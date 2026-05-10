DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin üçüncü konsolidasyon evresinde, fiyat hâlâ çıkış bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin üçüncü akümülasyon döneminde yatay bantta hareket ediyor.
  • Daha önceki iki benzer süreçten sonra güçlü fiyat artışları görülmüştü.
  • 🔍 Şu an için kesin yön kırılımı gelmedi; yatırımcılar Ichimoku bulutunu izliyor.
  • 📈 Kritik durum: Yukarı veya aşağı net bir çıkış olana kadar $DOGE kararsız bölgede işlem görecek.
Dogecoin’in son fiyat hareketleri, kripto para piyasasında dikkatle takip ediliyor. Analizlere göre Dogecoin şu anda geniş bir yatay konsolidasyon aralığında işlem görüyor. Kısa vadeli Ichimoku grafiğinde de fiyatların kararsız bir bölgede sıkıştığı göze çarpıyor. Uzmanlara göre mevcut yapıdan net bir kopuş, Dogecoin’in yönünü belirlemede etkili olacak.

İçindekiler
1 Dogecoin’de yeni akümülasyon mu?
2 Ichimoku göstergeleri ne söylüyor?

Dogecoin’de yeni akümülasyon mu?

Dogecoin’in güncel fiyatı grafikte 0,094 dolar civarında seyretti. Bitcoinsensus ekibinin analizine göre kripto para, üçüncü bir birikim (akümülasyon) sürecinin içinde olabilir. Son analizlerde, mevcut değer aralığının geçmişteki iki küçük döngü tabanı ile benzerlik taşıdığı vurgulandı. Bu iki önceki dönemde ciddi fiyat sıçramaları yaşanmıştı.

Dogecoin, ilk akümülasyon dönemi olan 2023 ve 2024 başlarında kayda değer bir yükseliş yaşadı ve yaklaşık yüzde 190 oranında değer kazandı. İkinci toplama aşaması ise 2024’ün ilerleyen zamanlarında ortaya çıktı; buradan sonra fiyat yüzde 480’e yakın artış göstererek yıl sonuna doğru üst seviyelere çıktı.

Mevcut duruma ise “Akümülasyon 3?” etiketi konmuş durumda. Burada fiyat, geniş bir aralığın altında yatay seyrediyor. Mid-2025 seviyelerinden gerileyen Dogecoin, şu anda bu bandın alt kısmına yakın hareket ediyor. Analize göre şu anda yükselişi işaret eden kesin bir kırılım gerçekleşmedi.

Ayrıca grafikte, önceki zirveden aşağı çekilen mavi bir direnç çizgisi bulunuyor. Bu çizgi ana direnç noktası olarak öne çıkıyor. Dogecoin’in yükseliş yönünde ivme kazanabilmesi için hem bu trend çizgisinin hem de yatay bantın üst seviyelerinin aşılması gerekiyor.

Ichimoku göstergeleri ne söylüyor?

DOGE, 4 saatlik grafikte Ichimoku bulutuna girerek yatırımcıların dikkatini çekti. Trader Tardigrade tarafından paylaşılan değerlendirmede, Dogecoin’in bulutun üst kısmında bir tepki verdikten sonra yapının içine girdiği aktarıldı.

Ichimoku analizlerinde bulut ekseriyetle dinamik destek ya da direnç görevi üstleniyor. Bu durumda yeşil Kumo bulutu, son fiyat geri çekilmesi sırasında alt aralıkta güçlü bir destek olarak rol oynadı. Bu tepki alıcıların bandı şu an için savunduğu şeklinde yorumlanıyor.

Bununla birlikte Dogecoin’in yükselişi henüz kesinleşmiş değil. Fiyat, red yedikten sonra buluta giriş yaptı ve bu da çoğunlukla bir konsolidasyon evresi olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla, Dogecoin’in kısa vadedeki net sinyalinin ancak bulut bölgesinden çıkış sonrası görüleceği belirtiliyor.

Bulut hâlâ yukarı eğimli olduğu için kısa vadeli teknik yapı tam olarak zayıflamış sayılmaz. Eğer Dogecoin bu seviyenin üzerini kalıcı olarak aşabilirse, yukarı yönlü görünüm güç kazanacak. Ancak fiyat bulutun altına inilirse satış baskısının yeniden ön plana çıkması bekleniyor.

Analistler, “Dogecoin hâlâ kritik bir karar aşamasında bulunuyor; fiyat, Ichimoku bulutunu temiz şekilde kırdığı anda bir sonraki güçlü hareketin ortaya çıkması muhtemel” ifadesine yer verdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
