Yükseliş hızla tersine dönebilir, Kripto paralardaki gizli tuzak

  • Verilere göre yükseliş eğilimli yorumların düşüş eğilimli yorumlara oranı şu anda yaklaşık 1,5'e 1. Santiment bunun Bitcoin için düşüş sinyali olduğunu söylüyor.
  • Poppe bile yükselişin devam etmesi için önce 70 bin dolar ile 75 bin dolar arasına bir düşüş görmemiz gerektiğini düşünüyor.
  • Son 5 gün için borsalardaki BTC arzı istikrarlı biçimde artış gösterdi. ETF yatırımcısının ortama maliyet bölgesi satıcıların iştahını kabarttı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Hem hisse senetleri hem de kripto paralarda grafikler enteresan bir iyimserliğe işaret ediyor. Özellikle teknoloji hisselerindeki yükselişle borsa son gelen ABD verilerini umursamaz oldu. Peki kripto paralarını bekleyen şey ne? Santiment verileri yükselişin hızla tersine dönebileceğini söylüyor.

Kripto paralarda düşüş beklentisi

Sosyal medya platformlarında iyimser yorumların kötümserleri geçtiği günler görürüz. Son yükseliş ortamında da Santiment verilerine göre görülen şey buydu. Aşırı iyimserliğin tetiklediğini gördüğümüz bu yükseliş makro verilerle desteklenmiyor. Üstelik İran ile potansiyel anlaşma da çoktan fiyatlandığından yatırımcıların çok daha temkinli olması gerekiyor.

“Güven dolu bir kitle ile gelen yükselişler, ‘endişe duvarını’ tırmananlara göre daha hızlı sönme eğilimindedir. Şüpheciliği aşanlar ise daha uzun süre devam etme eğilimindedir.” – Santiment

Verilere göre yükseliş eğilimli yorumların düşüş eğilimli yorumlara oranı şu anda yaklaşık 1,5’e 1.

“Ekibin ideal senaryosu son dönemdeki gecikmiş long pozisyonları temizleyecek, duyarlılığı sıfırlayacak ve daha sağlıklı bir temel oluşturacak şekilde 75.000 dolara geri dönüştür.” – Santiment

Borsalardaki arz ve Bitcoin

Son 5 gün için borsalardaki BTC arzı istikrarlı biçimde artış gösterdi. ETF yatırımcısının ortama maliyet bölgesi direnç olarak çalışırken yatırımcılar kar satışları için doğru bölgenin 80 bin dolar üstü olduğunu düşünmüş olacak ki transferlere devam ediyorlar. Hem aktif BTC sahibi cüzdan sayındaki dalgalanma hem borsalara girişin artması önümüzdeki günlerde risklerin daha da belirgin hale geleceğini söylüyor.

Eğer boğalar bu satış arzını karşılayamaz ve 80.400 dolar seviyesi destek olarak korunamazsa BTC 78 ve 75 bin dolar aralığına gerileyebilir.

“On-chain aktivite genel olarak sakin, ancak borsalardaki Bitcoin arzı uzun süren düşüşün ardından son beş gün içinde artış gösterdi. Bu tersine dönüş, erken kar realizasyonuna işaret ediyor olabilir.” – Santiment

İyimserliğiyle tanınan kripto para analisti Michael Poppe bile yükselişin devam etmesi için önce 70 bin dolar ile 75 bin dolar arasına bir düşüş görmemiz gerektiğini düşünüyor. Matthew Hyland ise Mayıs ayı bitmeden 87-95 bin dolar aralığının test edileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
