerindeki değerler alıcıların, altındaki seviyeler ise satıcıların kontrolünü gösterir.

Dogecoin ve rakip meme coin karşılaştırması

Coin Piyasa Değeri Günlük Hacim Popülerlik Kullanım Yaşı Dogecoin Yüksek Orta-Yüksek Çok Yaygın 2013’ten beri Shiba Inu Orta-Yüksek Orta Yaygın 2020’den beri Pepe Düşük-Orta Değişken Yükselen 2023’ten beri