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Güne güçlü bir yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %8’lik bir değer artışı kaydederek 29.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin‘deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Bitcoin, Güne Güçlü Bir Yükseliş ile Başladı

BlackRock ve WisdomTree gibi dev gibi varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı Spot Bitcoin ETF başvuruları, kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %8’lik bir yükseliş kaydederek 28.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Altcoin’lerde de BTC‘deki yükselişin etkisiyle gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydedildi. Ethereum (ETH), son 24 saatte %5’e yakın bir değer artışı kaydederek 1810 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı.

Yükselişler ile birlikte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 180 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Ardı ardına gelen Spot Bitcoin ETF başvuruları ile birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %8’lik bir değer artışı kaydederken kripto para piyasası da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle de gün içerisinde çok sayıda altcoin, çift haneli değer artışları kaydetti. Bitcoin Cash (BCH), Conflux (CFX), Flow (FLOW), Stacks (STX) ve Optimism (OP) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.