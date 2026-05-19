BTC’de 67 gün süren negatif fonlama, short pozisyonlarda 590 milyon dolarlık tasfiye getirdi

Bitcoin vadeli işlem piyasasında son iki ayı aşkın süredir yaşanan ender bir fonlama süreci, özellikle short (açığa satış) pozisyonundaki yatırımcıları zor durumda bıraktı. Perpetual kontratlarda tam 67 gün boyunca negatif fonlama oranları kaydedilirken, bu süreçte toplamda üçer ödemeyle 201 kez fonlama gerçekleşti. BTC fiyatı genelde yatayda seyrederken, bu aralıkta short pozisyonların marjinleri sessizce azaldı ve beklenen sıkışma gelince kitlesel tasfiyelerin yolu açıldı.

67 gün süren negatif fonlama baskısı

Perpetual vadeli işlemlerde fonlama ödemeleri, sözleşme fiyatlarını spot ile uyumlu tutmak amacıyla yatırımcılar arasında düzenli olarak aktarılır. Fonlama oranı pozitif olduğunda long pozisyondakiler short yatırımcılara ödeme yapar, oran negatif olunca bu sefer short pozisyon sahipleri ödeme yapmak zorunda kalır. Son dönemde BTC piyasasında fonlama sürekli ekside kalınca, shortçular her sekiz saatte bir hesaplarından marjin düşüşünü yaşadı.

Özellikle fiyatlar yatayda kalmasına rağmen bu sürekli negatif fonlama, short yatırımcıların marjin hesaplarında kritik kayıplara yol açtı. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, 18 Mayıs sabahına doğru – özellikle Avrupa piyasalarının açılışıyla birlikte – yaklaşık 590 milyon dolarlık short pozisyonun kapanmasına yol açan zincirleme tasfiyeler kaydedildi.

Mini sözlük: Perpetual vadeli işlem (Perpetual swap), vade tarihi olmadığı için sürekli olarak açık kalan ve spot fiyatla uyumlu kalması için fonlama ödemeleriyle dengelenen türev sözleşmelerdir.

Tasfiye fiyatını belirleyen asıl kriterler

Short pozisyonlar patlarken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı: Aynı büyüklükte, aynı fiyatla ve aynı kaldıraçla açılan işlemler, farklı platformlarda birbirinden bambaşka tasfiye seviyelerinde kapandı. Bunun nedeni ise temelde borsaların marjin gereksinimleri ve tasfiye motorlarının çalışma prensipleriydi.

Örneğin Binance, standart BTC perpetual işlemlerinde en alt kademe için %0,5’lik marjin gerektiriyor. Pozisyon büyüdükçe bu oran artıyor. Rakip borsalarda ise hem başlangıç marjin oranı hem artış eğrilerinde ciddi farklılıklar mevcut. Küçük marjin farkları, yüksek kaldıraçlı pozisyonlarda tasfiye fiyatını binlerce dolar değiştirebiliyor. Ayrıca her platformun tasfiye motoru aynı şekilde çalışmıyor; bazıları pozisyonun bir kısmını kapatıp kalanını aktif bırakırken, bazıları doğrudan tüm pozisyonu likide ediyor.

Borsa Marjin Oranı (En Düşük) Tasfiye Türü Binance %0,5 Kademeli (partial) Bybit %0,5 Kademeli (partial) OKX %0,4 Tam (full) BitMEX %0,5 Tam (full)

Tasfiye motoru ve fonlama tavanı farkları

Binance ve Bybit gibi borsalar “kademeli tasfiye” kullanırken, bir pozisyon marjin sınırının altına indiğinde küçük parçalar halinde pozisyonu kapatıp kalan kısmı sistemde tutuyor. Diğer bazı platformlar ise marjin sınırı aşıldığında tüm pozisyonu anında kapatıyor. Hızlı piyasa hareketlerinde bu fark trader’ın tüm pozisyonunu kaybetmesiyle sadece kısmını koruması arasında ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Bunlara ek olarak, her borsada fonlama oranı için belirlenen tavan değerleri de önemli. Sekiz saatte bir yapılan ödemelerde, belli platformlar fonlama oranını limitlerken, bazıları daha esnek veya yüksek tavanlarla ilerliyor. Uzun süre negatif fonlama yaşandığında, yüksek tavan ve düşük marjinli piyasada pozisyondaki kayıp çok daha hızlı büyüyor.

Uzmanlardan uyarı: Sadece işlem ücreti değil, risk modeli de karşılaştırılmalı

Leverage.Trading’in kurucusu Anton Palovaara, çoğu yatırımcının kaldıraçlı pozisyon açarken en çok işlem ücretine, likiditeye veya çekim hızına odaklandığını ama esas kritik faktörlerin çoğunlukla gözden kaçırıldığını belirtiyor.

“Kaldıraçlı pozisyon açmadan önce bakılması gereken en önemli üç sayı: pozisyon büyüklüğüne göre marjin seviyesi, borsanın kademeli mi tam mı tasfiye uyguladığı ve fonlama tavanı. Bunlar genelde sadece dokümanlarda yazıyor ve kimse bakmıyor. Ama herkesin kaderini belirleyen de bu üç değişken.”

Son yaşanan 67 günlük negatif fonlama süreci, farklı borsalarda aynı pozisyonun neden birbirinden bambaşka şekilde tasfiye edildiğini çarpıcı biçimde ortaya koydu. Gelecekte benzer dalgalanmalar tekrar yaşanabilir ve uzmanlara göre yatırımcıların risklerini yönetebilmek için borsa seçimine ve risk protokollerine dikkat etmesi gerekiyor.