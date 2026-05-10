Bitcoin haftaya enflasyon raporu öncesi 70 bin dolar riskini gündeme aldı

Bitcoin yeni haftaya ABD’de açıklanacak enflasyon raporu öncesi kritik bir seviyede giriyor. Son iki TÜFE verisinin öncesinde arz ve talep bakımından görece daha güçlü bir destek bulmuşken, bu kez kurumsal alımların zayıflamasıyla fiyatın 70 bin dolar seviyesine çekilme ihtimali öne çıktı.

Cleveland Fed’den enflasyon beklentileri

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Cleveland şubesinin son “nowcast” tahmini, nisan ayı yıllık TÜFE’nin yüzde 3,56 olacağını öngörüyor. Bu oran, martta kaydedilen yüzde 3,3’lük oranın üzerinde. Kurum, aylık bazda ise nisan için yüzde 0,45’lik bir artış bekliyor; martta bu oran yüzde 0,9 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE’de ise yıllık yüzde 2,56 ve aylık yüzde 0,21 gibi sınırlı artışlar bekleniyor. Nisan ayına ilişkin resmi TÜFE verisi 12 Mayıs’ta paylaşılacak.

Bu tablo, enflasyonun düz bir seyir izlemeyebileceğine işaret ediyor. Yıllık başlık enflasyon yeniden hız kazansa da, aylık artışların yavaşlaması ve çekirdek enflasyonda istikrar özellikle dikkat çekiyor.

Kurumsal alımların etkisi azalıyor

Risk iştahı yüksek varlıklar açısından, enflasyonun tekrar hızlanması Fed’in yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığını azaltabilir. Bu da Bitcoin gibi varlıklarda baskı yaratabiliyor. Ancak dikkat çeken diğer bir nokta, Bitcoin’in son sıcak TÜFE raporlarına rağmen büyük satışlar yaşamamış olması.

Mart ayında rakamların beklentinin üzerinde gelmesine karşın, Bitcoin yüzde 15’in üzerinde değer kazanmıştı. O dönemde kurumsal yatırımcılar, çıkarılan yeni Bitcoin arzının yüzde 500’ünden fazlasını satın alarak fiyatı desteklemişti. Bu alımların önemli kısmında Strategy şirketi öne çıkıyordu. Strategy, kurumsal yatırım dünyasında Bitcoin alımlarıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Fakat güncel durumda şirket, yeni alımları durdurdu ve elinde tuttuğu STRC imtiyazlı hisse senetleri 100 dolarlık nominal değerinin altında işlem görüyor.

STRC hisselerinin nominal fiyatının altına inmesi, Strategy’nin yeni hisseler ihraç ederek taze sermaye toplamasını ve daha fazla Bitcoin almasını zorlaştırıyor.

Teknik görünüm ve analist uyarıları

Teknik açıdan bakıldığında analistler, Bitcoin’de günlük grafikte klasik bir yükselen kama formasyonunun oluştuğunu ifade ediyor. Bu tür yapılar, genellikle fiyatın alt trendi kırması halinde formasyonun yüksekliği kadar bir geri çekilme riski oluşturuyor.

Pazar günü itibariyle Bitcoin, yükselen kamadaki tepe noktasına, yani 84 bin dolar civarına yaklaşmış durumda. Analist Killa, bu seviyenin kaybedilmesi halinde 70 bin dolara kadar bir düzeltme yaşanabileceğini, fakat aksi bir senaryoda yükselişin hız düzeyini artırabileceğini belirtti.

Piyasanın tutulması gereken ana seviye haftalık açılışta 78 bin 600 dolar; eğer bu kırılırsa ilk destek 74-75 bin dolar aralığında yer alıyor.

Öte yandan, yukarı yönlü kırılma yaşanması halinde yani fiyatın hem tepe noktası hem de 200 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkması durumunda, 90 bin ila 95 bin dolar aralığı bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmeler öncesinde büyük yatırımcıların, enflasyon raporu açıklanmadan önce risk azaltıcı pozisyonlar aldığı yönünde işaretler bulunuyor. 2025’te benzer bir davranış geçmişte de gözlenmişti.