BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin doların üzerinde kapanış yaptı yatırımcılar yeni destek bölgesine odaklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin haftayı 80 bin doların üzerinde kapattı.
  • 📉 Kısa vadede fiyatın boğa destek bandını test etme ihtimali konuşuluyor.
  • 💡 ABD’de gelecek haftaki enflasyon verisi $BTC fiyatında yeni bir yön için kritik görülüyor.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, 80 bin doların altındaki destek bandı kırılırsa sırada 74 bin dolar seviyesinin olması.
Kripto para piyasalarında hafta sonu hareketliliği sınırlı kalırken Bitcoin, haftalık kapanış öncesinde 80 bin dolarlık seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. Yatırımcılar, fiyatın mevcut seviyelerde kalıcı olup olmayacağını ve aşağı yönlü bir hamleyle destek bölgesinin test edilip edilmeyeceğini yakından izliyor.

Gözler Güçlü Destek Alanında

Hafta ortasında 83 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, burada tutunamayıp yeniden daha düşük seviyelere çekildi. Teknik analizle ilgilenenler için özellikle öne çıkan bölge, 80 bin doların hemen altındaki boğa piyasası destek bandı olarak tanımlanan iki hareketli ortalamanın kesişimi oldu. Piyasada bu bandın son aylarda dönüş noktası işlevi gördüğü dikkat çekti.

Teknik analiz platformu Cryptic Trades, kısa vadeli grafiklerde dirençten geri dönüldüğünü ve “en olası senaryonun kısa vadede boğa piyasası destek bandına doğru bir gerileme” olduğunu, bu seviyenin son aylarda trendin tersine döndüğü alan olarak öne çıktığını aktardı.

Buna paralel olarak Daan Crypto Trades isimli kripto para yatırımcısı da mevcut yükselişin destek bandı üzerinde net bir kırılım getirmediğini savundu. Ona göre, fiyatın 80 bin dolar civarında birkaç hafta boyunca kalıcılık sağlaması önemli bir gösterge olacak.

ABD Enflasyon Verileri Bekleniyor

Önümüzdeki hafta ABD’de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisinin piyasada hareketliliği artırması bekleniyor. Yatırımcılar, bu açıklamanın Bitcoin’de yeni bir yön belirlemede kritik rol oynayacağını düşünüyor. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, enflasyon rakamlarına doğrudan etki etmesi muhtemel görünüyor.

Analistler, makro ekonomik veriler sonucunda Bitcoin’in mevcut fiyatlamasında dalgalanma olabileceğini belirtiyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin haftayı 80 bin doların hemen üzerinde kapatarak bu psikolojik eşiğin üzerinde tutunmayı başardı.

Potansiyel Geri Çekilme Senaryoları

Bazı traderlar, olası bir geri çekilme durumunda Bitcoin’in önce 80 bin dolar altındaki destek bandını test etmesini, eğer bu seviyenin de aşılamaması halinde 74 bin dolara kadar düşüş potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor.

Kısa vadede yatırımcılar, taze likidite çıkışları ve toparlanma sinyalleri için destek alanı civarında oluşacak fiyat hareketlerine odaklanıyor. Teknik analizle ilgilenenler, geçmiş aylarda benzer hareketlerden sonra fiyatın tekrar yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor.

Analist Killa, piyasanın dönüm noktası olarak gördüğü bölgede yeni bir likidite hareketinin yaşanmasının olası yeni bir fiyat yönelimi için belirleyici olabileceğini vurguladı.

Kripto ekosisteminde kısa vadeli düzeltmeler sıkça görülürken, genel eğilimde ise uzun vadeli yükseliş beklentisi korunuyor. Yatırımcılar, hem teknik hem de makro göstergeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

