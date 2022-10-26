Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!

Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!

Memecoin denilince akla gelen ilk iki coin olan Dogecoin ve Shiba için fiyat grafikleri çarpıcı noktalara ışık tutmuş olabilir.
19:00
26 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) fiyatı alçalan bir takoz formasyonundan çıktı ve aralığının en üst seviyesine doğru ilerliyor. Dogecoin (DOGE) fiyatı kısa vadeli yatay direnç seviyesinden çıkış sürecinde. Başarılı olursa, yaklaşık 18 aylık azalan direnç çizgisinden bir kırılım da teyit edecek.

Dogecoin Fiyat Tahmini

DOGE fiyatı, tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,739 dolara ulaştığı Mayıs 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında işlem görüyordu. Dogecoin fiyatı Haziran 2022’de 0,049 dolara kadar düşmüştü. DOGE daha sonra sıçrayarak uzun bir alt fitil (yeşil simge) oluşturdu ve 0,056 dolarlık yatay alanı destek olarak doğruladı.

Şu anda, DOGE fiyatı yukarıda bahsedilen azalan direnç çizgisinden çıkma sürecinde. Hat yaklaşık 18 aydır yerinde olduğundan, üzerindeki bir kırılma çok önemli bir yukarı doğru hareket için tetikleyici olabilir.

Haftalık RSI okuması, yükseliş eğilimli bir DOGE fiyat tahmini veriyor. Gösterge yükseliş sapması yarattı (yeşil çizgi) ve düşüş eğilimi trend çizgisinden (siyah) ayrılmış görünüyor. Bu okumaların bir sonucu olarak, çizgiden bir kırılım en olası senaryo olabilir. Eğer öyleyse, bir sonraki en yakın direnç alanı 0,160 dolar olabilir.

Fiyat hareketine daha yakından bakıldığında, Dogecoin fiyatının 0,066 dolarlık küçük direnç alanından çıkma sürecinde olduğu görülüyor. Bunu yapmakta başarılı olursa, bir sonraki direnç 0,088 dolar seviyesinde onu bekliyor olacak.

Gelecekte 0,088 dolarlık bir fiyat, DOGE’nin uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktığı anlamına geleceğinden, muhtemelen yukarı doğru bir hareketin devam etmesine yol açabilir. Bununla birlikte, Ekim ayının en düşük seviyesi olan 0,055 doların (kırmızı çizgi) altına düşülmesi, DOGE’nin yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacak ve ardından da yeni düşük seviyelerin beklendiğinin göstergesi olabilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini

Shiba Inu fiyatı 25 Ağustos’tan bu yana alçalan bir kama formasyonu içinde düşüyor. Bu formasyon genel olarak bir yükseliş işareti olarak kabul edilir, yani bu formasyondan nihai bir kırılım beklenebilir.

Takozun destek hattına son dokunuş 13 Ekim’de gerçekleşti (yeşil simge). Başlangıçta SHIB’in 0,0000010 dolarlık destek alanının altına düştüğü görülürken, SHIB fiyatı tersine döndü ve uzun bir alt fitil oluşturarak alanı bir kez daha destek olarak doğruladı. Daha sonra, Shiba Inu fiyatı 26 Ekim’de azalan takozdan çıktı.

Yukarı yönlü hareket beklendiği gibi devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 0,0000012 dolarda görünüyor. Tersine, 13 Ekim’deki 0,0000092 dolarlık düşük seviyenin altına düşülmesi, SHIB fiyat tahminini geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!
Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!
Son Dakika: Elon Musk Yüzünden Bu Altcoin Yükselişe Geçti! Peki Ne Oldu?
Son Dakika: Elon Musk Yüzünden Bu Altcoin Yükselişe Geçti! Peki Ne Oldu?
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
İlk 100’deki Bu Kripto Paraya Dikkat! 6 Aydır Sürekli Bu Altcoini Alıyorlar!
İlk 100’deki Bu Kripto Paraya Dikkat! 6 Aydır Sürekli Bu Altcoini Alıyorlar!
Terra Classic’e (LUNC) 2 Büyük Müjde: Fiyata Etkisi Olabilir!
Terra Classic’e (LUNC) 2 Büyük Müjde: Fiyata Etkisi Olabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022