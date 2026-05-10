Michael Saylor: “Bitcoin satışları geçici, ana stratejimiz değişmedi”

Bitcoin piyasasında sıkça öne çıkan MicroStrategy, son haftalarda Bitcoin varlıklarını satabileceğini duyurarak yatırımcıları şaşırtmıştı. Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, son açıklamalarında hem bu strateji değişikliğini hem de kendisine yönelik eleştirileri detaylandırdı. Saylor, sektörde “asla satma” yaklaşımının simgesi olarak bilinmekte; ancak yeni planlar, bu ezberi bozabilir görünüyor.

Yeni Satış Stratejisi ve Temel Hedef

Michael Saylor, şirketin büyük miktardaki Bitcoin rezervlerinin bir kısmını satabileceğini ancak bunun, daha fazla Bitcoin alımına kaynak yaratmak amacıyla uygulanacağını belirtti. Saylor, “Daha önce hep Bitcoin’inizden hiçbir zaman vazgeçmeyin dedim. O yüzden olası satış planı gündeme gelince ortalık karıştı,” sözleriyle bu kararın nasıl bir etki yarattığını anlattı.

Yönetim politikaları gereği “asla satmak yok” söyleminin tam anlamıyla uygulanamayacağını da vurgulayan Saylor, “Aslında net Bitcoin satıcısı olmamaktan yanayız. Ama bunun kolayca akılda kalacak bir slogan olmadığını herkes biliyor,” değerlendirmesini yaptı.

Saylor’un Açıklamaları ve Yatırım Mantığı

Şirketin elindeki varlıkları yönetme biçimiyle teknoloji devlerinin kendi altyapı yatırımlarını karşılaştıran Saylor, bunun piyasada ciddi bir dalgalanma yaratmayacağının altını çizdi. Saylor, Google’ın veri merkezlerine milyar dolarlar harcamasının, piyasada olumsuz bir algı yaratmadığına dikkat çekip aynı ölçekli hamlelerin Bitcoin için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.

“İstersek bir Bitcoin satabiliriz, sonra 10 ila 20 Bitcoin daha alabiliriz. Yani fiilen 10 Bitcoin alıp 1 Bitcoin satıyor ve net 9 Bitcoin biriktirmiş oluyoruz. Bu, şirketin Bitcoin birikimine devam ettiği anlamına gelir.”

Şirketin temel stratejisinin değişmediğini belirten Saylor, satışların geçici ve fırsat odaklı olarak kurgulandığını, asıl amaçlarının toplam varlıklarını artırmak olduğunu yineledi.

Ponzi Eleştirileri ve Peter Schiff’le Polemik

Ekonomist ve altın savunucusu Peter Schiff, MicroStrategy’nin Bitcoin alım satım stratejisini sık sık eleştiriyor ve zaman zaman bu yapının Ponzi şeması olduğu iddiasını gündeme getiriyor. Schiff, şirketin eninde sonunda ya temettülerinde ya da Bitcoin fiyatında ciddi bir çöküş yaşayacağını öngördü.

“Peter Bitcoin’in bir Ponzi olduğunu düşünüyor. Zaten bu alandaki hiçbir şeyi sevdiği de söylenemez. Biz ise hisse ve kredi ürünleriyle dijital sermaye oluşturduk ve Bitcoin’i varlık olarak en önde tutuyoruz.”

Saylor, Bitcoin’in temel bir varlık olduğunu ve MicroStrategy’nin finansal araçlarının da bu zemine dayandığını aktardı. Ona göre, Bitcoin’in yasal ve gerçek bir değer unsuru olarak kabul edilmediği sürece, üzerine kurulan ürünlerin meşru sayılması da mümkün olmayacak.