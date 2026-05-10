Gerçeklerle yüzleşme zamanı, Salı günü kripto paralara dikkat

İkinci ayını dolduran ABD-İran gerilimi halen devam ediyor ve Perşembe günü ABD yeni saldırısını gerçekleştirdi. Müzakerelerin hızlanması için böyle bir sınırlı saldırı planlandığı zaten söylemişti ve ABD bu saldırının ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini de açıkladı. Fakat bu gerilimin uzun vadeli sonuçları büyümeye devam ediyor.

Enflasyon raporu gelecek

Fed %2 enflasyon ve maksimum istihdam hedefine odaklanan ikili görevi olan bir kurum. Trump’ın göç politikası tam da ekibinin öngördüğü gibi daralan iş arzına rağmen işsizliğin büyümesinin önüne geçerek işsizlik oranını %4,3’te sınırladı. Fed’in iki görevinden ilkinde yapması gereken ekstra bir şey kalmamış oldu. Yani 2025 sonundakine benzer bir acil faiz indirimlerine (istihdam kaynaklı) gerek yok.

Fakat Fed’in ikinci görevi olan fiyat istikrarı ona enflasyonu %2’ye çekmeyi emrediyor. İran savaşı başlayana kadar bu hedefe emin adımlarla ilerleniyordu. Ancak savaşın Hürmüz Boğazının kapanmasına neden olması, bölgedeki birçok petrol üretim tesisinin vurulması, depolama kapasitelerinin hedef alınması petrol fiyatını 120 dolar bandına kadar çekti. Yaklaşık 70 dolarlı seviyelerden yaşanan bu yükseliş halen tersine dönmüş değil.

ABD petrol fiyatındaki artış sebebiyle enflasyonda aylık %1 civarında artışlar yaşamaya başladı. Üstelik enerji enflasyonunun üretim maliyetini ve diğer kalemleri de yukarı çekmesiyle önümüzdeki 3 aylık süreçte bu yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Dahası bugün bile anlaşmaya varılsa petrol üretim kapasitesinin eski haline dönmesi ve fiyatların normalleşmesi için en az 3 ay geçmeli (bunu 1 seneye kadar uzatanlar var).

Salı günü ABD enflasyon raporu gelecek. Aylık beklenti %0,6 artışla yıllık %3,7. Çarşamba günkü ÜFE için beklentiyse aylık yarım puan artışla yıllık %4,9. Manşet enflasyonlar için bu rakamlar 2024 yılındaki seviyelere işaret ettiğinden Fed’in faiz indirimleri şöyle dursun faiz artışlarına bile gitmesi gerekebilir.

Kripto paralar enflasyon gerçeğiyle Salı ve Çarşamba günü yüzleştiğinde muhtemelen bir düşüş göreceğiz. Bu düşüşe dair endişeler önceden fiyatlanabileceğinden bugün ilerleyen saatlerde başlayıp Pazartesi hızlanacak bir satış dalgası sürpriz olmayacaktır. Elbette kripto paralar sürprizleri sever.

Bitcoin düşüş hedefi

CME verileri yukarıda gördüğünüz üzere 2027 sonuna kadar muhtemelen faizlerin sabit kalacağını söylüyor ve faiz artış potansiyeli bile indirime kıyasla baskın durumda. İlk bölümde bahsettiğimiz kısa vadeli düşüş ihtimalini ve kısa vadeli yükselişin tetiklediği kar alma dürtüsünü de birlikte düşündüğümüzde en kolay yol aşağıda gibi görünüyor.

Michael Poppe bugünkü değerlendirmesinde aşağıdaki grafiği paylaşarak yükseliş bile fiyatın geri çekilmesi gerektiğini yazdı.

“Bitcoin için takip edilmesi gereken iki önemli direnç bölgesi bulunmaktadır. 86.000–88.000 dolar. 93.000–95.000 dolar (50 haftalık hareketli ortalamada). Boğa döngüsünün ilk yükselişinde, önceki destek seviyesi ve/veya 50 haftalık hareketli ortalamanın civarında dirençle karşılaşılır. 2017, 2021 ve 2024 döngülerinde de durum böyleydi. Bitcoin, altcoinlerin yükselişini beklemek için birkaç hafta boyunca direnç seviyesinde konsolidasyon olabilir. Bu, kayıplarınızı telafi etmeye veya kârınızı artırmaya başlayabileceğiniz dönemdir. Bundan sonra, yükselişe devam etmeden önce 70-75 bin dolar seviyesinde daha düşük bir seviyeyi yeniden test etmemiz beni şaşırtmaz . Bence ayı piyasasının dibi göründü.”