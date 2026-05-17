Cardano (ADA)

ADA fiyatı haftalık %11 düşüşle 0,25 dolar seviyesini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ADA fiyatı haftada %11’den fazla düştü ve 0,25 dolar desteğini test ediyor.
  • 📊 İşlem hacmi yüksek seyrini korurken, trader’lar kritik destek bandındaki hareketi izliyor.
  • 🚩 Fiyat 0,249 doların altına inerse yeni düşüşler gündeme gelebilir.
  • 💡 Kısa vadede $ADA fiyatındaki bu kritik savunma bölgesi piyasanın yönünü belirleyecek.
Cardano’nun yerel kripto parası ADA, son dönemde yaşanan kısa vadeli zayıflığa paralel olarak hafif bir değer kaybı yaşadı. 0,2548 dolar seviyelerinde işlem gören ADA, 24 saatlik süreçte yüzde 0,15 oranında gerilerken, haftalık bazda ise düşüş oranı yüzde 11’i aştı. İşlem hacminin 215 milyon doların üzerinde kalması ise piyasadaki faaliyetlerin devam ettiğine işaret ediyor.

Destek bölgesinde savunma çabası

Fiyat hareketleri ADA’nın yakın dönemde yükseliş sonrası bir düzeltme aşamasına girdiğini gösteriyor. 0,28 dolar bölgesinde hız kaybeden kripto paranın, düşüşe rağmen genel yükseliş yapısını koruduğu ifade ediliyor. 0,257 ila 0,249 dolar aralığı şu an piyasanın kısa vadede karar noktasını oluşturuyor. Trader’lar bu bölgedeki volatiliteyi yakından izliyor.

Momentum göstergelerinde, önceki çıkış hamlesinin ardından bir duraksama göze çarpıyor. Buna rağmen ADA, dört saatlik grafikte önemli hareketli ortalamalardan halen yukarıda konumlanarak teknik olarak olumlu bir zemini sürdürüyor.

ADA’da destek bölgesinin üstünde kalınması durumunda toparlanma ihtimalinin geçerliliğini koruduğu, ancak bu seviyenin kırılması halinde daha önce birikim yapılan daha derin seviyelerin gündeme gelebileceği aktarılıyor.

Teknik tarafta 50, 100 ve 200 dönemlik üssel hareketli ortalamaların fiyatın altında seyretmesi, destek hattı korunabildiği sürece alıcıların avantajını devam ettirdiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda, likidite hareketliliği yine 0,257 – 0,249 dolar bandında yoğunlaşıyor. Alıcı ve satıcılar, fiyat bu bölgeye her yaklaştığında kısa vadeli algıyı yeniden şekillendiriyor.

Bu desteğin üzerinde kalındığı sürece toparlanma senaryoları gündemdeki yerini koruyor. Aksi halde, piyasa ilgi odağını çok daha alt seviyelere çekebilir. Özellikle geçtiğimiz piyasa döngülerinde bu tür düzeltmelerde alıcıların ortaya çıktığı seviyeler tekrar önem kazanıyor.

Direnç baskısı ve yön arayışı

Yukarı yönlü denemeler ise 0,2772, 0,2832 ve 0,2885 dolar civarındaki yoğunlaşmış direnç bölgelerinde tekrar tekrar reddediliyor. Bu seviyelerdeki baskı, güçlü bir kırılma gerçekleşmeden yükselişin hız kazanmasını şimdilik engelliyor.

Özellikle 0,2885 doların üzerinde kalıcı bir hareket, psikolojik 0,30 dolar sınırına doğru yeni bir iştah doğurabilir. Bu bölgede likidite talebinin ve yatırımcı pozisyonlarının artması, hem spot hem de türev işlemlerde önemli rol oynuyor.

Vadeli işlem verileri, açık pozisyonlarda 550 milyon dolar civarına gerilemiş bir dengeyi gösteriyor. Önceki 1,8 milyar dolarlık rakama göre bu seviye, kaldıraçlı pozisyonlarda bir soğuma ve risk iştahında görece bir azalma anlamına geliyor.

Piyasa akışı halen dengesizliğini korurken, son dönemde borsalardan çıkışın devam ettiği gözlemleniyor. Yatırımcılar yükseliş girişimlerinde agresif alım yapmaktansa mevcut rallilerde satış eğilimi gösteriyor.

0,249 dolar altına sarkacak olası bir hareket ise, toparlanma düşüncesini zayıflatabilir ve fiyatı 0,233 ile 0,228 dolar desteklerine çekebilir. Bu seviyeler, önceki dönemlerde alıcıların daha güçlü şekilde devreye girdiği noktalar olarak öne çıkıyor. Mevcut durumda ise ADA, kırılım ya da büyük bir düzeltme sinyali gelene kadar dalgalı ve tepkisel bir fiyatlamayla yön arayışını sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

