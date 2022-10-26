Memecoin denilince akla gelen ilk iki coin olan Dogecoin ve Shiba için fiyat grafikleri çarpıcı noktalara ışık tutmuş olabilir.

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Shiba Inu (SHIB) fiyatı alçalan bir takoz formasyonundan çıktı ve aralığının en üst seviyesine doğru ilerliyor. Dogecoin (DOGE) fiyatı kısa vadeli yatay direnç seviyesinden çıkış sürecinde. Başarılı olursa, yaklaşık 18 aylık azalan direnç çizgisinden bir kırılım da teyit edecek.

Dogecoin Fiyat Tahmini

DOGE fiyatı, tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,739 dolara ulaştığı Mayıs 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında işlem görüyordu. Dogecoin fiyatı Haziran 2022’de 0,049 dolara kadar düşmüştü. DOGE daha sonra sıçrayarak uzun bir alt fitil (yeşil simge) oluşturdu ve 0,056 dolarlık yatay alanı destek olarak doğruladı.

Şu anda, DOGE fiyatı yukarıda bahsedilen azalan direnç çizgisinden çıkma sürecinde. Hat yaklaşık 18 aydır yerinde olduğundan, üzerindeki bir kırılma çok önemli bir yukarı doğru hareket için tetikleyici olabilir.

Haftalık RSI okuması, yükseliş eğilimli bir DOGE fiyat tahmini veriyor. Gösterge yükseliş sapması yarattı (yeşil çizgi) ve düşüş eğilimi trend çizgisinden (siyah) ayrılmış görünüyor. Bu okumaların bir sonucu olarak, çizgiden bir kırılım en olası senaryo olabilir. Eğer öyleyse, bir sonraki en yakın direnç alanı 0,160 dolar olabilir.

Fiyat hareketine daha yakından bakıldığında, Dogecoin fiyatının 0,066 dolarlık küçük direnç alanından çıkma sürecinde olduğu görülüyor. Bunu yapmakta başarılı olursa, bir sonraki direnç 0,088 dolar seviyesinde onu bekliyor olacak.

Gelecekte 0,088 dolarlık bir fiyat, DOGE’nin uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktığı anlamına geleceğinden, muhtemelen yukarı doğru bir hareketin devam etmesine yol açabilir. Bununla birlikte, Ekim ayının en düşük seviyesi olan 0,055 doların (kırmızı çizgi) altına düşülmesi, DOGE’nin yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacak ve ardından da yeni düşük seviyelerin beklendiğinin göstergesi olabilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini

Shiba Inu fiyatı 25 Ağustos’tan bu yana alçalan bir kama formasyonu içinde düşüyor. Bu formasyon genel olarak bir yükseliş işareti olarak kabul edilir, yani bu formasyondan nihai bir kırılım beklenebilir.

Takozun destek hattına son dokunuş 13 Ekim’de gerçekleşti (yeşil simge). Başlangıçta SHIB’in 0,0000010 dolarlık destek alanının altına düştüğü görülürken, SHIB fiyatı tersine döndü ve uzun bir alt fitil oluşturarak alanı bir kez daha destek olarak doğruladı. Daha sonra, Shiba Inu fiyatı 26 Ekim’de azalan takozdan çıktı.

Yukarı yönlü hareket beklendiği gibi devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 0,0000012 dolarda görünüyor. Tersine, 13 Ekim’deki 0,0000092 dolarlık düşük seviyenin altına düşülmesi, SHIB fiyat tahminini geçersiz kılabilir.

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