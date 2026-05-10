Shiba Inu borsalardan 442 milyar adet token çekildi yatırımcı ilgisi artıyor

Shiba Inu son dönemdeki yatay ve zayıf fiyat seyrinin ardından yatırımcı ilgisinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Piyasa verileri, ağ genelinde borsalardan önemli miktarda SHIB çekildiğine işaret ediyor. Merkezi borsalardan çıkan token miktarının artması, genellikle yatırımcıların ellerindeki varlıkları uzun vadeli saklama niyetiyle geri çektikleri şeklinde değerlendiriliyor.

Borsalardaki SHIB hareketliliği

Son günlerde, Shiba Inu’da en dikkat çekici gelişme borsalardaki net akış verilerinde gözlendi. Net akış, borsalara giren ve çıkan toplam tokenların farkını gösteriyor. SHIB’in net akışı şu an yaklaşık eksi 134 milyar adet seviyesinde bulunuyor. Şu ana dek borsalardan çekilen toplam SHIB miktarı ise 442 milyarı aştı. Bu durum, piyasada birikim eğiliminin ön plana çıktığını gösteriyor. Güncel rakamlara göre, borsalara yatırılan miktardan daha fazlası çekildiği için, yatırımcılar satıştan çok tutma eğiliminde.

Borsalardan çekimlerin artması, birçok uzman tarafından “biriktirme” davranışı olarak tanımlanıyor. Yatırımcılar, kısa vadeli satış yapmak yerine, SHIB’i borsadan çekip cüzdanlarında saklamayı tercih ediyor.

Fiyat hareketleri ve teknik görünüm

Şubat-Mart arası yaşanan geri çekilmenin ardından SHIB fiyatındaki yatay seyir, kısa vadede yükselen bir kanalın oluşmasına yol açtı. Şu anda SHIB, kısa vadeli direnç bölgesini aşmaya çalışıyor ve 50 günlük hareketli ortalamayı yeniden kazanmış durumda. Hedeflenen bir sonraki bariyer ise 100 günlük ortalamanın biraz üstünde yer alıyor. Bu teknik gelişmelere rağmen, fiyat hâlen 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Uzun vadeli görünümde bu seviye, yatırımcılar açısından güçlü bir düşüş sinyali olmaya devam ediyor.

SHIB’in yakın vadede izlediği teknik formasyon, genel durumun yavaş da olsa toparlandığını gösteriyor. Yine de fiyat üzerinde belirleyici olan ana unsur piyasa duyarlılığı; genel kripto para eğiliminde bir zayıflama olması, bu tip ani yükselişlerin hızla tersine dönmesine neden olabilir.

Öte yandan, son haftalarda yedi günlük ortalama bazında borsalardan çıkan SHIB miktarı yüzde 73’ten fazla düştü. Aynı dönemde borsalardaki SHIB rezervi ise yüzde 0,16 civarında azaldı. Bu durum, son hacimli transferlerin ağırlıklı olarak büyük cüzdan sahipleri tarafından yapıldığı görüşünü güçlendiriyor. Yani, son artışın arkasında çok sayıda küçük yatırımcı yerine tekil büyük işlemler etkili olmuş olabilir.

Piyasa beklentileri ve olası senaryolar

Shiba Inu’nun önünde iki temel senaryo bulunuyor. Bunlardan ilki, teknik açıdan dirençlerin kırılmasıyla yeni bir ralli hareketinin tetiklenmesi. Eğer Bitcoin ve genel kripto para piyasası pozitif seyrini korursa, SHIB’in de bu dalgadan faydalanıp yukarı yönlü bir hareket başlatması mümkün.

Diğer olası yol ise, mevcut seviyelerde bir süre daha yatay konsolidasyonun sürmesi. Bu durumda, özellikle balinalar ve büyük yatırımcılar yavaş yavaş pozisyonlarını artırırken, genel piyasa eğiliminin netleşmesi beklenecek. Sonraki yön için güçlü bir destek inşa edilmesi hedefleniyor. Geçmişteki ani çöküşle kıyaslandığında memecoin kategorisindeki Shiba Inu’nun şu anki seyri daha istikrarlı görünüyor.