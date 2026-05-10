Bitcoin kısa sürede 82.227 doları gördü, ayı piyasası riski sürüyor

Bitcoin son günlerde 80.000 doların üzerine tırmanmayı başardı ancak piyasalarda belirsizlik sürüyor. Lider kripto para birimi yılın ilk aylarında yaşadığı çift haneli kayıpların ardından mart ayında yüzde 1,81’lik bir kazanç elde etti. Nisan ayında ise bu kazanımlar hızlanarak yüzde 12’lik artış görüldü. Bununla birlikte, mayıs ayı halen düşüşte geçiyor.

Fiyat dalgalanmaları ve direnç noktaları

6 Mayıs’ta Bitcoin fiyatı çok aylık zirvesi olan 82.227 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede güçlü satış baskısıyla karşılaşıldı ve fiyat iki gün sonra 79.250 doların hemen altına geriledi. 10 Mayıs itibarıyla Bitcoin tekrar yükselişe geçerek 80.740 dolar bandına ulaştı. Son gelişmelerle birlikte fiyat dar bir aralıkta dalgalanıyor, piyasa katılımcıları ise kısa vadede yeni bir yön arayışında.

Bitcoin’in bu kritik direnç bölgelerini aşmakta zorlanması, ilerleyen süreçte yeni bir düşüş hareketinin kapısını aralayabilir. Analistler, alıcıların daha yüksek seviyeleri kalıcı şekilde ele geçirip geçiremeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtiyor.

Piyasa yorumları ve riskler

Bazı uzmanlar, bu yükselişin aslında kalıcı bir trend dönüşünün habercisi olmaktan ziyade, kısa vadeli bir ayı tuzağı olabileceği uyarısında bulunuyor. Hatta bir analist, “Mayıs ayının kırmızı kapanmasına hazır olun” diyerek, yükselişe çok fazla güvenilmemesi gerektiğine işaret etti.

Bir analizde, “Mayıs ayının kapanışı negatif olabilir; mevcut yükseliş, sürdürülebilir bir makro trend dönüşü yerine kısa vadeli bir ayı piyasası tuzağı olarak görülebilir” yorumu yer aldı.

Kripto para piyasasında geçmişte Bitcoin’in bir ayı piyasasında art arda üç olumsuz trend yaşamamış olması bazı yatırımcıların fazlasıyla rahatlamasına yol açsa da, mevcut şartlarda temkinli olmak gerektiği söyleniyor. Yönünü yukarı çeviremeyen bir piyasa tekrar satış baskısıyla karşılaşabilir.

Kurum görüşleri ve fon akışı

Yatırım danışmanlığı şirketi Bitwise’da danışman olarak görev yapan Jeff Park, Bitcoin’in 82.000 dolar seviyesine ulaştığı takdirde yeni bir yükseliş dalgası başlayabileceği tahmininde bulundu. Ona göre, bu seviye şu anda anahtar bir direnç oluşturuyor ve üzerine çıkılması mevcut trendi değiştirebilir.

Öte yandan, kripto para odaklı yatırım platformu Bitfinex’e göre, Bitcoin üzerindeki kurumsal girişler artık daha yapısal bir hal almaya başladı. Özellikle son dönemde Bitcoin ETF’lerine toplamda 623 milyon doların üzerinde yeni giriş kaydedildi. Bu gelişmeler, boğa piyasasının güçlenmesine katkı sağlarken, gelecekteki fiyat hareketlerinin kurumların ilgisiyle şekillenebileceğini gösteriyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, kısa süre önce 82.227 dolarlık seviyeyi test etti ve yazı hazırlanırken 80.740 dolar civarında işlem görüyor. Piyasalarda hareketlilik devam ederken, analistler orta vadede dönüş noktalarının yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.