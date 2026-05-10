BITCOIN (BTC)

BTC tarihinde 16. yıl: GPU ile madencilik Bitcoin’in “bir CPU bir oy” ilkesini değiştirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 GPU ile madenciliğin başlamasıyla Bitcoin ağında köklü bir değişim yaşandı.
  • 🔥 2010 yılında geliştirici Laszlo Hanyecz, ekran kartı ile üretim yöntemini ortaya koydu.
  • 🔎 Bu yöntem, ağın işlem gücünü binlerce kat artırırken merkeziyetsizliği tartışmaya açtı.
  • ⚡ Bitcoin’in açık yapısı GPU sayesinde hızla evrildi, $BTC teknolojik olarak büyüdü.
Bitcoin ekosisteminde dönüm noktası sayılan bir gelişmenin üzerinden tam 16 yıl geçti. 10 Mayıs 2010’da geliştirici Laszlo Hanyecz, Bitcointalk forumunda artık Bitcoin’in yalnızca işlemciyle (CPU) değil, NVIDIA 8800 GTS ekran kartı ile de üretilebileceğini açıkladı. Bu paylaşım, yıl sonunda ağın işlem gücünde yüzde 130.000 gibi çarpıcı bir artışa sebep oldu.

İçindekiler
1 GPU ile madencilik devrimi
2 Merkeziyetsizlik tartışmaları ve Satoshi’nin tavrı
3 Madencilikte denge kaybı ve sonuçları

GPU ile madencilik devrimi

Laszlo Hanyecz’in GPU ile madencilik önerisi, Bitcoin için teknik bir devrim niteliği taşıyordu. Hanyecz, bu yöntemi tanıtan forum gönderisinde OpenCL ve CUDA mimarilerine uygun şekilde kod geliştirdiğini belirtti. Kendi deneyimini paylaşırken, 4.1 GHz’e hızlandırılmış Intel E8600 işlemcinin saniyede 1.8 milyon hash üretebildiğini, aynı dönemde tek bir NVIDIA 8800 GTS ekran kartının ise bu hızı saniyede 3.8 milyona çıkardığını ortaya koydu.

Bu gelişme sayesinde CPU ve GPU’yu birlikte kullanan Hanyecz, evindeki tek bir bilgisayar ile o dönemde günlük olarak binlerce Bitcoin madenciliği yapabildi. O zamanki teknolojiyle sağlanan bu avantaj, kısa sürede Bitcoin ağında yeni bir rekabetin de fitilini ateşledi.

Merkeziyetsizlik tartışmaları ve Satoshi’nin tavrı

Laszlo Hanyecz, Bitcoin topluluğunda genellikle GPU ile madenciliği başlatan kişi ve 10.000 BTC karşılığında iki pizza satın alan kişi olarak biliniyor. Ancak perde arkasında yaşananlar da dikkat çekici. Bitcoin’in anonim kurucusu Satoshi Nakamoto, Hanyecz’in geliştirdiği bu yöntemin yaygınlaşması sonrası devreye girdi. Nakamoto, forum üzerinden Hanyecz’e GPU ile madenciliğin çok hızlı yayılmasını istemediğini, Bitcoin’i herkesin kullanımına açık, “bir CPU bir oy” şeklinde adil bir sistem olarak düşündüğünü aktardı.

Satoshi, o dönemde hızlı gelişen bu yöntemle ilgili endişesini paylaşarak, Bitcoin ağının başlangıçta tekil bilgisayarlar ile desteklenmesini, ödüllerin de daha eşit paylaşılmasını arzu ettiğini belirtti.

Madencilikte denge kaybı ve sonuçları

GPU ile madenciliğin yaygınlaşması kısa sürede Bitcoin’in ilkelerini değiştirdi. Temelinde ağdaki herkesin ev bilgisayarıyla katılım sağlaması amaçlanırken, yeni yöntemle birlikte sıradan kullanıcıların blok üretme şansı neredeyse ortadan kalktı. Bu gelişme, ideolojik olarak topluluğu yakınlaştırmak yerine, teknik donanımı güçlü olanların avantaj elde ettiği bir rekabet alanına dönüştürdü.

Özellikle, ekran kartı temelli madencilik gelirlerinin hızla artması ağda ciddi bir güç birikimine neden oldu. Kripto para tarihine geçen bu değişim, Bitcoin’in başlangıçtaki “demokratik” yapısını zayıflattı.

Aradan geçen 16 yılda Hanyecz’in buluşunun BTC’yi “bozmadığı”, aksine büyümesini ve güvenliğini sağladığı düşünülüyor. GPU’ya geçiş olmasaydı, BTC ağı hem büyük kullanıcı akınlarını hem de potansiyel saldırıları savuşturamayabilirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
