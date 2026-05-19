Cardano temsilcisi, Singapore Summit 2026 oylamasında 17,71 milyon ADA ile çekimser kaldı

Cardano ekosisteminde yetkili oylama gücüne sahip bir temsilci (DRep), önemli ölçüde değiştirilen Singapore Cardano Zirvesi 2026 yönetim oylamasında, 17,71 milyon ADA oyu ile çekimser kaldı. Temsilci, yapılan iyileştirmelere rağmen maliyetler, gelir beklentisi ve etkinlik stratejisinin yeterince tatmin edici olmamasını gerekçe olarak gösterdi.

Çekimser oy ve gerekçeleri

Revize edilen Cardano Summit 2026 Singapore teklifi üzerinde yapılan oylamada, Cardano’nun kilit paydaşlarından biri olan DRep, çekimser kaldığını duyurdu. Temsilci, yeni teklifin önceki versiyona göre daha iyi denetlendiğini ve harcama kalemlerinin netleştiğini savunurken, halen olumlu oy için yeterli bulmadı.

DRep’in çekimser kaldığı oylamada kullanılan toplam ADA miktarı 17,71 milyon olarak açıklandı. Temsilci, hazırlanan yeni teklifin, bütçede %22’lik bir küçülmeye gittiğini ve bağımsız denetimlere ağırlık verdiğini belirtti.

DRep, son yapılan değişikliklerin teklifin kalitesini artırdığını ancak zirvenin hala yeterince sürdürülebilir olmadığını ve kendi kendini finanse etme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Revizyon ile TOKEN2049 etkinliği ile olası bağlantı koparılırken, toplamda istenen bütçe 7,8 milyon ADA seviyesinde (yaklaşık 1,95 milyon dolar) sabitlendi. Buna ek olarak, Cardano Vakfı kendi katkı payını 380 bin dolara yükseltti.

Bütçe, gelir ve sürdürülebilirlik soru işaretleri

Temsilcinin açıklamasında, önerinin halen büyük oranda Cardano hazinesinden finanse edildiğine dikkat çekildi. Hedeflenen gelir miktarı 450 bin dolar olarak aktarılırken, toplam harcamanın 2,26 milyon doları bulduğu not edildi.

Ayrıca 6,24 milyon ADA’nın etkinlik başlangıcında hazır bulunacağı bildirildi. DRep, büyük harcama kalemlerinin önceden planlanmasına rağmen, önerinin normal bütçe süreci dışında sunulmuş olmasının anlaşılır olduğunu, ancak etkinliğin hâlâ kendi ayakları üzerinde durma konusunda eksiklikleri bulunduğunu kaydetti.

Teklife ilişkin değerlendirmede, daha küçük ölçekli ve hedef odaklı toplantıların, büyük zirveye göre daha ekonomik ve verimli olabileceği görüşü ön plana çıktı. Alternatifler arasında özel davetli toplantılar, yan etkinlikler, iş gezileri ve iş ortaklarıyla gerçekleştirilecek masabaşı toplantıları vurgulandı.

Mini sözlük: DRep, Cardano ağında topluluk tarafından seçilen ve ağırlıklı oy hakkını kullanan yetkili bir temsilci anlamına gelir. ADA ise Cardano’nun resmi kripto para birimidir.

ADA ETF sürecinde son durum

Oylamanın gerçekleştiği dönemde ADA ile ilgili bir ETF başvurusu da gündemde kalmayı sürdürüyor. Geçen yıl Grayscale şirketinin spot ADA ETF için başvuruda bulunduğu açıklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise Eylül 2025’te kripto ETF’leri için “Genel Listeleme Standartları” adlı yeni bir düzenleme başlatmıştı.

Bu çerçevede, CME üzerinde ADA vadeli işlemlerinin en az altı ay boyunca düzenli şekilde işlem görmesi şart olarak öne çıktı. Bilgilere göre, ADA vadeli sözleşmeleri 9 Şubat 2026’da işlem görmeye başladı. Buna göre ağustos ayında gerekli altı aylık süre tamamlanacak. SEC’in karar için 75 günlük bir süresi olacağı, bu takvime göre olası bir kararın 23 Ekim 2026’da çıkabileceği ifade edildi.

ETF süreci ve Cardano Zirvesi oylaması birbirinden bağımsız ilerlese de, her iki gelişmenin de Cardano ekosisteminin geleceği ve piyasaya açılım stratejisi açısından önem taşıdığı görülüyor.

Konu Eski Teklif Revize Teklif Toplam Bütçe 10 milyon ADA 7,8 milyon ADA TOKEN2049 Bağımlılığı Vardı Kaldırıldı Gelir Hedefi Yoktu 450.000 Dolar Denetim & Gözetim Zayıf Güçlendirildi

Yetkili temsilci son açıklamasında, yapılan değişikliklerin ilerleme anlamına geldiğini fakat sürdürülebilirlik yolunda daha net kanıtlar ve etkinin ölçülmesine dair açık göstergeler talep ettiklerinin altını çizdi.