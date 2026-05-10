BITCOIN (BTC)

Bitcoin 81.063 doları gördü CME Group Bitcoin volatility vadeli işlemlerini duyurdu

  • 🚀 CME Group Bitcoin volatilite vadeli kontratlarını 2026’da piyasaya süreceğini açıkladı.
  • 📈 Bitcoin kısa süreli düşüşten sonra 81.063 dolara kadar yükseldi ve yeni bir zirve yaptı.
  • 🔎 Analistlere göre 88.880 dolar seviyesi üzerinde kalıcı yükselişin başlaması bekleniyor.
  • ⚡ Asıl dikkat çeken nokta, yeni ürünlerin hem profesyonel yatırımcıların hem de $BTC ’de risk yönetimi yapanların portföy stratejilerini çeşitlendirmesine olanak sağlaması.
ABD merkezli türev piyasaları operatörü CME Group, Bitcoin için yeni bir volatilite vadeli işlem ürünü başlatma hazırlığında olduğunu duyurdu. CME Group, küresel finans piyasalarında türev ürünlerin yönetimi ve yenilikçi finansal araçların sunulmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket, Bitcoin volatilite vadeli işlemlerinin 1 Haziran 2026 tarihinde, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) incelemesine bağlı olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Yeni ürün ve volatilite endeksi

Bu yeni vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcılara, fiyat hareketlerinden ziyade, tamamen Bitcoin’in volatilitesine yönelik pozisyon almalarına imkan verecek. Söz konusu kontratlar, doğrudan CME CF Bitcoin Volatilite Endeksi’ne (BVX) bağlı olacak. BVX, önümüzdeki 30 gün için öngörülen volatiliteyi ölçen bir endeks olarak işlev görüyor ve CME’de işlem gören gerçek zamanlı Bitcoin opsiyonlarının emir defterlerindeki verilerden besleniyor.

CME Group’un ürün yelpazesinde Bitcoin vadeli işlemleri ve opsiyonları zaten uzun zamandır mevcut. Aralık 2017’de piyasaya sürülen bu Bitcoin vadeli işlemleri kurumlar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Bu ürünler, hem yönlü pozisyon almak isteyen profesyonel yatırımcılara hem de arbitraj fırsatlarından yararlanmak isteyenlere hitap ediyor ve bugüne kadar milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Altcoin ürünlerinde de genişleme

Şirket yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmayıp ürün portföyünü son dönemde genişletti. CME Group, yakın zamanda Avalanche ve SUI’nin de aralarında bulunduğu yeni altcoin vadeli işlemlerini piyasaya sundu. Bu adım, kurumsal yatırımcıların farklı dijital varlıklara yönelik risk yönetimi yapmasını kolaylaştırıyor.

Bitcoin fiyatında güncel gelişmeler

Bitcoin’in fiyatı son günlerde kayda değer hareketlilik sergiledi. 8 Mayıs’ta 79.168 dolara kadar gerileyen kripto para, kısa süre sonra alımların etkisiyle yönünü yukarı çevirdi ve 9 Mayıs’ta 81.063 dolara ulaşarak son dönemin zirvesini gördü. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in bu hareketi piyasada dikkatle izlendi.

Şu anda yatırımcıların gündemindeki temel soru, yükselişin devam edip etmeyeceği. CryptoQuant analistleri yayımladıkları son notta, Bitcoin fiyatının dip seviyesinin onaylanması için 88.880 dolar seviyesinin aşılması ve bu bölgenin üzerinde kalıcılığın sağlanması gerektiğini ifade etti. Aksi durumda, 85.000 ila 88.000 dolar aralığındaki fiyatlamalarda kâr almak isteyen yatırımcılardan dolayı satış baskısı sürebilir.

CryptoQuant tarafından yapılan analizde, “Bitcoin’de dip oluşumunun netleşmesi için fiyatın 88.880 dolar üzerinde güçlenmesi gerekiyor. 85.000–88.000 dolar bandında ise mevcut alıcıların pozisyonlarını kapatmak için satışa geçebileceği öngörülüyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Bollinger Bands teknik göstergesinin yaratıcısı John Bollinger ise farklı bir görüş ortaya koydu. X platformunda yaptığı paylaşımda, kendi trend modelinin Bitcoin için pozitif sinyaller verdiğini belirterek buna uygun şekilde pozisyon aldığını aktardı. Bitcoin, ocak ayı ortasından bu yana ikinci kez üst Bollinger bandının üzerinde kapanış yaptı ve bu durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
