MicroStrategy kâr açıklamasında Bitcoin satış ihtimalini ilk kez gündeme getirdi

ABD merkezli yazılım ve iş zekası firması MicroStrategy, son yıllarda şirket rezervlerini ağırlıklı olarak Bitcoin’de tutan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kurucu ortaklardan Michael Saylor, bugüne dek Bitcoin’i uzun vadeli elde tutmanın en güçlü savunucularından biri olarak dikkat çekmiş ve bu stratejiyle şirketin kamuoyu nezdinde sembol isimlerinden biri haline gelmişti. Son dönemde ise Saylor, şirketin elindeki Bitcoin varlıklarını kısmen satabileceği olasılığını gündeme getirdi.

Bitcoin elde tutma stratejisi değişiyor mu?

Şirketin son bilanço toplantısında yaptığı açıklamalarda Saylor, ilk kez açık bir biçimde “gerekirse bir miktar Bitcoin satılabileceğine” işaret etti. Daha önce “asla satmayın” sloganıyla bilinen Saylor, bu yaklaşımın kendi yönetim anlayışıyla çeliştiğini kabul etti.

Saylor, net bir şekilde “Bitcoin asla satılmaz” söyleminin şirket yönetiminde kesin bir kural halini alamayabileceğini belirtti. Hatta

“Detaylı olmak gerekirse asla Bitcoin’in net satıcısı olmamak gerekir. Ama bu slogan kadar akılda kalıcı ya da yaygın değildir”

değerlendirmesini yaptı. Böylelikle, şirketin Bitcoin portföyü üzerindeki mutlak tutucun tavrına bir istisna getirmiş oldu.

Hedef: Daha büyük alımlar için esnek strateji

Yine de MicroStrategy halen uzun vadeli yatırım modeline bağlı kalacağını ifade etti. Satış hamlelerinin kısa vadeli zarardan çok, büyük çaplı yeni Bitcoin alımları için kaynak yaratmak amacıyla değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Saylor bu konuda

“Bir Bitcoin satarsak, ardından 10 veya 20 tane daha satın alacağız. Yani 10 Bitcoin aldık, bir sattık, net olarak 9 fazla Bitcoin ile devam etmiş olacağız”

açıklamasını yaptı. Böylece, şirketin toplam varlık portföyü büyümeye devam edecek.

Bu yaklaşım, teknoloji sektöründe yaygın olarak uygulanan “kaynak yaratıp daha büyük yatırımlara yönelme” stratejisinin benzeri olarak görülüyor. Saylor, örnek olarak bir teknoloji devinin veri merkezi yatırımlarını finansal piyasalardaki dalgalanmalara neden olmadan büyütebilmesini örnek verdi.

Ponzi iddialarına yanıt

Ekonomist ve altın savunucusu Peter Schiff, Michael Saylor ve MicroStrategy’nin uyguladığı Bitcoin stratejisi hakkında uzun süredir çeşitli iddialar öne sürüyor. Schiff, şirketin Bitcoin’e dayalı finansal ürünlerinin Ponzi tipi bir yapı oluşturduğunu iddia ederek, zamanla şirketin ya temettüsünü ya da Bitcoin birikimini kaybetme riskiyle karşılaşacağını öne sürdü.

Michael Saylor ise, Schiff’in iddialarına karşı çıkarak Bitcoin’in dijital sermaye, şirketin ise dijital hazinesini çeşitlendirmek için sermaye ve kredi araçlarını kullanan kurumsal bir yapı olduğunu belirtti. Saylor ayrıca,

“Bitcoin’i meşru sermaye olarak görmezseniz, onun üzerine inşa edilen hiçbir türev ürünü de meşru göremezsiniz”

diyerek eleştirileri reddetti.

Genel tabloya bakıldığında ise MicroStrategy’nin ana stratejisinde köklü bir değişiklik olmadığı, ancak piyasa şartlarına göre daha esnek hamlelerin gündeme alınabileceği görülüyor.