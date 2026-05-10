BITCOIN (BTC)

Bitcoin haftalık kapanış için düşük 80 bin dolarda kritik sınırı test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin düşük 80 bin dolar bölgesinde haftalık kapanış için kritik direnç hattını test ediyor.
  • 🕒 Kısa vadede fiyatın bu seviyede kalıcı olup olmayacağı merak konusu.
  • 💡 En önemli nokta, $BTC ’de haftalık kapanışların 80 bin dolar üzerinde gerçekleşmesi durumunda orta ve uzun vadeli hedeflerin teknik olarak güç kazanacak olması.
Bitcoin, düşük 80 bin dolar bandında dalgalanırken, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli iki farklı teknik analiz dikkat çekiyor. Analistlerin paylaştığı grafiklere göre, bu fiyat bölgesinde kalıcı bir tutunma sağlanamazsa yukarı yönlü hareketler güç kazanamayabilir. Özellikle haftalık bazda 80 bin dolar üzerindeki seyirlerin kritik olduğu belirtiliyor.

İçindekiler
1 Cup and Handle Formasyonu: Yükseliş Sinyali ve Hedefler
2 Haftalık Destek Testi ve Trendin Belirleyiciliği

Cup and Handle Formasyonu: Yükseliş Sinyali ve Hedefler

Kripto para topluluğunda sıkça takip edilen analistlerden Crypto Patel’in paylaştığı 2 haftalık Binance grafiği, Bitcoin’de uzun vadeli “cup and handle” yani fincan-kulp formasyonuna işaret ediyor. Bu teknik yapının teorik hedefi ise 363 bin 142 dolar olarak gösterildi.

Grafikte 2021 yılındaki zirve ile 2023’teki dip noktasından oluşan “fincan” bölgesi, 2024’teki toparlanma hareketiyle tamamlandı. Ardından fiyat, 2024-2025 yılları arasındaki direnç hattından geri çekilerek “kulp” bölümüne girdi. Bu kulp kısmı, aşağı eğimli bir sıkışma olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’in kulp direncini aşması halinde, teknik olarak yukarı yönlü büyük bir hareket gelme olasılığı vurgulandı. Crypto Patel, mevcut grafik kapsamında potansiyel hedefler arasında sırasıyla 200 bin, 300 bin ve ana olarak 363 bin doları gösterdi.

Fiyatın henüz bu formasyondan yukarı yönlü kesin bir kopuş gerçekleştirmemiş olması ise teknik görünümün sadece olasılık bazında kaldığını gösteriyor. Bitcoin, mevcut direnci hacimli şekilde aşmadıkça bu büyük hedeflerin teyit edilmesi beklenmiyor.

Grafikte ayrıca 40 bin ile 60 bin dolar arasındaki birikim bölgesi de dikkat çekiyor. Son dönemde Bitcoin bu alanı sadece kısmen test etti. Olası yeni bir düşüşte fiyatın bu aralığa doğru çekilmesi mümkün görünüyor; ancak mevcut destek korunursa geri çekilmenin sınırlı kalacağı düşünülüyor.

Haftalık Destek Testi ve Trendin Belirleyiciliği

Coinbase’in haftalık grafiği üzerinden analiz paylaşan Daan Crypto Trades, Bitcoin’in 80 bin 347 dolar civarında işlem gördüğünü ve bu seviyenin “Bull Market Support Band” yani yükseliş trendi destek bandının hemen üzerinde yer aldığını belirtti.

Destek bandı, grafikte 76 bin 177 ile 78 bin 614 dolar aralığı olarak gösteriliyor. Bitcoin, kısa vadede bu bandın üzerine çıkmış olsa da henüz net bir kopuş olmadı. Fiyatın haftalık kapanışlarda bu seviyelerin üzerinde tutunması, yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için önemli görülüyor.

Paylaşılan grafiğe göre; Bitcoin, haftalık 200EMA (68 bin 685 dolar) ve haftalık 200MA (60 bin 809 dolar) gibi daha derin destek bölgelerinin de üstünde yer alıyor. Olası bir geri çekilmede, bu seviyeler kritik destek olarak takip edilecek.

Daan Crypto Trades, Bitcoin’in uzun soluklu bir yükseliş başlatabilmesi için düşük 80 bin dolar bölgesinde bir veya iki hafta kapanış yapması gerektiğini belirtti. Haftalık grafiklerde sadece kısa süreli yükselişler değil, kalıcı kapanışların belirleyici olacağını ifade etti.

Bitcoin’in mevcut seyri, kısa vadede bir yükseliş denemesi olarak öne çıkıyor. Haftalık bandın üzerinde kalınması yükseliş senaryosunu güçlendirirken, bandın altına tekrar inildiği durumda ise yeni bir başarısız kırılım yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
