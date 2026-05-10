Solana 205 gün sonra ilk kez 100 günlük ortalamasını aştı yeni yükseliş umutları öne çıktı

Solana, uzun süreli zayıf bir seyrin ardından teknik göstergelerde olumlu sinyaller vermeye başladı. Son günlerde öne çıkan gelişme; kripto para piyasasında işlem gören Solana’nın hem ABD doları hem de Ethereum karşısında önemli destek seviyelerini koruması oldu.

Ethereum Karşısında Kritik Destek

Solana, haftalık bazda Ethereum karşısındaki SOLETH paritesinde, 0,032 ile 0,040 ETH arasındaki kritik destek aralığında tutunmaya devam etti. Bu bölge, fiyatın 2025 yılındaki zirveden bu yana yaşadığı geri çekilmede birçok kez test edilmiş ve yatırımcıların yakından takip ettiği bir alan olarak öne çıkıyor. TraderSZ’nin paylaştığı grafiğe göre, SOLETH paritesindeki son hareketler tabanda güçlenmeye başladığına işaret ediyor.

TraderSZ, bu yapının devam etmesi durumunda Solana’nın Ethereum’a kıyasla daha güçlü performans sergileyebileceğini savundu. Cross-pair analizine göre, Solana’nın Ethereum karşısında değer kazanması, dolar bazında da daha hızlı bir ivme yakalamasıyla sonuçlanabiliyor.

TraderSZ’nin analizine göre, “SOLETH taban sinyali veriyor; bu seviyeyi koruyabilirse Solana’nın Ethereum’a üstünlük sağlama olasılığı artıyor.” ifadesi dikkat çekti.

Ancak grafikte hala aşağı yönlü bir baskı oluşturan alçalan trend çizgisi mevcut. Bu çizginin üzerinde haftalık kapanış yapılmadıkça, kesin bir trend dönüşünden söz etmek mümkün değil. Yükseliş potansiyelinin teyit edilmesi için 0,045 ETH ve 0,058 ETH seviyelerinin aşılması, daha güçlü bir hareketin önünü açabilir.

Bu kritik bölge aşağı kırılırsa, Ethereum’un Solana karşısında yeniden öne geçme ihtimali gündeme gelebilir. Olası bir yukarı kırılım ise kısa vadede piyasa eğilimini Solana lehine çevirebilir.

100 Günlük Ortalama Yeniden Geçildi

Günlük vadede ise Solana, 205 gün aradan sonra ilk kez 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde geçti. Binance’in SOLUSDT sürekli kontrat grafiği üzerinden paylaşılan CRG analizine göre, Solana bir süredir 80 ile 100 dolar arasına sıkışmış ve 100 günlük ortalama boyunca dirençle karşılaşmıştı.

Geçmişte 240-250 dolar seviyelerinden gelen düşüş sonrası, Solana’da aylar süren yatay seyir takip edilmişti. Son gelişmede ise fiyat, 100 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yaparak kısa vadeli teknik görünümde güçlenmeye başladı. Özellikle bu gösterge üzerinde günlük kapanış yapılması, alıcıların piyasa üzerinde yeniden inisiyatif kullanabileceği sinyalini veriyor.

CRG analizlerinde, “Solana için 100 günlük ortalamanın aşılması önemli bir trend değişikliği olabilir; kalıcı kırılım sonrası yukarı ivme güçlenebilir.” vurgusu öne çıktı.

Ancak uzmanlar, bu hareketin bir düzeltmeden ziyade kalıcı hale gelmesi için fiyatın ilgili ortalama üzerinde tutunmasını gerektiğini belirtiyor. Aksi halde, tekrar aşağı yönde hareket yaşanabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Şu anki teknik görünümde, ana direnç noktasının 100 dolar civarında olduğu, bunun üzerine çıkılması halinde güçlü bir toparlanma trendinin hız kazanabileceği ifade ediliyor.