Cardano (ADA)

Zcash piyasa değeriyle Cardano’yu geride bırakarak ilk 11’e yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash piyasa değeriyle Cardano’yu geçerek ilk 11’e çıktı.
  • 📈 $ZEC son bir ayda yüzde 88 değerlendi, 587 dolar seviyesine ulaştı.
  • 🔄 Cardano fiyatında 0,25 dolar seviyesinin kritik olduğu, potansiyel sıralama değişimi yaşanabileceği belirtiliyor.
  • 📊 En önemli nokta: Sıralamada ilk 11’de kalabilmek iki proje için de belirsizliğini koruyor.
Zcash’te görülen hızlı yükseliş, platformun toplam piyasa değeriyle Cardano’yu geçmesini sağladı. Zcash’in piyasa değeri 9,824 milyar dolara ulaşırken, Cardano 9,81 milyar dolar ile hemen ardında yer aldı. Bu gelişmenin ardından Zcash, kripto para sıralamasında 11. sıraya yerleşti ve Cardano 12. sıraya geriledi.

İçindekiler
1 Zcash fiyatında hızlı artış
2 Piyasa değeri sıralamasında rekabet
3 Cardano için kritik seviyeler

Zcash fiyatında hızlı artış

Zcash (ZEC), son 30 günde yüzde 88’lik değer kazanımıyla dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana ise yüzde 1278 oranında yükseldi. Şu anda 587 dolardan işlem gören ZEC, kasım 2024’te gördüğü yaklaşık 750 dolarlık zirvesinin gerisinde. Analistlere göre, ilginin devam etmesi halinde bu yükseliş sürdürülebilir. Ancak kritik direnç noktası olarak 600 ile 650 dolar arası gösteriliyor; ZEC daha önce 2024’ün sonlarına yakın bu bantta uzun süre yatay hareket etmişti.

Piyasa değeri sıralamasında rekabet

Zcash ve Cardano arasındaki piyasa değeri farkı yalnızca 10 milyon dolar civarında. Bu da önümüzdeki dönemde iki kripto paranın yerlerinin yeniden değişebileceğini gösteriyor. Özellikle volatil seyrin devam ettiği piyasada 11’incilik koltuğunun kime geçeceği merakla takip ediliyor. Olası yeni dalgalanmalarda farklı bir kripto para da bu iki projenin önüne geçebilir.

Cardano için kritik seviyeler

Yatırımcılar ve piyasa uzmanları Cardano’nun toparlanması için 0,25 dolarlık seviye üzerinde kalmasını önemli görüyor. Eğer ADA bu eşiği koruyabilirse fiyatın 0,53 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Böyle bir yükseliş, Cardano’nun tekrar üst sıralara tırmanmasını ve Zcash’i geçmesini mümkün kılacak.

Gelişmeler, Cardano’nun piyasa değerini artırma potansiyeliyle kısa vadede yeniden ilk 11 sıraya girebileceğini gösteriyor. Ancak yüksek oynaklık nedeniyle bu tür pozisyon değişiklikleri anlık olarak gerçekleşebiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre Zcash’in mevcut fiyatı 587 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

