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Hafta başından güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden değer artışlarına hız kazandırdı ve 30.900 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,3 trilyon dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin (BTC), hafta başında yakaladığı yükseliş ivmesinin etkisiyle son günlerde de yükseliş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 30.900 dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 2110 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyesini aştı. Ayrıca kripto para piyasasının yükselişi ile birlikte piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalam 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yükseliş yönlü fiyat hareketlerine devam etmesi ve altcoin’lerin de değer artışlarına hız kazandırması ile birlikte kripto para piyasasının güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başlamadı. Loopring (LRC), Arbitrum (ARB) ve Optimism (OP) kaydettikleri çift haneli değer artışları ile günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı ve CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu. Öte yandan Quant (QNT) ve Fantom (FTM) ise kripto para piyasasındaki yükselişe karşın çeşitli oranlarda değer kaybederek güne düşüş ile başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.