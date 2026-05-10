Yükseliş hızla tersine dönebilir, Kripto paralardaki gizli tuzak

Hem hisse senetleri hem de kripto paralarda grafikler enteresan bir iyimserliğe işaret ediyor. Özellikle teknoloji hisselerindeki yükselişle borsa son gelen ABD verilerini umursamaz oldu. Peki kripto paralarını bekleyen şey ne? Santiment verileri yükselişin hızla tersine dönebileceğini söylüyor.

Kripto paralarda düşüş beklentisi

Sosyal medya platformlarında iyimser yorumların kötümserleri geçtiği günler görürüz. Son yükseliş ortamında da Santiment verilerine göre görülen şey buydu. Aşırı iyimserliğin tetiklediğini gördüğümüz bu yükseliş makro verilerle desteklenmiyor. Üstelik İran ile potansiyel anlaşma da çoktan fiyatlandığından yatırımcıların çok daha temkinli olması gerekiyor.

“Güven dolu bir kitle ile gelen yükselişler, ‘endişe duvarını’ tırmananlara göre daha hızlı sönme eğilimindedir. Şüpheciliği aşanlar ise daha uzun süre devam etme eğilimindedir.” – Santiment

Verilere göre yükseliş eğilimli yorumların düşüş eğilimli yorumlara oranı şu anda yaklaşık 1,5’e 1.

“Ekibin ideal senaryosu son dönemdeki gecikmiş long pozisyonları temizleyecek, duyarlılığı sıfırlayacak ve daha sağlıklı bir temel oluşturacak şekilde 75.000 dolara geri dönüştür.” – Santiment

Borsalardaki arz ve Bitcoin

Son 5 gün için borsalardaki BTC arzı istikrarlı biçimde artış gösterdi. ETF yatırımcısının ortama maliyet bölgesi direnç olarak çalışırken yatırımcılar kar satışları için doğru bölgenin 80 bin dolar üstü olduğunu düşünmüş olacak ki transferlere devam ediyorlar. Hem aktif BTC sahibi cüzdan sayındaki dalgalanma hem borsalara girişin artması önümüzdeki günlerde risklerin daha da belirgin hale geleceğini söylüyor.

Eğer boğalar bu satış arzını karşılayamaz ve 80.400 dolar seviyesi destek olarak korunamazsa BTC 78 ve 75 bin dolar aralığına gerileyebilir.

“On-chain aktivite genel olarak sakin, ancak borsalardaki Bitcoin arzı uzun süren düşüşün ardından son beş gün içinde artış gösterdi. Bu tersine dönüş, erken kar realizasyonuna işaret ediyor olabilir.” – Santiment

İyimserliğiyle tanınan kripto para analisti Michael Poppe bile yükselişin devam etmesi için önce 70 bin dolar ile 75 bin dolar arasına bir düşüş görmemiz gerektiğini düşünüyor. Matthew Hyland ise Mayıs ayı bitmeden 87-95 bin dolar aralığının test edileceğini söylüyor.