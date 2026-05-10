Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Michael Saylor: “Bitcoin satışları geçici, ana stratejimiz değişmedi”

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MicroStrategy Bitcoin satış ve alım stratejisinde değişikliğe gidiyor.
  • Şirket, satışlardan elde ettiği gelirle daha fazla $BTC almak istiyor.
  • Saylor, iddialara yanıt vererek temel stratejinin korunacağını söyledi.
  • ⚡ Eleştiriler devam ediyor, amaç ise şirketin BTC birikimini büyütmek.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin piyasasında sıkça öne çıkan MicroStrategy, son haftalarda Bitcoin varlıklarını satabileceğini duyurarak yatırımcıları şaşırtmıştı. Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, son açıklamalarında hem bu strateji değişikliğini hem de kendisine yönelik eleştirileri detaylandırdı. Saylor, sektörde “asla satma” yaklaşımının simgesi olarak bilinmekte; ancak yeni planlar, bu ezberi bozabilir görünüyor.

İçindekiler
1 Yeni Satış Stratejisi ve Temel Hedef
2 Saylor’un Açıklamaları ve Yatırım Mantığı
3 Ponzi Eleştirileri ve Peter Schiff’le Polemik

Yeni Satış Stratejisi ve Temel Hedef

Michael Saylor, şirketin büyük miktardaki Bitcoin rezervlerinin bir kısmını satabileceğini ancak bunun, daha fazla Bitcoin alımına kaynak yaratmak amacıyla uygulanacağını belirtti. Saylor, “Daha önce hep Bitcoin’inizden hiçbir zaman vazgeçmeyin dedim. O yüzden olası satış planı gündeme gelince ortalık karıştı,” sözleriyle bu kararın nasıl bir etki yarattığını anlattı.

Yönetim politikaları gereği “asla satmak yok” söyleminin tam anlamıyla uygulanamayacağını da vurgulayan Saylor, “Aslında net Bitcoin satıcısı olmamaktan yanayız. Ama bunun kolayca akılda kalacak bir slogan olmadığını herkes biliyor,” değerlendirmesini yaptı.

Saylor’un Açıklamaları ve Yatırım Mantığı

Şirketin elindeki varlıkları yönetme biçimiyle teknoloji devlerinin kendi altyapı yatırımlarını karşılaştıran Saylor, bunun piyasada ciddi bir dalgalanma yaratmayacağının altını çizdi. Saylor, Google’ın veri merkezlerine milyar dolarlar harcamasının, piyasada olumsuz bir algı yaratmadığına dikkat çekip aynı ölçekli hamlelerin Bitcoin için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.

“İstersek bir Bitcoin satabiliriz, sonra 10 ila 20 Bitcoin daha alabiliriz. Yani fiilen 10 Bitcoin alıp 1 Bitcoin satıyor ve net 9 Bitcoin biriktirmiş oluyoruz. Bu, şirketin Bitcoin birikimine devam ettiği anlamına gelir.”

Şirketin temel stratejisinin değişmediğini belirten Saylor, satışların geçici ve fırsat odaklı olarak kurgulandığını, asıl amaçlarının toplam varlıklarını artırmak olduğunu yineledi.

Ponzi Eleştirileri ve Peter Schiff’le Polemik

Ekonomist ve altın savunucusu Peter Schiff, MicroStrategy’nin Bitcoin alım satım stratejisini sık sık eleştiriyor ve zaman zaman bu yapının Ponzi şeması olduğu iddiasını gündeme getiriyor. Schiff, şirketin eninde sonunda ya temettülerinde ya da Bitcoin fiyatında ciddi bir çöküş yaşayacağını öngördü.

“Peter Bitcoin’in bir Ponzi olduğunu düşünüyor. Zaten bu alandaki hiçbir şeyi sevdiği de söylenemez. Biz ise hisse ve kredi ürünleriyle dijital sermaye oluşturduk ve Bitcoin’i varlık olarak en önde tutuyoruz.”

Saylor, Bitcoin’in temel bir varlık olduğunu ve MicroStrategy’nin finansal araçlarının da bu zemine dayandığını aktardı. Ona göre, Bitcoin’in yasal ve gerçek bir değer unsuru olarak kabul edilmediği sürece, üzerine kurulan ürünlerin meşru sayılması da mümkün olmayacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

MicroStrategy kâr açıklamasında Bitcoin satış ihtimalini ilk kez gündeme getirdi

BTC son 30 günde yüzde 11,5 yükseldi yatırımcılar yeni zirvenin kalıcılığını tartışıyor

10 Mayıs kripto para piyasaları son durum

Revolut uygulamasında Bitcoin 0.02 dolar gösterdi kısa süreli fiyat hatası yatırımcıları şaşırttı

Strategy 818.334 BTC ile temettü ödemesi için satış planını açıkladı

BTC kritik 82.500 dolar direncini aşmaya odaklandı

Çin kripto para işlemlerini tamamen yasakladı dijital yuan tek yasal dijital para oldu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı MicroStrategy kâr açıklamasında Bitcoin satış ihtimalini ilk kez gündeme getirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

MicroStrategy kâr açıklamasında Bitcoin satış ihtimalini ilk kez gündeme getirdi
BITCOIN (BTC)
Burry: Dot-Com’un son aylarını yaşıyoruz
Kripto-Yapay Zeka
BTC son 30 günde yüzde 11,5 yükseldi yatırımcılar yeni zirvenin kalıcılığını tartışıyor
BITCOIN (BTC)
11-17 Mayıs haftası kripto paralarda önemli gelişmeler
Kripto Para
10 Mayıs kripto para piyasaları son durum
BITCOIN (BTC)
Lost your password?