XRP, SOL Coin ve ETH Mayıs ortası fiyat tahminleri, hedefler

  • XRP Coin’in 1,45 dolar üstü kapanışlarla 1,54 ve 1,67 dolar aralığını test etmesi mümkün.
  • SOL Coin'de haftalıkta toplam net giriş 39 milyon doları aşarken 27 Şubat haftasından bugüne en iyi ETF giriş haftası tamamlandı. Fiyat da 9-14 Mart döneminde gördüğümüze benzer bir toparlanma yaşıyor.
  • 96 dolar aşılması gerekilen kilit direnç noktası ve bunun tekrar desteğe çevrilmesiyle SOL Coin 120 dolara dönebilir.
Fatih Uçar
Bitcoin fiyatı yüzde 1’lik aralıkta sabitlenmiş durumda ve altcoinlerde zayıf da olsa hareketlilik var. SOL Coin 90 doları korurken ETH 2.300 doların üzerinde. XRP ise 1,43 dolar sınırında. Peki üç gözde kripto para için önümüzdeki hafta beklentiler ne yönde? Yatırımcıları önümüzdeki saatlerde, günlerde altcoinler için neler bekliyor?

Ripple (XRP)

Bugün önümüzdeki haftaya dair kapsamlı değerlendirmemizi paylaştık. Özetle enflasyon raporu ve İran ile dolaylı görüşmelerin yeni kırılmaya neden olma potansiyeli nedeniyle volatilite bekleniyor. Şimdilik enflasyon daha büyük bir risk ve uzayan İran süreci artık normalleşirken potansiyel anlaşma da fiyatlandığından Cuma günü Warsh’ın vereceği mesajlara bağlı olarak yatırımcılar yönü tayin edecek.

Elbette böylesi büyük gelişmelerin öncesinde beklentilerin fiyatlandığı bir dönem olur. Bugün ilerleyen saatlerle Pazartesi günü boyunca haftalık beklentinin fiyatlandığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

XRP Coin özelinde güncel duruma bakarsak fiyatın kanal içinde oyalanmaya devam ettiğini görüyoruz. Kanalın orta alanı korunduğundan 1,3 dolardan uzaklaşıldı ve 1,45 doların aşılmasıyla yeniden kanal direnci hedeflenebilir. Olumlu senaryoda XRP Coin’in 1,45 dolar üstü kapanışlarla 1,54 ve 1,67 dolar aralığını test etmesi mümkün. Tersi senaryoda hedef 1,3 dolar olacaktır olası uzun alt fitilde önceki hedef olan 1,13 dolar güncel.

ETF girişleri halen güçlü. 5 ve 6 Mayıs tarihlerinden 10 milyon doların üzerinde güçlü girişler gördük. Cuma günü de 6 milyon net giriş vardı. Toplam haftalık net giriş 34,2 milyon dolar. Altcoinler özelinde iddialı rakamlar bunlar. 17 Nisan haftasından bugüne en iyi haftalık girişi gören XRP 1,32 milyar dolarlık kümülatif net girişe ulaştı.

SOL Coin de ETF tarafında canlanma görüyor. XRP Coin’in performans olarak gerisinde kalsa da SOL Coin’e ilgi duyan kurumsallar canlandı. 6 Mayıs günü tek başına 21,3 milyon dolarlık net giriş çekti. Haftalıkta toplam net giriş 39 milyon doları aşarken 27 Şubat haftasından bugüne en iyi ETF giriş haftası tamamlandı.

Hack olayının tetiklediği FUD’a rağmen Solana güçlü ağ aktifliğine sahip ve bunların çoğu organik. Onu rakiplerinden ayıran en büyük özelliği canlı bir blockchain olması. Fiyat da 9-14 Mart döneminde gördüğümüze benzer bir toparlanma yaşıyor. 96 dolar aşılması gerekilen kilit direnç noktası ve bunun tekrar desteğe çevrilmesiyle SOL Coin 120 dolara dönebilir. Peki piyasa hissiyatı endişe edildiği gibi negatife kayarsa? Bu durumda 88 ve 82 dolar aralığına dönüş beklenebilir.

ETH için ETF tarafında işler pek yolunda gitmiyor. Talep zayıf ve ani çıkışlar can sıkıyor. Ancak Mayıs itibariyle önceki döneme göre girişlerin arttığını söyleyebiliriz. Bu hafta 70 milyon dolarlık net giriş oldu. Kasım-Mart ayları arasında sürekli net girişler gördüğümüzden bu tarz toparlanmalar umut verici. Şimdiden Mayıs ayı girişleri Nisan toplamına yaklaşıyor yani bu hızda gidilirse nasıl çıkışlar kademeli azaldıysa şimdi tam tersine girişler kademeli artıp spot fiyatı yukarı çekebilir.

Fiyat grafiğiyle ilgili söylenecek hiçbir şey yok 2.400 dolar kalıcı olarak kırılmadan 2.650 doları görmeyeceğiz. Bazı denemeler olsa da boğalar başaramadı ancak ETF ilgisi artarsa mümkün. Tersi senaryoda 2.239 doların destek olarak korunması oldukça önemli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
